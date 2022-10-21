LG закроет завод в России и перенесёт производство в Казахстан или Узбекистан — «Ъ» Статьи редакции
В Узбекистан компания релоцировала часть топ-менеджмента, а в Казахстане у неё с 1998 года работал завод, который закрылся несколько лет назад, говорят источники.
- Руководство LG обсуждает возможность закрытия завода в Подмосковье — он выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры — и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.
- По его словам, часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент. О планах переезда известно и гендиректору TelecomDaily Денису Кускову. В Artel уточнили «Ъ», что пока партнёрства с LG у них нет, а информацию о переговорах они не раскрывают.
- Другой собеседник издания в Казахстане говорит, что LG договаривается с властями этой страны. В ней у компании с 1998 года уже работал завод в Алматы, который выпускал тот же ассортимент, что и российский.
- Несколько лет назад завод зыкрыли, а сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового, говорит источник «Ъ», близкий к правительству Казахстана.
- Директор LG по PR в России Татьяна Шахнес не ответила на звонки и сообщения «Ъ». В глобальном офисе компании на запрос также не ответили.
- LG приостановила поставки своих товаров в Россию 18 марта — как и многие другие производители бытовой техники после начала «спецоперации».
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Правильно. Соловьева можно и на ютубе смотреть
завод LG в Алмате закрылся из-за отсутствия спроса.
покупатели приходя в магазин принципиально уточняли место сборки холодильников например. и казахстанские брать хотели меньше китайских даже.
он работал по три дня в неделю. потом один...и закрылся.
смысл его открывать?)