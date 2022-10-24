ЕС окончательно одобрил USB-C как единый стандарт для зарядных устройств Статьи редакции
Он станет обязательным для смартфонов, планшетов и некоторых других устройств в 2024 году.
- Совет ЕС окончательно одобрил законопроект о едином разъёме для зарядных устройств. Также документ позволяет потребителям выбрать — купить телефон с зарядным адаптером или без него. В ЕС считают, что это поможет сократить количество отходов и сэкономить деньги потребителей.
- Новые правила сделают стандарт USB-C обязательным для большей части пользовательской электроники — смартфонов, планшетов, электронных книг, игровых приставок, цифровых фотоаппаратов, наушников и портативных колонок, беспроводных мышей и клавиатур.
- Кроме того, через 40 месяцев после вступления в силу новых требований под них также будут подпадать и ноутбуки.
- Закон вступит в силу в течение 20 дней после подписания председателем Европарламента. Его нормы начнут применяться через 24 месяца после вступления в силу — ожидается, что это произойдёт в 2024 году.
- Еврокомиссия предложила сделать USB-C единым зарядным портом для пользовательской электроники в сентябре 2021 года. Европарламент согласовал законопроект в июне 2022 года.
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Ошибка в заголовке - USB (UCB)
Привлечь внимание особо внимательных и сообразительных
Че ты несешь какой ucb
Эпл будет переходить на С? Думаю, нет. Они быстрее уберут разъем в телефоне, сделают только беспроводную зарядку, а уже к этой зарядке будет идти их лайтнинг😀
Но к нему можно будет купить переходник на USB-C :)
Думаю, следующая модель уже получит usb-c.
Планшет перешел и телефон перейдет как миленький.
В прошлый раз они изворачивались переходником с лайтнинга на микро, но это было прям ДАВНО. я думаю решить проблему слить все лайтнинги не проблема, просто сделать аксессуар который берет оба разьема, ну или переходник тайп c на лайтнинга в комплекте, но при этом не давать кабель, тип покупай отдельно. Или будут наоборот класть переходник с лайтнинга на тайп си в комплект к кабелям. Тип не проблема же толком
Почему не будут то? У них ноуты и так уже на нем
Скорее всего эппл выпустит устройства с этим разъёмом со словами "а мы и так планировали, вон у нас даже карта нарисована..."
Хотя нет, это из другого фильма
Да ладно ? А каким образом они перешли на С в айпадах ? И какой дурак будет покупать телефон с только беспроводной зарядкой ? В поездки с док станцией нужно будет ехать ? Это же бред
Ну у них так только телефон и всякая мелочь остались, они все давно уже переводят на Type-C.
У меня и iPad и ноут заряжаются от Type-C. Вот чехол бы от AirPods )
Уже почти перешли. Почти вся техника на usb c.
Наконец-то!
Как тебе такое, Тим Кук?
Выпустят айфон без портов) Это же какая польза экологии будет
Если кто-нибудь в ближайшем будущем захочет поставить разъем поинтереснее - регулятор не пропустит?
А какой разъем поинтереснее есть? Не видно чтобы в ближайшие лет 5 что-то другое по формфактору планировали делать, толщины/возможностей юсбс с головой хватает на все
Apple к 2024 году скорее всего избавится уже от разъема для зарядки в iPhone. В ноутбуках и планшетах у них уже usb-c. Lightning доживает свои последние годы.
Было бы неплохо, но не верится пока
Да там чёт в разнос как обычно ушли, но это норма в европе, зарегулировать до состояния ошейника.
" игровых приставок"
"Кроме того, через 40 месяцев после вступления в силу новых требований под них также будут подпадать и ноутбуки."
Судя по скоротечности смены стандартов я бы не исключал, что к 24 году появятся другие разъемы, удобнее и лучше.
Нет никакой скоротечности
Просто 👍🏻
ну наконец-то)
А почему щас на ноутах не делают эти разьемы? Нигде их не видел, везде разные
Купите MacBook – увидите.
На Lenovo Yoga S900 для питания используется USB-A с ключом. Можно использовать и как обычный порт USB )
Это теперь на Авито смартфон без зарядки не потому что с(3,14)жжен?)
Ucb?
В целом у type c есть 2 проблемы только. 1) он не самый устойчивый. 2) у него очень много версий и типов, и нужно теперь смотреть каждый раз на версию коннектора в устройстве и на кабеле
В чем заключается неустойчивость? Что можно погнуть центральную часть разъема с коннекторами?
По пункту 2 - ну будет работать по "нижней" версии. Уже лучше, чем разные разъемы.
По-моему, к этому и шло) Но не исключено , что к этому времени появится что-то получше. И что тогда ? Новые стандарты ?
Универсализм прекрасен - одна зарядка для ноутбука, телефона, планшета, наушников, пауэрбанка. Количество проводов нужных для зарядки становится меньше = меньше электронного мусора.
А как же инновации?
зубные щетки забыли добавить)
Прекрасно.