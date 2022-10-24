Техника
Артур Томилко

ЕС окончательно одобрил USB-C как единый стандарт для зарядных устройств Статьи редакции

Он станет обязательным для смартфонов, планшетов и некоторых других устройств в 2024 году.

  • Совет ЕС окончательно одобрил законопроект о едином разъёме для зарядных устройств. Также документ позволяет потребителям выбрать — купить телефон с зарядным адаптером или без него. В ЕС считают, что это поможет сократить количество отходов и сэкономить деньги потребителей.
  • Новые правила сделают стандарт USB-C обязательным для большей части пользовательской электроники — смартфонов, планшетов, электронных книг, игровых приставок, цифровых фотоаппаратов, наушников и портативных колонок, беспроводных мышей и клавиатур.
  • Кроме того, через 40 месяцев после вступления в силу новых требований под них также будут подпадать и ноутбуки.
  • Закон вступит в силу в течение 20 дней после подписания председателем Европарламента. Его нормы начнут применяться через 24 месяца после вступления в силу — ожидается, что это произойдёт в 2024 году.
  • Еврокомиссия предложила сделать USB-C единым зарядным портом для пользовательской электроники в сентябре 2021 года. Европарламент согласовал законопроект в июне 2022 года.

#новость #ес #usbc

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64 комментария
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 Дмитрий Медведев

Ошибка в заголовке - USB (UCB)

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Добрый велосипед

Привлечь внимание особо внимательных и сообразительных

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1 комментарий
Anthon W

Че ты несешь какой ucb

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2 комментария
Мой Финансовый консультант

Эпл будет переходить на С? Думаю, нет. Они быстрее уберут разъем в телефоне, сделают только беспроводную зарядку, а уже к этой зарядке будет идти их лайтнинг😀

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Дмитрий Медведев

Но к нему можно будет купить переходник на USB-C :)

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3 комментария
Boyko

Думаю, следующая модель уже получит usb-c.

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Советник Альянса

Планшет перешел и телефон перейдет как миленький.

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Никита

В прошлый раз они изворачивались переходником с лайтнинга на микро, но это было прям ДАВНО. я думаю решить проблему слить все лайтнинги не проблема, просто сделать аксессуар который берет оба разьема, ну или переходник тайп c на лайтнинга в комплекте, но при этом не давать кабель, тип покупай отдельно. Или будут наоборот класть переходник с лайтнинга на тайп си в комплект к кабелям. Тип не проблема же толком

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Kirill Kulagin

Почему не будут то? У них ноуты и так уже на нем

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Alexander Weber

Скорее всего эппл выпустит устройства с этим разъёмом со словами "а мы и так планировали, вон у нас даже карта нарисована..."

Хотя нет, это из другого фильма

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Rafa Ramazanov

Да ладно ? А каким образом они перешли на С в айпадах ? И какой дурак будет покупать телефон с только беспроводной зарядкой ? В поездки с док станцией нужно будет ехать ? Это же бред

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3 комментария
Георгий Хромченко

Ну у них так только телефон и всякая мелочь остались, они все давно уже переводят на Type-C.
У меня и iPad и ноут заряжаются от Type-C. Вот чехол бы от AirPods )

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Джон уик

Уже почти перешли. Почти вся техника на usb c.

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Никита

Наконец-то!

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Всё как у людей

Как тебе такое, Тим Кук?

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Андрей Васильев

Выпустят айфон без портов) Это же какая польза экологии будет

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1 комментарий
Artur Kuramshin

Если кто-нибудь в ближайшем будущем захочет поставить разъем поинтереснее - регулятор не пропустит?

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Батищев Александр

А какой разъем поинтереснее есть? Не видно чтобы в ближайшие лет 5 что-то другое по формфактору планировали делать, толщины/возможностей юсбс с головой хватает на все

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4 комментария
Алексей

Apple к 2024 году скорее всего избавится уже от разъема для зарядки в iPhone. В ноутбуках и планшетах у них уже usb-c. Lightning доживает свои последние годы.

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Батищев Александр

Было бы неплохо, но не верится пока

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7 комментариев
Andrey Dolg

Да там чёт в разнос как обычно ушли, но это норма в европе, зарегулировать до состояния ошейника.
" игровых приставок"
"Кроме того, через 40 месяцев после вступления в силу новых требований под них также будут подпадать и ноутбуки."

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Forgotten Games

Судя по скоротечности смены стандартов я бы не исключал, что к 24 году появятся другие разъемы, удобнее и лучше.

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Пушкинский калькулятор

Нет никакой скоротечности

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1 комментарий
Вадим Д.

Просто 👍🏻

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Софья Новикова

ну наконец-то)

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Никита

А почему щас на ноутах не делают эти разьемы? Нигде их не видел, везде разные

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muiren
Нигде их не видел

Купите MacBook – увидите.

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1 комментарий
Гоги Твардовски

На Lenovo Yoga S900 для питания используется USB-A с ключом. Можно использовать и как обычный порт USB )

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Олег Павлов

Это теперь на Авито смартфон без зарядки не потому что с(3,14)жжен?)

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John Doell

Ucb?

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Юрий Б.
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Никита

В целом у type c есть 2 проблемы только. 1) он не самый устойчивый. 2) у него очень много версий и типов, и нужно теперь смотреть каждый раз на версию коннектора в устройстве и на кабеле

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Гоги Твардовски

В чем заключается неустойчивость? Что можно погнуть центральную часть разъема с коннекторами?

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1 комментарий
Arsenii

По пункту 2 - ну будет работать по "нижней" версии. Уже лучше, чем разные разъемы.

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1 комментарий
Андрей Голубев

По-моему, к этому и шло) Но не исключено , что к этому времени появится что-то получше. И что тогда ? Новые стандарты ?

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p0sted

Универсализм прекрасен - одна зарядка для ноутбука, телефона, планшета, наушников, пауэрбанка. Количество проводов нужных для зарядки становится меньше = меньше электронного мусора.

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Иван Иванов

А как же инновации?

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Bender Rodriguez

зубные щетки забыли добавить)

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Евгений Дроздов

Прекрасно.

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