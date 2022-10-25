Техника
Маша Цепелева

На российском рынке появились iPhone 14 с двумя слотами для SIM-карт и неотключающимся звуком камеры Статьи редакции

Сначала некоторые ритейлеры снизили цены на такие модели, но теперь продают по обычным, рассказали источники.

  • В России теперь можно купить iPhone 14 с двумя SIM-картами (модели для китайского рынка), без слота под SIM-карту (с eSIM, модели для США), японские и корейские версии — без возможности отключить звук камеры, рассказал рассказал «Коммерсанту» источник на рынке электроники. Другой отметил, что есть устройства для арабских стран, где не работает FaceTime.
  • Также в магазинах можно найти Samsung с проблемами активации или с зарядным устройством с вилкой для других регионов, добавил собеседник издания.
  • В начале параллельного импорта такие телефоны были дешевле, потому что «вызывали у потребителей замешательство». Теперь на особенности «обращают гораздо меньше внимания», и цены практически не отличаются.
  • В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что в продаже есть iPhone 14 с обычной SIM-картой, eSIM и двумя слотами. Модели исключительно с eSIM стоят чуть дешевле. Например, такой iPhone 14 на 128 Гб стоит 84999 рублей, с обычной SIM-картой — 89999 рублей.
  • «Локализованные особенности» устройств в России можно обойти, утверждает PR-директор Inventive Retail Group (re:Store, Samsung) Людмила Семушина. По её словам, отключение видеозвонков и вечно включенный звук камеры работают только, если впервые активировать устройства в ОАЭ или Японии.
  • В марте 2022 года Apple приостановила поставки техники в Россию и отключила Apple Pay.
  • В сентябре глава Минпромторга России Денис Мантуров напомнил, что продукцию Apple — в том числе iPhone 14 — можно завозить в страну по параллельному импорту. Правила ввоза техники и электроники упростили в мае — раньше нотификацию можно было получить только через структуру ФСБ, теперь — через отраслевые ассоциации.

#новость #apple

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68 комментариев
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 Andrei M

Дожили. Айфоны с 2 сим картами... Скоро появятся айфоны с телевизионной антеной?

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SG

А я была бы не против такого, особенно сейчас. Одна симка местная для инета итп, а вторая рф, куда смс от банков бы приходили. Или одна рабочая, а вторая личная (актуально для тех, у кого работа связана с общением)

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9 комментариев
تقي

Какой смысл в смешении позитивного и негативного явления? То что наконец две симки дали - позитив, про антену- даунский сарказм.
У меня более 5 лет два телефона, потому что в айфоне небыло двух слотов под симки.

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6 комментариев
Igor Chimbur

Этой фиче много лет и не только на айфонах. И это очень удобно. Своим комментом про антенну показываешь только низкий уровень развития.

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SD1

"Айфоны" с телевизионной антенной уже есть, ждем, пока они перестанут "вызывать замешательство" у потребителей.

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Ненавижу Лицемеров

ахаха сук такой привет из Тайланда 2016. У меня прям флешбеки как я увидел это на местном рынке и купил, а потом разобрался какое это гавно.

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Евгений Широков

Инновации же

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Dimm Debrov

Зато центральные каналы можно смотреть и если повезет 5 Канал)

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Duck

"Дожили" те, кто про это никогда не слышал и привык ныть всегда, везде и по любому поводу. Такие "китайские" айфоны продавались раньше у нас дороже, чем обычные, потому что они удобнее.

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Yaroslav Brandtner

Звук камеры отключается с 15 айос, если вставить не японскую симку

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Бомж

Но порнхаб продолжит показывать мохнаток.

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1 комментарий
Dark Soul

У меня Американский вариант, звук камеры в настройках отсутствует. Отключить можно только боковым флажком.

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Максим Ростокин

"С двумя симками"
Айфоны с картридером и TV ещё не завозили?)

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Dmitry Baychapanov

Опоздали вы с смехуечками.
В Китае уже давно выпускают модификации именно с двумя физическими симкартам.

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Andre Macareno

Это было смешно в релиз XR, но не спустя сто лет с него

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1 комментарий
Айбар Айталиев

Не. Только айфоны с андроидом.

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3 комментария
Ленинский вентилятор

Даришь такой девчонке китайский айфон (без есим с двумя слотами под сим)
@
Я тебе что, какая то лохушка? Ты опозорить меня хочешь?
Виталик Маринке американца купил, а я как дура с китайцем буду? Гнида.

🤣

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Павел

Только выиграли, получается?)

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Абырвалг Абырвалг

А вы не верили в геополитического гения.

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Вадим Д.

Так и хочется добавить: тв-модулем и слотом для картриджей денди.

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Павел Иванов

Вот последнее было бы супер!

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Никита Зуев

А помните раньше, был iphone 6s и 6s max и всё
Но теперь они выпускают по 20 разных моделей одного и того же телефона

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maximus

конечно же, нет. Согласно википедии

6S: A1633 (North America) A1688 (International) A1700 (China) 6S Plus: A1634 (North America) A1687 (International) A1699 (China)
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1 комментарий
unknown

Помню когда был 4 и никаких s/max/pro/c/se/mini

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3 комментария
Анна Жданова

Были времена)))

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Максим Корнеев

ну выбор даже одного и того же телефона это неплохо

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Петр Полесов

Не покупайте айфоны, ведь так вы косвенно спонсируете поставки пиндосского вооружения в Украину, которое стреляет по нашим ребятам!

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Gollut

Готов поспорить, вы свои 15 рублей зарабатываете с устройств, на которых как минимум часть комплектующих - американских компаний. На ваших руках кровь наших ребят, как не стыдно

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2 комментария
Pentanus

А сколько надо рейтинга в минус, чтобы заблокировали? Ну либо хотя бы отключили возможность комментирования? У этого товарища уже -400

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M-S-R

Автор на каком рынке девайсы смотрел?! Или ересь написал лишь бы написать?!

Samsung с зарядным устройством с вилкой для других регионов

Самсунг не комплектуют современные смарты зарядками

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Максим Ростокин

Спасибо, Мвидео-Эльдорадо, убавили проблем с растоможкой. Давно мечтал купить американца с двумя е-симками. Теперь у серовозов ценник еще упадет.

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Дмитрий Гончаров

Знаете, даже рад, что яблоколюбы будут платить за японский серый огрызок

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2 комментария
Иван Артемов

2 симки - зашибись!

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Konst LN

А толку? Эта модель Китая не саппортит есим. Или, или…

Симок хоть 10 активно будут только 2

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Я никто и звать меня никак

9 лет не пользуюсь ифоном (ровно с того момента как пользую мак), 3 года не покупал ифоны. Кстати, Ведроид - говно.
/сраказм

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Razor

9 лет пользую мак. ✔️
3 года не покупал ифоны. ✔️
Ведроид говно. ✔️

Бля это ж я...

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1 комментарий
Sёma Dråkx

ого прикол но мне не особо это надо, для бизнесменов мб удобно

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Dmitrii Kniazev

Еще в китайских айфонах нет флага Тайваня 🇹🇼

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Михаил Иванович

Щас спрошу у жены: я ей Гонкогский айФон 12 Про с двумя стиками покупал ещё до того, как это стало мейнстримом

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1 комментарий
Кирилл Олегович

И вот имеет ли смысл сейчас его покупать?...

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Лидия Мартин

У меня iPhone со слотом (там основной номер) и e-sim с доп номером. И есть возможность что еще одну e-sim активировать)
Удобно

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