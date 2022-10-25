«Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры — с ассистентом «Алисой» и на платформе «Яндекс ТВ» Статьи редакции
Часть устройств поступит в продажу 8 ноября. Стоимость не раскрывают.
- Устройство поддерживает разрешение 4K Ultra HD, а также технологию Dolby Audio, которая обеспечивает многоканальный звук. Вариантов экрана два — с диагональю 43 дюйма и 50 дюймов, контрастность матрицы — 5000:1. Работает телевизор на платформе «Яндекс ТВ», представленной в 2020 году, а также на базе Android TV 9.0.
- «Код Дурова», протестировавший устройство, рассказывает, что на задней панели располагаются три слота HDMI 2.0 (один с поддержкой ARC), AV-вход и два разъёма USB 2.0. Есть также два антенных входа для аналогового, цифрового и спутникового ТВ и разъёмы для Ethernet и CAM-модуля.
- Устройством можно управлять с помощью пульта или голосом через «Яндекс Станцию». А ещё можно заранее настроить сценарии через приложение «Умный дом с Алисой»: например, чтобы одной командой включить сериал, задвинуть шторы и приглушить свет — или чтобы телевизор запускал музыку, как только срабатывает «умный» датчик движения в прихожей.
- «Алису» также научили искать видеоконтент сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах — причём необязательно по названиям: можно просто попросить найти фильм определённого режиссёра.
- Телевизоры собирали в Китае, но в будущем производство перенесут в Россию, пишет Forbes. Когда именно это произойдёт и сколько устройств уже готово к продаже — не раскрывают.
- Всего в линейке будет шесть устройств. Первые две модели поступят в продажу 8 ноября 2022 года, остальные — в первом полугодии 2023-го. Стоимость пока неизвестна, но, по данным Forbes, речь о «среднем ценовом сегменте».
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Если бы они ещё перевод свой прикрутили к любому контенту, было бы вообще хорошо
Да, я б сразу купил.
Раньше вас слушала только колонка, теперь еще и телек ))
Не удивлюсь если в телеке еще и камера будет.
Отказался смотреть первый канал - товарищ майор на весь экран, с лекцией "как надо любить родину"
В Netflix появляется бегущая строка с новостями типа "Эхо планеты" от RT
кому нужен твой пердеж после рабочего дня)
Погоди, скоро и пердеж будут собирать для биометрии ))
Так уже все собрали, еще в школе скотч клеили, только не пердеж, а отпечаток ....
не подсказывай им!
слушают, смотрят, нюхают. Лично Путин волнуется, какие планы носит инженер 10 разряда Чухломского завода и не устроит ли он завтра переворот. Советую снова переходить на общение с помощью двух банок и нитки. Хотя может и там подслушивают..
А мобильник?
Вангую, что ценник будет завышен, а характеристики будут на уровне среднего ноунейма
Холмс, но как?!
импортозамещение
Я правильно понял, что тут яндекс.тв — это оболочка на андроид.тв ?
Значит и снести яндексовую можно?
Остаётся догадываться, скорее оно так , но они же могут вшить туда и тогда ничего не сделать
Умный телевизор с тупой алисой.
По сравнению с Siri - она просто профессор рядом с дауном
Согласен, Siri чет вообще пиздец
По-моему замечательный гп, если сравнивать с другими, корректно отвечает и понимает вопросы.
Яндекс в последнее время прям молодцы, практически одни победы в информационном пространстве и этот ролик тоже весьма стильно сделан.
Жаль мало технических деталей.
BTW
Это другие тв. партнёрские на платформе яндекс тв. хоть такой https://market.yandex.ru/product--32-televizor-irbis-32h1ydx119bs2-led-na-platforme-yandex-tv/1767737079
это всё дико (не)интересно
матрица там чья?
и железо. 99% телеков до сих глючат и лагают как будто на 4 андроиде в доисторические времена
Могли бы и цены анонсировать, ежели есть чем гордиться.
А про перенос производства - слабо верится, разве только сборку.
телевизор это зло
для себя давно подметила, у кого дома телевизоры работают, и IQ поменьше и мысли попроще
У кото смартфоны есть, и iq поменьше и мысли попроще.
Китайский телевизор со встроенным яндекс модулем. имеет право на жизнь.
Особенно если он по голосу будет включаться, переключать эфирные каналы и тп.
Вряд ли он будет переключать эфирные каналы. Думаю. Будет тоже самое что и с Яндекс станцией hdmi. Она переключает каналы только собственного цифрового Яндекс тв. А эфирные каналы только командами "назад/вперёд"
Ну алису в принципе можно научить переключать эфирные каналы если смарт поддерживает, сейчас это делается через сценарии. типа команда голосвом "включи канал мультики". команда тв - включить канал 36. Только яндексу нужно это более удобно сделать в настройках, для людей.
на старых тв которые не поддерживают яндекс, это делается с помощью дополнительного ик пульта.
Так у них есть приложение Алиса для андроид тв? Я что-то не нашёл
А без подписки он вообще работать не будет )
Ну с меня хватит техники от яндекс
для понимание, проблемы начались с выходом новой яндекс станции
apple style 😏
Если будет не дороже аналогичных LG или Самсунгов - можно попробовать