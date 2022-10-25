Техника
Полина Лааксо

«Яндекс» представил свои первые «умные» телевизоры — с ассистентом «Алисой» и на платформе «Яндекс ТВ» Статьи редакции

Часть устройств поступит в продажу 8 ноября. Стоимость не раскрывают.

  • Устройство поддерживает разрешение 4K Ultra HD, а также технологию Dolby Audio, которая обеспечивает многоканальный звук. Вариантов экрана два — с диагональю 43 дюйма и 50 дюймов, контрастность матрицы — 5000:1. Работает телевизор на платформе «Яндекс ТВ», представленной в 2020 году, а также на базе Android TV 9.0.
  • «Код Дурова», протестировавший устройство, рассказывает, что на задней панели располагаются три слота HDMI 2.0 (один с поддержкой ARC), AV-вход и два разъёма USB 2.0. Есть также два антенных входа для аналогового, цифрового и спутникового ТВ и разъёмы для Ethernet и CAM-модуля.
  • Устройством можно управлять с помощью пульта или голосом через «Яндекс Станцию». А ещё можно заранее настроить сценарии через приложение «Умный дом с Алисой»: например, чтобы одной командой включить сериал, задвинуть шторы и приглушить свет — или чтобы телевизор запускал музыку, как только срабатывает «умный» датчик движения в прихожей.
  • «Алису» также научили искать видеоконтент сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах — причём необязательно по названиям: можно просто попросить найти фильм определённого режиссёра.
  • Телевизоры собирали в Китае, но в будущем производство перенесут в Россию, пишет Forbes. Когда именно это произойдёт и сколько устройств уже готово к продаже — не раскрывают.
  • Всего в линейке будет шесть устройств. Первые две модели поступят в продажу 8 ноября 2022 года, остальные — в первом полугодии 2023-го. Стоимость пока неизвестна, но, по данным Forbes, речь о «среднем ценовом сегменте».

#новость #яндекс

1564 просмотров
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37 комментариев
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 Cringe Artist

Если бы они ещё перевод свой прикрутили к любому контенту, было бы вообще хорошо

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Duck

Да, я б сразу купил.

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Антон Большаков

Раньше вас слушала только колонка, теперь еще и телек ))
Не удивлюсь если в телеке еще и камера будет.

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Сергей Марков

Отказался смотреть первый канал - товарищ майор на весь экран, с лекцией "как надо любить родину"

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Oleg Ast

В Netflix появляется бегущая строка с новостями типа "Эхо планеты" от RT

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Павел Кондратьев

кому нужен твой пердеж после рабочего дня)

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Антон Большаков

Погоди, скоро и пердеж будут собирать для биометрии ))

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Иван Родионов

Так уже все собрали, еще в школе скотч клеили, только не пердеж, а отпечаток ....

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Специфический ихтиандр

не подсказывай им!

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Grigory Walram

слушают, смотрят, нюхают. Лично Путин волнуется, какие планы носит инженер 10 разряда Чухломского завода и не устроит ли он завтра переворот. Советую снова переходить на общение с помощью двух банок и нитки. Хотя может и там подслушивают..

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Я никто и звать меня никак
Раньше вас слушала только колонка

А мобильник?

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Сергей Марков

Вангую, что ценник будет завышен, а характеристики будут на уровне среднего ноунейма

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Ленинский вентилятор

Холмс, но как?!

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Aleksey Bobkov

импортозамещение

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Ленинский вентилятор

Я правильно понял, что тут яндекс.тв — это оболочка на андроид.тв ?

Значит и снести яндексовую можно?

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Антон Крицын

Остаётся догадываться, скорее оно так , но они же могут вшить туда и тогда ничего не сделать

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Герман Хибберт

Умный телевизор с тупой алисой.

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Mikhail Manuylov

По сравнению с Siri - она просто профессор рядом с дауном

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Немой татарин

Согласен, Siri чет вообще пиздец

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Дмитрий Шусов

По-моему замечательный гп, если сравнивать с другими, корректно отвечает и понимает вопросы.

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Доктор Богомол Тобогган

Яндекс в последнее время прям молодцы, практически одни победы в информационном пространстве и этот ролик тоже весьма стильно сделан.

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Roman Orlov

Жаль мало технических деталей.

BTW

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lakoros

Это другие тв. партнёрские на платформе яндекс тв. хоть такой https://market.yandex.ru/product--32-televizor-irbis-32h1ydx119bs2-led-na-platforme-yandex-tv/1767737079

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ImPReZ

это всё дико (не)интересно
матрица там чья?

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Regies Linkas

и железо. 99% телеков до сих глючат и лагают как будто на 4 андроиде в доисторические времена

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Вадим Д.

Могли бы и цены анонсировать, ежели есть чем гордиться.
А про перенос производства - слабо верится, разве только сборку.

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Дарья Смолякова

телевизор это зло
для себя давно подметила, у кого дома телевизоры работают, и IQ поменьше и мысли попроще

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lakoros

У кото смартфоны есть, и iq поменьше и мысли попроще.

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lakoros

Китайский телевизор со встроенным яндекс модулем. имеет право на жизнь.
Особенно если он по голосу будет включаться, переключать эфирные каналы и тп.

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NotFop

Вряд ли он будет переключать эфирные каналы. Думаю. Будет тоже самое что и с Яндекс станцией hdmi. Она переключает каналы только собственного цифрового Яндекс тв. А эфирные каналы только командами "назад/вперёд"

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lakoros

Ну алису в принципе можно научить переключать эфирные каналы если смарт поддерживает, сейчас это делается через сценарии. типа команда голосвом "включи канал мультики". команда тв - включить канал 36. Только яндексу нужно это более удобно сделать в настройках, для людей.
на старых тв которые не поддерживают яндекс, это делается с помощью дополнительного ик пульта.

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Руслан Абушаев

Так у них есть приложение Алиса для андроид тв? Я что-то не нашёл

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lakoros

А без подписки он вообще работать не будет )

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Александр Распутин

Ну с меня хватит техники от яндекс

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Александр Распутин

для понимание, проблемы начались с выходом новой яндекс станции

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Доктор Богомол Тобогган

apple style 😏

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Alexander

Если будет не дороже аналогичных LG или Самсунгов - можно попробовать

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