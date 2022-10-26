Российский бренд телефонов Inoi «перенёс» компанию в Эстонию — «Ъ» Статьи редакции
И сказал, что «не дает комментарии российским изданиям, поскольку он эстонский».
- Об этом рассказали источники «Коммерсанта». «Эстонской» компанию назвал представитель бренда, а уход Inoi из страны подтвердил близкий к ней собеседник газеты.
- Раньше среди стран присутствия Inoi на сайте были указаны Россия и Беларусь. На момент публикации вместо этого среди европейских рынков числится «СНГ», а сама ссылка ведёт на русскоязычную версию сайта (из Google с российского IP открывается англоязычная). В «Контуре.Фокусе» владелец марки ООО «Иной» — «действующее предприятие».
- Уход Inoi из страны никак не скажется на рынке, отмечает гендиректор аналитической TelecomDaily Денис Кусков. Но, по его словам, это первый случай, когда Россию покидает отечественный бренд телефонов, а не зарубежный.
- В 2017 году под маркой Inoi вышел первый смартфон на российской операционной системе Sailfish Mobile, которую позже переименовали в «Аврору». Устройства хотели поставлять в «корпоративный сегмент», но продажи не оправдали ожиданий, пишет «Ъ».
- В 2018 компания переключилась на бюджетные смартфоны китайской сборки на Andorid и в 2019-м стала лидером по внутренним поставкам телефонов дешевле 7000 рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка «Иной» на конец 2021 года составила 749,6 млн рублей, а чистая прибыль — 3 млн.
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Рис уходит из плова
Не согласен. Плов без риса - не плов.
Тут скорее из плова уходит курага. Мало кто знал, что его некоторые так готовят и никто не заметит, если кураги не будет
Отличное сравнение
Осталось ведро воды и охапка дров))
Это невероятно метко и едко!
Тогда уже буряк из борща ;-)
Спасибо vc, еслиб не эта новость, я бы и не узнал про существование бренда inoi.
Да никто бы не знал. А если б не РКН, о существовании многих ресурсов никто бы и не подозревал.
Но в целом: как не было этого бренда с его телефонами, так и не будет.
получается VC не только новостоной ресурс, но и образовательный )
Всё в этой новости прекрасно: что был какой-то иной эстонский бренд российских телефонов О_о; что он перенёсся и что не даёт комментариев.
Это первый случай, когда страну покидает бренд и это ни на чём не отразится, судя по всему.
тут ничего не происходит :D
https://www.youtube.com/watch?v=XNoUziXTLqE&ab_channel=%D0%A1%D0%A2%D0%A1
Ну судя по данным за 2020 год, то она занимала 1% рынка. Хз насколько это критично.
Когда по оборотам ты миллиардер, а по прибыли как Асланбек с овощного рынка 😁
извинись.
Так телефоны как раз для Асланбеков с овощного рынка. Я даже не знаю, кто в адеквате будет себе телефоны этой конторы покупать.
Друг мой это не так работает, сразу видно не связаны с бизнес процессами, никто не показывает высокую чистую прибыли а в большей части стараются показать отрицательную, все реинвестируют. Прошу понять, что зарплатный фонд, это тоже расходы. Так что эти данные очень даже бодрые
Ты можешь заработать сто миллиардов и сразу инвестировать сто миллиардов обратно в бизнес - и чистая прибыль будет ноль. На кого в ресторане будут смотреть с бо́льшим уважением - на тебя или на Асланбека (хоть он тоже молодец)?
Теперь будут называться - Inoooi
loooooooool
Бывший российский ИМПОРТЁР телефонов, что указано в загугленном руководстве на телефон:Импортер
ООО «ИНОЙ»Производитель
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская наб-ая, дом 12
офис 4405.1, помещение 9
[email protected]
8 800 500 53 36
inoi.com
ТИМ Технолоджис ГК Лимитед.
45 Кимберли роуд, оф. 601, Гонконг
а мы где-то обозвали их производителями?
Inoagenty
Ахах
название изначальо как будто Эстонское было
Вот карточка юрлица https://b2book.ru/inn/7703415675-ooo-inoi/ тут скорее импортёр а не производитель, сертифицирует модели и поставляет на рынок РФ,
Была выручка и 2.5 млрд, до пандемии
Тот случай, когда узнаешь о российском бренде смартфона из сегодняшних новостей.
Я конкретно про себя. Не накидывайтесь)
Сделаем новый телефон и назовём его "Ихний". С таким названием никуда не соскочат!
От России не убудет, пусть теперь и в гордой Эстонии будет свой собственный производитель смартфонов. В РФ таких "производителей" 100500 штук.
Как теперь попасть в экосистему иного из РФ?
Перейти в "Ночной дозор" Это ж очевидно. )
Чистая прибыль )))
Я так понимаю, там ничего и не было российского. Ну кроме разве что учредителей и юрлица.
Ну по факту так. В статье написано, что перешли на китайское производство. Китайцы: проектируют мобилу, запускают производство, продают оптом
Иной: клеит свой лого на телефон и продаёт в России.
В целом так все мелкие бренды делают. Так как преимущество в том, что цена телефона сильно ниже, чем на уникальное устройство и нет затрат на разработку
А как эстонский производитель производил телефоны с всей из себя сертифицированной ОС и криптомодулем?
Мы, русские, не… знаем друг друга
Inoi порвет Эстонию
Вот это новость! Даже эти и то сбежали...
Iче?
О существовании многих брендов и компаний я бы никогда не узнал, если бы не 24 февраля.
Отрицательное импортозамещение