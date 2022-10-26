Стартап Nothing сооснователя OnePlus Карла Пея представил своё третье устройство — наушники за $99 Статьи редакции
Одновременно стоимость первого устройства выросла с $99 до $149.
1780 просмотров
- Nothing официально представила беспроводные наушники Ear Stick. В отличие от первой версии наушников в этой нет активного шумоподавления и силиконовых амбушюр, пишет The Verge.
- Время автономной работы — семь часов против 5,7 часов работы без шумоподавления у Ear (1). С кейсом — до 29 часов (у первого устройства — до 34 часов с выключенным шумоподавлением).
- На каждом наушнике установлено по три микрофона. Ear Stick защищены от пыли и брызг по стандарту IP54 — это означает, что им ничего не будет от пота, но не от полного погружения в воду, пишет издание.
- Кейс наушников сделан «в стиле губной помады», по определению TechCrunch.
- Устройство появится в продаже с 4 ноября 2022 года в более чем 40 странах по цене $99 (около 6 тысяч рублей по курсу ЦБ на 26 октября). Одновременно стоимость первых Nothing Ear (1) выросла до $149 (около 9 тысяч рублей).
- Карл Пей покинул OnePlus осенью 2020 года, а в начале 2021-го представил стартап Nothing. Летом того же года компания показала свои первые наушники, а спустя год — смартфон Phone (1) с подсветкой из более чем 900 светодиодов. По словам Пея, компания продала почти 600 тысяч первых наушников.
- В конце 2022 года Nothing планирует открыть свой первый офлайн-магазин в Лондоне.
Как тебе такое тюменский Илон Маск?
Теперь ждём пост что у него украли дизайн кейса
Если только тюменский.
про него уже на пикабу пишут, в суд подают
Я являюсь единственным на территории РФ обладателем франшизы "Nothing" с локализованным названим "Нихуя". Готов ответить на ваши вопросы (на самом деле нихуя).
40 странах, но только не в России!
Купи CGPods
параллельный импорт нам поможет
В россии скоро денег не будет, не то что товаров
когда скоро?
2-3 недели
А, ясно. А Путин когда умрёт?
Это к шаманам
а про деньги к вам?
Ясно. Мем про 2-3 недели не знаком
мил человек по себе людей не мерьте.
усе в порядке в рф.ну почти
машины ездют, люди живут и кушают.
Си Джы Поц лучше
Нахуй не нужон ваш Пей.
Боков, покажи как надо!
где-то заплакал тюменский илон-маск, сжимая оем-каталог компании Писюн
Лайкнем, чё…) великодушно 😀 Удачи стартапу!
Опять мой дизайн сперли
джаст no think эбаут олд прайс