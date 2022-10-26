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Техника
Любовный Влад

Стартап Nothing сооснователя OnePlus Карла Пея представил своё третье устройство — наушники за $99 Статьи редакции

Одновременно стоимость первого устройства выросла с $99 до $149.

1780 просмотров
  • Nothing официально представила беспроводные наушники Ear Stick. В отличие от первой версии наушников в этой нет активного шумоподавления и силиконовых амбушюр, пишет The Verge.
  • Время автономной работы — семь часов против 5,7 часов работы без шумоподавления у Ear (1). С кейсом — до 29 часов (у первого устройства — до 34 часов с выключенным шумоподавлением).
  • На каждом наушнике установлено по три микрофона. Ear Stick защищены от пыли и брызг по стандарту IP54 — это означает, что им ничего не будет от пота, но не от полного погружения в воду, пишет издание.
Ear Stick / Источник: Nothing
  • Кейс наушников сделан «в стиле губной помады», по определению TechCrunch.
  • Устройство появится в продаже с 4 ноября 2022 года в более чем 40 странах по цене $99 (около 6 тысяч рублей по курсу ЦБ на 26 октября). Одновременно стоимость первых Nothing Ear (1) выросла до $149 (около 9 тысяч рублей).
Источник: Nothing
  • Карл Пей покинул OnePlus осенью 2020 года, а в начале 2021-го представил стартап Nothing. Летом того же года компания показала свои первые наушники, а спустя год — смартфон Phone (1) с подсветкой из более чем 900 светодиодов. По словам Пея, компания продала почти 600 тысяч первых наушников.
  • В конце 2022 года Nothing планирует открыть свой первый офлайн-магазин в Лондоне.
Техника
Евгений Делюкин
Вышли «прозрачные» наушники Nothing от сооснователя OnePlus: в обзорах пишут, что они лучше и дешевле AirPods Pro Статьи редакции

Главное из обзоров нового устройства Карла Пея, который раньше занимался выпуском флагманских смартфонов с низкой ценой.

SoundGuys

#новость #nothing

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22 комментария
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 Андрей Иванов

Как тебе такое тюменский Илон Маск?

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Ilya Ilchenko

Теперь ждём пост что у него украли дизайн кейса

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Дмитрий Каулькин

Если только тюменский.

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Никита

про него уже на пикабу пишут, в суд подают

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Слегка Придурковатый

Я являюсь единственным на территории РФ обладателем франшизы "Nothing" с локализованным названим "Нихуя". Готов ответить на ваши вопросы (на самом деле нихуя).

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Иван Серик

40 странах, но только не в России!

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Serghei Maveriz

Купи CGPods

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Дмитрий Цапенко

параллельный импорт нам поможет

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Qnoc

В россии скоро денег не будет, не то что товаров

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Шейлем Мазаль

когда скоро?

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Serghei Maveriz

2-3 недели

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Шейлем Мазаль

А, ясно. А Путин когда умрёт?

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Serghei Maveriz

Это к шаманам

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Шейлем Мазаль

а про деньги к вам?

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Serghei Maveriz

Ясно. Мем про 2-3 недели не знаком

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Особый магнит

мил человек по себе людей не мерьте.
усе в порядке в рф.ну почти
машины ездют, люди живут и кушают.

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A.A. Rayskiy

Си Джы Поц лучше

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Педагогический волк

Нахуй не нужон ваш Пей.
Боков, покажи как надо!

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Скрытый Потанцевал

где-то заплакал тюменский илон-маск, сжимая оем-каталог компании Писюн

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Сложный рубин

Лайкнем, чё…) великодушно 😀 Удачи стартапу!

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Ян Сафин

Опять мой дизайн сперли

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Шейлем Мазаль

джаст no think эбаут олд прайс

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