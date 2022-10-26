Стартап Nothing сооснователя OnePlus Карла Пея представил свои вторые беспроводные наушники за $99 Статьи редакции
Они без активного шумоподавления, но с большим временем автономной работы, чем у Ear (1).
4053 просмотров
- Nothing официально представила беспроводные наушники Ear Stick. В отличие от первой версии наушников в этой нет активного шумоподавления и силиконовых амбушюр, пишет The Verge.
- Время автономной работы — семь часов против 5,7 часов работы без шумоподавления у Ear (1). С кейсом — до 29 часов (у первого устройства — до 34 часов с выключенным шумоподавлением).
- На каждом наушнике установлено по три микрофона. Ear Stick защищены от пыли и брызг по стандарту IP54 — это означает, что им ничего не будет от пота, но не от полного погружения в воду, пишет издание.
- Кейс наушников сделан «в стиле губной помады», по определению TechCrunch.
- Устройство появится в продаже с 4 ноября 2022 года в более чем 40 странах по цене $99 (около 6 тысяч рублей по курсу ЦБ на 26 октября). Одновременно стоимость первых Nothing Ear (1) выросла до $149 (около 9 тысяч рублей).
- Карл Пей покинул OnePlus осенью 2020 года, а в начале 2021-го представил стартап Nothing. Летом того же года компания показала свои первые наушники, а спустя год — смартфон Phone (1) с подсветкой из более чем 900 светодиодов. По словам Пея, компания продала почти 600 тысяч первых наушников.
- В конце 2022 года Nothing планирует открыть свой первый офлайн-магазин в Лондоне.
Как тебе такое тюменский Илон Маск?
Теперь ждём пост что у него украли дизайн кейса
про него уже на пикабу пишут, в суд подают
Если только тюменский.
Я являюсь единственным на территории РФ обладателем франшизы "Nothing" с локализованным названим "Нихуя". Готов ответить на ваши вопросы (на самом деле нихуя).
Слегка nothing 😂
Мне кажется или не кажется, но франшизой "нихуя" много разных франшизодателей? Или все же это ваша уникальная франшиза, а остальные копируют?
40 странах, но только не в России!
Купи CGPods
В россии скоро денег не будет, не то что товаров
параллельный импорт нам поможет
Нахуй не нужон ваш Пей.
Боков, покажи как надо!
где-то заплакал тюменский илон-маск, сжимая оем-каталог компании Писюн
Си Джы Поц лучше
Чем? Я вот вижу что в логотип они не смогли, поэтому сильно сомневаюсь что смогли в железо.
Все говорят "Си Джы Поц лучше", а ты возьми и купи... ой
Лайкнем, чё…) великодушно 😀 Удачи стартапу!
Опять мой дизайн сперли
джаст no think эбаут олд прайс
НИЧЕГО такие.
Самое важное в линейке устройств nothing не раскрыли - количество светодиодов на квадратный миллиметр.
Стремотные
Говорили Apple overprice? Посмотрити на "ничего".
Думал приобрести их телефон, но когда узнал цену и что там процессор который ставят обычно в телефоны за 20 тысяч, передумал менять свою топовую галактику. Лучше уже flip или новую галактику дождусь
Летом ходил с обычными проводными наушниками-"каплями", к тому же недорогими. Почувствовал момент "стал олдом"...
(Такие наушники полностью устраивают - в городских уличных условиях о каком-то супер-качестве звучания заикаться - это "понты с деньгами на ветер", по-моему).
Спасибо что держите нас в курсе.
"Капли" же исключительно геи юзают. С другой стороны, ты молодец, что каминг-аут совершил.