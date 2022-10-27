«Ростелеком» хочет выпустить 65,9 млн смартфонов и планшетов на российской ОС «Аврора» к 2030 году — «Ъ» Статьи редакции
Для этого придётся ввести запрет на установку российского ПО на иностранные устройства и ограничить параллельный импорт. Но участники рынка считают, что даже это не поможет.
- О планах «Ростелекома» разработать и выпустить три линейки смартфонов и планшетов для бизнеса, госсектора и граждан рассказал «Ъ» по ссылкой на презентацию «Верхнеуровневой стратегии развития национальной мобильной экосистемы на основе ОС "Аврора"».
- Оператором экосистемы станет сам «Ростелеком». Среди потенциальных производителей — GS Group, «Аквариус» и «Марвел-Дистрибуция». Распространять устройства будут операторы связи, «Почта России» и другие.
- Проект, согласно презентации, может развиваться по трём сценариям. При «негативном» к 2030 году «Ростелеком» выпустит 1,5 млн устройств — в основном для госзаказов. При «максимальном» — 65,9 млн, но выйти в потребительский сегмент без господдержки у компании не получится, признаёт она в документе.
- «Ростелеком» также приводит в пример вспомогательные меры, которые могло бы принять правительство. Можно запретить установку местного ПО на иностранные мобильные ОС, ввести квоты на ввоз техники из-за рубежа, субсидировать производителей местной техники. А ещё запустить федеральный проект «Социальный телефон» и выдавать «отечественные смартфоны уязвимым слоям населения».
- Разработчики проекта считают, что спрос обеспечат пользователи кнопочных телефонов, 14,6 млн «цифровых агностиков», а также владельцы иностранных смартфонов. И в перспективе компания выйдет на рынки Индии, КНР, ЮАР, Бразилии и Турции.
- С документом уже ознакомились Минпромторг и Минцифры. В первом сказали, что оценивали заводские мощности местных производителей. В Минцифры предупредили, что реализовать проект может быть непросто из-за «бюджетных ограничений», но возможную стоимость проекта не раскрыли.
- Участники рынка сомневаются в успехе инициативы. По данным аналитиков GS Group, общее число используемых смартфонов в стране может превышать 120 млн. Получается, «максимальный» сценарий «Ростелекома» предполагает полную замену всего «парка» устройств. При этом продажи телефонов в России в первом полугодии 2022-го упали на 26%.
- Чтобы произвести 65 млн смартфонов до 2030 года, компания должна будет ежегодно выпускать около 10 млн устройств. Эти объёмы сопоставимы с «допандемийными» поставками Samsung и Huawei, однако мощности российских предприятий «не превышают и 1 млн устройств в год», отмечают собеседники газеты. По их словам, кратно нарастить выпуск вряд ли поможет даже «административный ресурс».
- Ограничение импорта, скорее всего, только поспособствует «серым» поставкам из-за границы через Казахстан и другие страны Средней Азии, полагают источники. Компоненты придётся использовать китайские, «пока не появятся российские процессоры». Да и компании вряд ли захотят вкладываться в проект, пока на российском рынке всё ещё продаются устройства на Android и iOS.
- К тому же на 2022 год единственным крупным проектом «Ростелекома» с использованием ОС «Аврора» остаётся поставка 300 тысяч планшетов для переписи населения в конце 2021-го. После этого устройства хотели передать другим госорганам, но их не устроила конфигурация.
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Горизонт планирования впечатляет. Тут не знаешь, что через неделю будет, а они на 8 лет вперёд уже расписали.
Причём, заметьте, 65,9 млн. Не 66, не 65, а именно 65,9. Лол.
Может знают планируемую величину населения к 2030 году? 😂
это для освоения бюджета.
Кстати, именно вот по этим 0,9 можно сразу определить фантазеров. Прям 100%-я гарантия, что авторы пальцем ткнули в небо так как «начальство попросило».
Распилили 8 лет
Где они будут 8 лет!?
Все просто, сталось ~7 лет, так что будут выпускать ровно 9414285.714285714 телефонов в год.
Знают сценарий
Если ничего не планировать то ничего и не будет.
Лучше к 2050. Тогда никто не вспомнит
если в 2050-м вообще что-то будет, конечно
Да и к 2030 никто не вспомнит, все просчитано до миллиметра 😂
это как с базами рогозина на Луне
какая то долгая доставка из китая
Крутой формат "Я хочу продать, дайте мне денег чтобы сделать и продать"
скорее чтобы запретить и впарить. ну или как обычно - ростехнично распилить
Хуже другое. Запретить другим продавать и наш софт ставить запретить. А еще запретите телефоны без приложения госуслуги. И можно штраф в размере стоимости устройства.
- Чемезов, вы как йотафоном не обосретесь?
- ВВ, нет конечно, мы перепланировали план по захвату мира, ну в смысле рынка.
Звучит как Ростелеком хочет создать монополию и получать барыш с китайского говна который он будет продавать
А двигать это будут Кириенко и Шадаев. Их предыдущий проект на 160 лярдов с телефонами inoi немножко не взлетел из-за войны.
Ну теперь понятно что будет делать Ростелеком восемь лет, если потом кто то спросит...
"запрет на установку российского ПО на иностранные устройства" и "ограничить параллельный импорт" - это перебор
Да делать смартфон не потому, что кто-то хочет его купит, а потому, что надо - этт уже перебор. Так не бывает
нужно еще как-то от сатанистов защитить. Еще не успели видимо перестроиться на новый курс начальства
Я может чего не понимаю, с чипами беда, пытаются освоить 3G и отложили вложения в 4G/5G. И так далее. Но как они так решают, взять и выпустить столько телефонов. Зачем, если китайские аналоги будут куда лучше. Ну конечно тут ещё нужно учитывать, что 2030 год, целых восемь лет. Не понимаю, зачем. Чисто взять помощь Госбюджета и попилить, выпустив в разы слабее смартфон, зато «Наш, советский».
Зачем делали в свое время Nokia, Samsung? Да и много других брендов на самом деле. Делают для того, чтобы заработать в будущем. Но это идеальные условия, если бы делал частник было бы больше шансов на успех, чем у Ростелекома который видет конкурентное преимущество запретить на уровне закона что-то.
Но Аврора хороша!
Заставят бюджетные организации покупать. Делов то.
Нет ничего невозможного. Читал как Нокия появлялась в свое время, там люди настолько теплели к своему бренду, что понимая что переплачивают и получают худший функционал выбирали отечественный телефон. В южной Корее что-то похожее с Samsung было. Все знают это привело к появлению техногигантов с уже вполне конкурентным продуктом.
Я бы вполне купил что-то на ОС аврора если бы запихнули туда топовое железо. Понимал что сейчас переплачиваю, но купил бы. Не надо начинать с лагающих слабых устройств, делайте на хорошем железе!
Я вот не пойму, здесь на VC вообще в поддержку чего-то хорошего нельзя высказываться? Онли плохое, иначе будут массово минусовать.
Надо было покупать Йотафон, он был на хорошем железе. Что ж вы не сделали Йоте кассу? Из-за чрезвычайно слабых продаж они проект и свернули. А теперь поздняк - хорошее железо русским больше никто не даст.
Какой во времена Нокиа был худший функционал интересно? Не было предустановленной змейки?
А в аврору прослушка встроена?
даже страшно представить какое получится мракобесие, сколько попыток "российского" уже было..
А может не стоит ничего выпускать?) ещё не выпустили, а планируют…. И уже планируют запрещать) все понятно) сделайте сначала достойный продукт.
Эпол напрягся. А вообще здорово, типа эпол говорит, ну мы хотим вот столько то телефонов продать, но без гос поддержки не справимся)) а что вообще значит без гос поддержки не справимся?) Правильно ли читать: государство заплатит за эти 65,9 млн телефонов ?))) Видимо только там можно продать кому то 60+ млн ростелекомовского говна
Apple немного в другой точке развития находится. Здесь диалог с государством может быть такой: вот эти гады забирают часть рынка, а ну заблочили их нахер.
магазин приложений Берёзка будет в Аврора-сторе?
У смысле не справится? Т. Е. Чтобы заработать на налогоплательщиках денег, Ростелекому нужны деньги налогоплательщиков уплаченные в бюджет. Это б*ядь СЮР какой-то. Из прибыли своей берите, дивиденды уменьшите свои... Пздц...
Охохо, а можно не надо? Ну не планируйте такое, а.
Сделайте хороший продукт и конкурируйте, нахрена запрещать всё остальное, чтобы люди довольствовались любым дерьмом?
Там разработчики авроры (Открытая Мобильная Платформа) на х//ю вертели потребительский рынок им только гос заказ интересен.
Может начать хоть какие-то выпускать, нарабатывать опыт и идти шаг за шагом к качественным.
«нарабатывать опыт и идти шаг за шагом к качественным»
Не прокатит, все равно в итоге в «Эстонию» свалят 😂
Зачем, если можно на госбюджете делать хрень?
Заколебали все запрещать. Сделайте по настоящему классное устройство и экосистему. Тогда за ним очереди будут выстраиваться. Но никто же не хочет подумать дальше собственного носа.
Камон, для этого нужна другая система и другая страна...в этой системе координат только так. Но и то НЕ работает)))
на планы Ростелекома даже не хочу смотреть, они сами себе на уме
Планшеты на Авроре которые даром никому не нужны, это сильно🤦♂️. А они еще что-то выпустить хотят, обычный роспил бюджета
Перевожу: «дайте бабла»
Лусше в деревне интернет нормальный сделайте
Да даже и не в деревне. У нас в городе Ростелеком не стал подключать меня к интернету, хотя в доме через дорогу они к нему все подключены. Говорит нет возможности подключить. А названивать и предлагать свои услуги это запросто. Говорю, вы мне сами интернет отказались проводить- да, к сожалению не можем. 15 лет прошло, до сих пор кабель через дорогу кинуть не могут. А тут какие-то телефоны...
Заходит такой бизнесмен в отделении почты за телефоном и начинает рассказывать что таксует для души, ага
Отличный план!
Я в свое время хотел купить йотафон, но цена была как у нормального мощного смартфона, поэтому забил
А я хочу заработать 900 млн $ к 2030, уже 0.00000000001% выполнил
Вообще не проблема, просто давать 10 лет строгача за смартфон без авроры, за «неподдержку» очередной херни
А вот не надо тут подсказывать!
Следующий шаг - законодательное понуждение населения к покупке этих смартфонов. Полная смартфонизация населения. Гундяев одобряет.
Гундяев-то тут при чём. Цифровизация - это глобальный тренд, без смартфона ты уже никто. А к смартфону прилагается не только доступ к ресурсам, но и их отслеживание и контроль.
У Собякина эти носимые устройства для контроля (здоровья, только здоровья населения, ага) к 2028 году были запланированы официально.
Дайте мне денег, а то у меня тоже не получается
А кто будет то эти планшеты и телфоны покупать то? :D
Без принудительной покупки, я вот например никогда в жизни российский телефон или планшет не куплю, я даже переплачу процентов 30-40, но возьму на нормальной гугловской системе, неизвестно, что они там вошьют в Аврору, привет РКН и ФСБ
Занавес
Построишь летучий корабль? Куплю, через 8 лет налепив свой шильдик, если запретить импорт кораблей.