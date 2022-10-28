Отчёт Apple за квартал: выручка от iPad упала на 13%, спрос на Mac вырос на 25% год к году Статьи редакции
Компания замедлила наём сотрудников, «чтобы подготовиться к рецессии».
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Финансовые показатели
- Выручка Apple за квартал составила $90,15 млрд, она больше на 8,1% год к году.
- Чистая прибыль — $20,7 млрд, сумма незначительно изменилась: в 2021 году за аналогичный квартал она составляла $20,5 млрд.
Продажи устройств и другая выручка
- Выручка от iPhone: $42,63 млрд, на 9,67% больше год к году.
- Выручка от Mac: $11,51 млрд, на 25,39% больше год к году.
- Выручка от iPad: $7,17 млрд, на 13,06% ниже, чем год назад. Кук рассказал о проблемах с поставками комплектующих, они повлияли на результат.
- Выручка от AirPods, Apple Watch и HomePod и других устройств и аксессуаров: $9,65 млрд — это на 9,85% больше.
- Сервисы (Apple Music, Apple TV+, App Store и другое): $19,19 млрд, на 4,98% больше год к году. Во время обсуждения отчёта Тим Кук объяснил рост цен на стриминговые сервисы. По его словам, увеличилась стоимость лицензий на музыку, а у Apple TV+ «стало больше шоу».
Детали
- Apple подтвердила замедление найма сотрудников. Как и другие компании, она стремится сократить расходы из-за угрозы рецессии, сообщает CNBC.
- Продажи компьютеров выросли несмотря на то, что квартальные данные поставщиков комплектующих и конкурирующих производителей указывали на сильное замедление продаж, пишет издание.
- Стало больше покупателей, которые перешли на iPhone после устройств на Android, добавил Кук, но не назвал конкретные цифры. При этом есть проблемы с поставками iPhone 14 Pro, какие именно — гендиректор Apple также не уточнил.
Как там говорили? Планшеты убьют ПК?
ну эти планшеты все еще пользуются большим спросом у иллюстраторов
А сами иллюстраторы?
ИИ:
- Ну эти иллюстраторы все ещё пользуются спросом! Пока!
о многих профессиях можно так сказать, что ии всех заменит, ждем, но мне в это мало верится)
Если на ipad накатить macOS, то дайте 2 пжлста. Только нужно завести возможность переключения между тач интерфейсом и десктопом. Винда когда-то экспериментировала с этим.
Судя по трафику 80%+ людей посещают сайты с мобильных устройств. Просто многие телефоны это мини планшеты.
На отдельных сайтах может быть, пока 60/40
Это вы про сайты для пенсионеров? 💁♂️
не убьют, это совершенно отдельная ниша
а сейчас можно прошлогодний ipad с хорошей скидкой взять - вообще халява
Процесс идет, PC покупают все меньше:
Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined 19.5% in Third Quarter of 2022
Консоли победили ПК
это готовые ПК или комплектующие?
я просто не знаю никого, кто бы покупал готовый пк, все знакомые собирают из комплектухи сами.
Да ну я не думаю что они полностью убьют пк. Есть все же спектр задач, с которым справится только пк. Но для большинства мелких задач людям и вполне планшета достаточно, к тому же он гораздо меньше места занимает)
вся Россия к 2025 году, когда отключат 3G 😂
iPad никому не нужный костыль между макбук и айфон, еще лет 10 назад услышал такое выражение про айпад, в принципе, не теряет актуальности «айпад - дилдо без яиц, мощностей полно, а стрелять нечем»
Книжки читать удобно, серфить сидя в кресле. Есть узкие ниши применения в бизнесе: рестораны, склады и т. д. Там, где работнику нужна мобильность в небольших пространствах.
Ну все, всем сайтом сейчас напишем Куку, чтобы закрыл производство айпадов, потому что кому-то девайс кажется дилдом
Удалёнка хорошо бустанула продажу компов. Все эти костыльки в виде планшетов показали, что заменить обычный христианский ноут они пока не могут.
Две недели в отпуске с айпадом для работы лично меня только убедили в том, что планшет – это максимум фильм или ютубчик в самолёте посмотреть
Неожиданный спрос на маки