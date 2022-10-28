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Техника
Маша Цепелева

Отчёт Apple за квартал: выручка от iPad упала на 13%, спрос на Mac вырос на 25% год к году Статьи редакции

Компания замедлила наём сотрудников, «чтобы подготовиться к рецессии».

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Финансовые показатели

  • Выручка Apple за квартал составила $90,15 млрд, она больше на 8,1% год к году.
  • Чистая прибыль — $20,7 млрд, сумма незначительно изменилась: в 2021 году за аналогичный квартал она составляла $20,5 млрд.

Продажи устройств и другая выручка

  • Выручка от iPhone: $42,63 млрд, на 9,67% больше год к году.
  • Выручка от Mac: $11,51 млрд, на 25,39% больше год к году.
  • Выручка от iPad: $7,17 млрд, на 13,06% ниже, чем год назад. Кук рассказал о проблемах с поставками комплектующих, они повлияли на результат.
  • Выручка от AirPods, Apple Watch и HomePod и других устройств и аксессуаров: $9,65 млрд — это на 9,85% больше.
  • Сервисы (Apple Music, Apple TV+, App Store и другое): $19,19 млрд, на 4,98% больше год к году. Во время обсуждения отчёта Тим Кук объяснил рост цен на стриминговые сервисы. По его словам, увеличилась стоимость лицензий на музыку, а у Apple TV+ «стало больше шоу».

Детали

  • Apple подтвердила замедление найма сотрудников. Как и другие компании, она стремится сократить расходы из-за угрозы рецессии, сообщает CNBC.
  • Продажи компьютеров выросли несмотря на то, что квартальные данные поставщиков комплектующих и конкурирующих производителей указывали на сильное замедление продаж, пишет издание.
  • Стало больше покупателей, которые перешли на iPhone после устройств на Android, добавил Кук, но не назвал конкретные цифры. При этом есть проблемы с поставками iPhone 14 Pro, какие именно — гендиректор Apple также не уточнил.

#новость #apple

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22 комментария
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 Roman Dronow

Как там говорили? Планшеты убьют ПК?

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Борис Латкин

ну эти планшеты все еще пользуются большим спросом у иллюстраторов

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Антон Штадлер

А сами иллюстраторы?

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Pavel Voronkov

ИИ:
- Ну эти иллюстраторы все ещё пользуются спросом! Пока!

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Ваня Шестаков

о многих профессиях можно так сказать, что ии всех заменит, ждем, но мне в это мало верится)

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Alx Pim

Если на ipad накатить macOS, то дайте 2 пжлста. Только нужно завести возможность переключения между тач интерфейсом и десктопом. Винда когда-то экспериментировала с этим.

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Maksim Georgiev

Судя по трафику 80%+ людей посещают сайты с мобильных устройств. Просто многие телефоны это мини планшеты.

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Pavel Voronkov

На отдельных сайтах может быть, пока 60/40

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Maksim Georgiev

Это вы про сайты для пенсионеров? 💁‍♂️

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Юрий

не убьют, это совершенно отдельная ниша
а сейчас можно прошлогодний ipad с хорошей скидкой взять - вообще халява

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Иван Серик
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Вася Пражкин

Процесс идет, PC покупают все меньше:
Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined 19.5% in Third Quarter of 2022

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Антон Штадлер

Консоли победили ПК

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DeepFakescovery channel

это готовые ПК или комплектующие?
я просто не знаю никого, кто бы покупал готовый пк, все знакомые собирают из комплектухи сами.

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Aza Dzi

Да ну я не думаю что они полностью убьют пк. Есть все же спектр задач, с которым справится только пк. Но для большинства мелких задач людям и вполне планшета достаточно, к тому же он гораздо меньше места занимает)

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Make Luv
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Aza Dzi

вся Россия к 2025 году, когда отключат 3G 😂

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Volodya Agadzhanov

iPad никому не нужный костыль между макбук и айфон, еще лет 10 назад услышал такое выражение про айпад, в принципе, не теряет актуальности «айпад - дилдо без яиц, мощностей полно, а стрелять нечем»

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Zloy Sniper

Книжки читать удобно, серфить сидя в кресле. Есть узкие ниши применения в бизнесе: рестораны, склады и т. д. Там, где работнику нужна мобильность в небольших пространствах.

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Деда Миша

Ну все, всем сайтом сейчас напишем Куку, чтобы закрыл производство айпадов, потому что кому-то девайс кажется дилдом

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Yulya Zaychikova

Удалёнка хорошо бустанула продажу компов. Все эти костыльки в виде планшетов показали, что заменить обычный христианский ноут они пока не могут.

Две недели в отпуске с айпадом для работы лично меня только убедили в том, что планшет – это максимум фильм или ютубчик в самолёте посмотреть

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Герман Петров

Неожиданный спрос на маки

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