«Ъ»: Минцифры запланировало выбрать три «приоритетные» отечественные ОС — под них придётся адаптировать российское ПО Статьи редакции
Это нужно, чтобы разработчикам было проще адаптировать программы под конкретную систему — всего их в реестре ПО сейчас больше 50.
- Минцифры планирует определить три наиболее перспективные для господдержки отечественные операционные системы, включенные в реестр российского ПО, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на ИТ-рынке. В будущем ведомство планирует обязать российских разработчиков адаптировать своё ПО под эти системы.
- Исследование, чтобы определить наиболее популярные у российских компаний ОС, Минцифры заказало в июле 2022 года — сейчас его предварительные результаты есть у замглавы ведомства Максима Паршина, говорит источник «Ъ». Всего выделили три системы из более чем 50, находящихся в реестре: Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («БазАльт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт») — все они базируются на Linux.В ведомстве подтвердили проведение исследования, но не уточнили цель.
- В сентябре «Ъ» уже сообщал, что разработчиков российского ПО могут обязать адаптировать свои продукты под ОС на базе Linux. В Минцифры подтверждали, что прорабатывают такую инициативу.
- Опрошенные изданием эксперты считают, что трёх ОС разработчикам вполне хватит, а инициатива Минцифры логичная — нужно понимать, под какую именно систему переделывать программы.
- Источник «Ъ» говорит, что исключать из реестра ПО непопулярные системы не будут, но разработчикам придётся ориентироваться на приоритетные, потому что поддерживать все одновременно невозможно.
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Цитата "Опрошенные изданием эксперты считают, что трёх ОС разработчикам вполне хватит, а инициатива Минцифры логичная" - ну да, покажите этих экспертов?
Так вот же они
я наоборот представляю его старым и сидящим в одноклассниках
Конкурс (окончательный) на лучшую Linux-сборку
Очевидно же — BolgenOS
Жаль, нет данных о популярности этих осей "у российских компаний". Не у бюджетников, принуждаемых, а именно у компаний.
В одной крупной корпорации с госкапиталом недавно отчитались о внедрении импортозамещаемой AstraLinux. Внедрение происходило путем установки этой ОС второй вместе с Виндой. После чего все продолжили работать на этой самой Винде, так как весь технологический софт заточен под нее. А переделка это долгие годы и куча денег.
Опыт установки под Астру, например
https://t.me/drunkdevops/84
Вообще хейтерские посты писать не люблю, но тут не удержусь - прямо распирает.
Итак, задача простая как две копейки - поставить postgres pro на astra linux. Ну то есть вообще без проблем - типа добавляем apt репозиторий (инструкция здесь - https://postgrespro.ru/products/downlo...
Вообще хейтерские посты писать не люблю, но тут не удержусь - прямо распирает.
Итак, задача простая как две копейки - поставить postgres pro на astra linux. Ну то есть вообще без проблем - типа добавляем apt репозиторий (инструкция здесь - https://postgrespro.ru/products/download/postgrespro/latest), дальше делаем apt-get install postgrespro-std-14. Сложно? Да за 5 минут управимся. Пока в дело не вступает Astra Linux.
Ставим минимальную Астру common edition, добавляем себе ssh ключи, заходим и делаем в первую очередь:
# apt-get update
... skipped ...
W: The repository 'https://download.astralinux.ru/astra/stable/orel/repository orel Release' does not have a Release file.
N: Data from such a repository can't be authenticated and is therefore potentially dangerous to use.
Так стоп. То есть из коробки репозитории самого дистрибьютора битые? Ну ладно, хрен с ним. Часть обновилась да и ладно. Давайте попробуем скачать репозитории для постгреса:
[email protected]:/home/vozerov# wget https://repo.postgrespro.ru/pgpro-14/keys/pgpro-repo-add.sh
--2022-10-06 16:37:15-- https://repo.postgrespro.ru/pgpro-14/keys/pgpro-repo-add.sh
Resolving repo.postgrespro.ru (repo.postgrespro.ru)... 213.171.56.11
Connecting to repo.postgrespro.ru (repo.postgrespro.ru)|213.171.56.11|:443... connected.
ERROR: The certificate of 'repo.postgrespro.ru' is not trusted.
ERROR: The certificate of 'repo.postgrespro.ru' hasn't got a known issuer.
[email protected]:/home/vozerov#
Стоп стоп стоп. Реально? Нет корневых сертификатов? В линуксе? в 2022 году? Да там вообще ничего работать не будет - все основные сайты на ssl. Я не воткну во все приложухи skip-ssl-certificate. Ладно, выдыхаем. Давайте их просто поставим. Это же просто, да?
[email protected]:/home/vozerov# apt-get install ca-certificates
... skipped ...
E: Package 'ca-certificates' has no installation candidate
А все - их просто нет в репозитории. Или репозиторий битый. Ну ладно, давайте скачаем просто dpkg пакет раз на то пошло:
[email protected]:/home/vozerov# wget --no-check-certificate http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main//c/ca-certificates/ca-certificates_20211016~18.04.1_all.deb
[email protected]:/home/vozerov# dpkg -i ca-certificates_20211016~18.04.1_all.deb
... skipped ...
dpkg: error processing package ca-certificates (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Errors were encountered while processing:
ca-certificates
[email protected]:/home/vozerov# apt-get install openssl
... skipped ...
E: Package 'openssl' has no installation candidate
Ну вообще шикарно! И openssl в репозиториях нет. Финита ля комедия. А давайте погуглим - мы же умеем, да? Ну вот ссылочка - https://wiki.astralinux.ru/kb/otsutstvie-apt-transport-https-i-ca-certificates-181666550.html. Заходим и читаем. У вас возникает такая ошибка? Да! Она прямо вот так выглядит? Да! Тогда пишите в техподдержку если она у вас куплена. Серьезно? Серьезно **ять? Чтобы установить сраные сертификаты я должен поддержку купить? Да пошли вы в жопу со своим дистрибутивом.
А теперь как решить все проблемы указанные выше. Заходи в свою систему виртуализации - vmware, proxmox или что-то еще. Выделяете виртуалку с астрой, нажимаете правой кнопкой мыши и нажимаете удалить. Все - ваши проблемы решены.
И, кстати, RedOS мне понравился - реально нормальный дистрибутив без этого треша. Ну а я пойду попробую еще потратить некоторое время и попробовать произвести те же манипуляции на Astra Linux Special Edition - может сертифицированную версию они хоть как-то подготовили.
О какой компании идет речь?
Ну счас, товарищ сержант, так и написал)
Ну что ж вы так товарищ, сейчас пробьем ip. Уже выезжает группа, им расскажите что за компания.
А если серьезно, в чем сложность озвучить что за компания и тем самым показать, что это не выдумка. Или вы непосредственно связаны с этой компанией?
Если даже я напишу, что за компания, вы все равно не сможете же проверить) ну и да, некоторым образом связан, иначе бы не знал таких моментов.
Денис Попов, твой выход.
Ну по факту же всё сводится к адаптации под centos и debian. А если приложение умеет в веб-версию то вообще ничего делать не надо, в текущих условиях в веб самое выгодное идти.
Цементос помер с 8 версии, там теперь вечный стрим (считай бетка). Такое в прод тащить нельзя
Эмуляция процессов рыночного механизма адаптации. Плановая экономика.
Рейтинг возглавят те компании, которые занесут больше чемоданов денег
Ну или договорятся о выгодных откатах)
Не факт.
Придется конкурировать с конторами сыночков и дочек
Не исключаю чемоданы денег, но как минимум одна из трёх выбранных ОС вполне конкурентоспособна, остальные две тоже на слуху. Не зазорно такое использовать и для личных целей, и на предприятии. Набор ПО для рабочих мест ограничен, общая проблема linux-based дистрибутивов, но, есть множество других применений, где удобство использования будет сопоставимо с более известными зарубежными дистрибутивами. Грубо говоря, консоль она и в Африке консоль.
Праздник для красноглазых пердоликов.
20 лет болт пинали, а тут вдруг на тебе.