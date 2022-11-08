LG показала прототип дисплея, который можно растягивать, складывать и скручивать Статьи редакции
Диагональ — 12 дюймов, но можно растянуть до 14-ти.
- Южнокорейский производитель техники и электроники LG представил первый в мире «эластичный» дисплей — его можно «растягивать, складывать и скручивать, не повреждая само устройство и не искажая изображение».
- Он представляет собой податливую плёночную пластину, изготовленную из особого вида кремния, который используют для контактных линз. По ощущениям напоминает эластичную резину и растягивается до 14 дюймов.
- Диагональ — 12 дюймов, тип светодиодов — RGB. Плотность пикселей — 100 на дюйм (ppi), шаг пикселя, или расстояние между светодиодами, — 40 микрометров. Разрешение экрана не уступает большинству мониторов на рынке, считают в компании. А LED-технологии позволяют выдерживать более 10 тысяч скручиваний и растягиваний.
- LG полагает, что дисплей можно использовать на разных изогнутых поверхностях — коже, одежде, мебели, автомобилях, самолётах. Участники рынка, опрошенные изданием The Korea Econimic Daily, тем временем замечают: разработка знаменует зарождение нового поколения экранов — оно сменит уже продающиеся складные устройства от Samsung и LG.
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Показывают. Красивое.
Ценник пока, конечно, заоблачный будет, но впечатляет 👍🏻
Не совсем понимаю смысла растягивания... или это для спортсменов - пока смотришь стрим, качаешь руки ))
Но думаю что растягивание это банальная побочка технологии, которую тоже будут продавать.
Эластичность, думаю, чтобы он мог выдерживать различные виды деформаций.
Растягивать, скручивать… А зачем?
сворачивать в трубочку и засовывать в жёппу
Я вот хотел бы брать в путешествия моник дюймов на 25, который можно было бы свернуть в трубку и положить в рюкзак
за 500к. дорогое удовольствие, лучше купить штук 10 плоских))
10 плоских в рюкзак точно не влезут
Прилепите лого огрызка и будут расходится как горячие пирожки.
В качестве замены можно рассмотреть очки Nreal Air
В смысле «зачем»?
Почитайте 10 лет назад новости технологий, там тоже самое было)
Вот как-то с точки зрения эластичности экраны - это две крайности. Либо просто жёсткая плоскость, либо - хоть оригами складывай.
А можно просто *слегка* гибкий экран, переносящий деформации ровно настолько, чтобы без проблем выдерживал падения с высоты "от уха" (для телефона) и сплющивание в сумке в метро в час пик (для планшета)?
Так уже давно было такое: LG G Flex и LG G Flex 2 в 2013 и в 2015 годах были представлены еще.
Что, опять?
да это просто вода холодная
Я один первым делом про "изделие №2 с подсветкой" подумал?
Неужели реализуют концепт арт нокии 15летней давности..Тогда это выглядело очень футуристично )