Техника
Полина Лааксо

LG показала прототип дисплея, который можно растягивать, складывать и скручивать Статьи редакции

Диагональ — 12 дюймов, но можно растянуть до 14-ти.

Источник: LG
  • Южнокорейский производитель техники и электроники LG представил первый в мире «эластичный» дисплей — его можно «растягивать, складывать и скручивать, не повреждая само устройство и не искажая изображение».
  • Он представляет собой податливую плёночную пластину, изготовленную из особого вида кремния, который используют для контактных линз. По ощущениям напоминает эластичную резину и растягивается до 14 дюймов.
  • Диагональ — 12 дюймов, тип светодиодов — RGB. Плотность пикселей — 100 на дюйм (ppi), шаг пикселя, или расстояние между светодиодами, — 40 микрометров. Разрешение экрана не уступает большинству мониторов на рынке, считают в компании. А LED-технологии позволяют выдерживать более 10 тысяч скручиваний и растягиваний.
  • LG полагает, что дисплей можно использовать на разных изогнутых поверхностях — коже, одежде, мебели, автомобилях, самолётах. Участники рынка, опрошенные изданием The Korea Econimic Daily, тем временем замечают: разработка знаменует зарождение нового поколения экранов — оно сменит уже продающиеся складные устройства от Samsung и LG.
Источник: LG

#lg #новость #дисплей

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20 комментариев
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 Вадим Д.

Показывают. Красивое.
Ценник пока, конечно, заоблачный будет, но впечатляет 👍🏻

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Антон Большаков

Не совсем понимаю смысла растягивания... или это для спортсменов - пока смотришь стрим, качаешь руки ))
Но думаю что растягивание это банальная побочка технологии, которую тоже будут продавать.

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Вадим Д.

Эластичность, думаю, чтобы он мог выдерживать различные виды деформаций.

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Alexey V

Растягивать, скручивать… А зачем?

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jjabrams25
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умный человек

сворачивать в трубочку и засовывать в жёппу

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Кирилл Федянин

Я вот хотел бы брать в путешествия моник дюймов на 25, который можно было бы свернуть в трубку и положить в рюкзак

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Дима

за 500к. дорогое удовольствие, лучше купить штук 10 плоских))

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Кирилл Федянин

10 плоских в рюкзак точно не влезут

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Serega T

Прилепите лого огрызка и будут расходится как горячие пирожки.

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Павел

В качестве замены можно рассмотреть очки Nreal Air

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Pavel Ivanov

В смысле «зачем»?

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Dimm Debrov

Почитайте 10 лет назад новости технологий, там тоже самое было)

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Konstantin

Вот как-то с точки зрения эластичности экраны - это две крайности. Либо просто жёсткая плоскость, либо - хоть оригами складывай.

А можно просто *слегка* гибкий экран, переносящий деформации ровно настолько, чтобы без проблем выдерживал падения с высоты "от уха" (для телефона) и сплющивание в сумке в метро в час пик (для планшета)?

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Psh Psh

Так уже давно было такое: LG G Flex и LG G Flex 2 в 2013 и в 2015 годах были представлены еще.

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LNdex

Что, опять?

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jonewayne
12, но можно растянуть до 14-ти

да это просто вода холодная

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Caomhan Macha

Я один первым делом про "изделие №2 с подсветкой" подумал?

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Александр Св-Ко
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Цифровые комплексы

Неужели реализуют концепт арт нокии 15летней давности..Тогда это выглядело очень футуристично )

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