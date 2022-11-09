Российские производители электроники попросили ввести пошлины на импортные смартфоны, ноутбуки и серверы Статьи редакции
Несколько крупных предприятий предложили запретить параллельный импорт электроники, имеющей аналоги российской сборки, рассказал источник «Ъ».
- Российские производители электроники обратились в правительство с просьбой о повышении и введении новых пошлин на импортную технику. По данным «Ъ», вопрос уже обсуждался с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минцифры.
- Для смартфонов, ноутбуков, серверов и систем хранения данных, которые сейчас не облагаются пошлиной, предлагается ввести её в размере 5%. Источник «Ъ» рассказал, что на одном из совещаний в правительстве «несколько крупных предприятий выступили за полный запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России».
- Один из федеральных чиновников, участвовавший в обсуждении сказал, что в правительстве возникли разногласия — в Минцифры идею поддержали, а Минэкономразвития «пока смотрит на нее скептически».
- В Минпромторге подтвердили предложение об изменении пошлин, и подчеркнули, что подобная практика применяется в других отраслях для защиты внутренних производителей — «как правило, по тем позициям, производство которых уже освоено».
- Для введения пошлин нужно решение на уровне Евразийского экономического союза с учетом международных обязательств страны перед ВТО, уточнил «Ъ» источник из числа производителей. Он добавил, что «уже есть не менее эффективный инструмент поддержки» — сокращение списка товаров для параллельного импорта.
- Пошлины на импортную электронику приведут к сокращению ассортимента у продавцов и росту цен, опасается директор компании diHouse Андрей Тарасов.
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А чо, бля, в РФ производят айфоны или другие чоткие гаджеты? В каком месте конкуренция?
Или наклеили бумажку с российским брендом на лейбу китайскую и уже "сделано в России"?
в Рф производят только реестры
Сложно спорить ;)
С хуйнёй спорить вообще не следует
Я записал
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Лейба - это видимо, Лэйбл. Что значит "Label", то есть бумажка. Так что клеят они лейбу на OEM.
Не всегда на oem
Спасибо, что не жаргонный "лабак")
Наноприемник Glonass, например, очень неплох. Российские нанотехнологии - самые большие нанотехнологии в мире!
ВКЛ. ОТКЛ.
Это прекрасно. Пахнуло советскими приборами величиной с комнату
1. Навигатор из 2010 года, уже вышои более новые.
2. См. как выглядят американские навигаторы подобного назначения.
мне показалось или это навигатор-фляга?)
Эт ваще другое, не путай пожалуйста
Пусть начинают с заградительных, чего размениваться на мелочи. А там и вообще запретить нескрепное можно будет.
Научитесь производить что-то полезное, да ещё конкурентноспособное, но это же слишком сложно.
Видимо умеем конкурентов вытеснять только таким методом, повышая цены на их товар, чтобы у покупателей попросту не было денег на них, и они были вынуждены покупать отечественное
Ага, автомобилестроение надёжность схемы уже доказало. Так что пуркуа бы и не па?
Упрощу вам задачу, можете не тратить свое время на повторное написание того какие они пидорасы :)
Буду краток: пидоры.
Яб этих импортёров прям на границе расстреливал. Удумали ввозить барахло своё, когда аналоги есть.
Не подкидывайте им идеи....
Операция «Принуждение к отечественному» в разгаре!
Спецоперация конечно
Я согласен, как только российские производители начнут делать айфоны и макбуки на процессорах байкал.
Бойтесь своих желаний, сейчас они начнут смартфоны в корпусе от старых HTC делать с нынешними Байкалами
аштиэс дезайре первый был ништяк, между прочим
сгубило бренд тупое нежелание обновлять ОС — когда уже через полгода после покупки нового смартфона переставали прилетать обновление — эти пиздец
Я честно желаю Байкалу светлое и производительное будущее
План по удушению экономики и поступательному снижению качества жизни людей в действии
а вот эти "Российские производители электроники" они с нами, в одной стране?)
Почти. Рядом с Хабаровским краем, если вы понимаете, о чем я
Конечно, так и надо! Поддержим отечественных производителей смартфонов, ноутбуков и серверов!
😂😂😂
И как на примере АвтоВАЗа наша электроника будет стоить как импортная с пошлиной?
Эти фрики даже в условиях полузакрытого рынка и запрета на легальный импорт многих товаров не вывозят?
Зачем тогда они вообще существуют?)
Даже не знаю, как это прокомментировать.
Пид*расы, сэр! (с)
Позорище.
3,1415926535дарасы
Три целых, миаллиардочетырестапятнадцатьмиллоныхдевятьсотдвадцаитшестьтысячныхпятьсоттридцатьпятьдарасы
В России есть производители электроники?
Да сами ох... удивились. Видимо, в каком-то реестре себя обнаружили.
А какие смартфоны у нас выпускают???
Ммммм… Старый добрый протекционизм. Зачем конкуренция, когда иностранцы могут платить больше?
Нармуль, ток надо не 5%, а 50%, а то уже у каждого второго бомжа есть айфон.
Может стоит сначала начать производить что-то своё конкуррентоспособное прежде чем пошлины вводить? У нас конечно есть серверное оборудование собственного производства, но там ценники зашкварно высокие при качестве в лучшем случае том же.
Это как история с харлей-дэвидсон... Вместо того, чтобы повышать своё качество и конкурировать с японскими мотоциклами - они также пришли в правительство и попросили ввести пошлины... По итогу японские мотоциклы стали еще дороже, а харлеи как были кувалдой неуправляемой - так и остались... Очень классно...
Лучше бы правительство помогало строить предприятия конкурентоспособные с западом, а не пошлинами конкуренцию сбивали. Выделяли бы гранты какие-то прям ощутимые (бизнесово ощутимые).
Половина комментаторов кроме заголовка ничего не читают. Написано же только про аналоги. У нас аналогов айфонов не делают, так что расслабьте булки и наслаждайтесь.
Вместо того, чтобы улучшать конкурентоспособность легче обложить пошлинами импорт и не возиться с новыми идеями.