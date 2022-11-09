Техника
Артур Томилко

Российские производители электроники попросили ввести пошлины на импортные смартфоны, ноутбуки и серверы Статьи редакции

Несколько крупных предприятий предложили запретить параллельный импорт электроники, имеющей аналоги российской сборки, рассказал источник «Ъ».

  • Российские производители электроники обратились в правительство с просьбой о повышении и введении новых пошлин на импортную технику. По данным «Ъ», вопрос уже обсуждался с Минэкономразвития, Минпромторгом и Минцифры.
  • Для смартфонов, ноутбуков, серверов и систем хранения данных, которые сейчас не облагаются пошлиной, предлагается ввести её в размере 5%. Источник «Ъ» рассказал, что на одном из совещаний в правительстве «несколько крупных предприятий выступили за полный запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России».
Изображение «Ъ»
  • Один из федеральных чиновников, участвовавший в обсуждении сказал, что в правительстве возникли разногласия — в Минцифры идею поддержали, а Минэкономразвития «пока смотрит на нее скептически».
  • В Минпромторге подтвердили предложение об изменении пошлин, и подчеркнули, что подобная практика применяется в других отраслях для защиты внутренних производителей — «как правило, по тем позициям, производство которых уже освоено».
  • Для введения пошлин нужно решение на уровне Евразийского экономического союза с учетом международных обязательств страны перед ВТО, уточнил «Ъ» источник из числа производителей. Он добавил, что «уже есть не менее эффективный инструмент поддержки» — сокращение списка товаров для параллельного импорта.
  • Пошлины на импортную электронику приведут к сокращению ассортимента у продавцов и росту цен, опасается директор компании diHouse Андрей Тарасов.

#новость #параллельныйимпорт #пошлины

1406 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
44 комментария
Написать комментарий...
 S8dAS

А чо, бля, в РФ производят айфоны или другие чоткие гаджеты? В каком месте конкуренция?
Или наклеили бумажку с российским брендом на лейбу китайскую и уже "сделано в России"?

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Баринов

в Рф производят только реестры

Ответить
Развернуть ветку
Российские аналоги

Сложно спорить ;)

Ответить
Развернуть ветку
Duck

С хуйнёй спорить вообще не следует

Ответить
Развернуть ветку
Миша Сапунков

Я записал

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ivan Kudryavtsev

Лейба - это видимо, Лэйбл. Что значит "Label", то есть бумажка. Так что клеят они лейбу на OEM.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Не всегда на oem

Ответить
Развернуть ветку
Д Хб

Спасибо, что не жаргонный "лабак")

Ответить
Развернуть ветку
Caomhan Macha

Наноприемник Glonass, например, очень неплох. Российские нанотехнологии - самые большие нанотехнологии в мире!

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gordeev

ВКЛ. ОТКЛ.
Это прекрасно. Пахнуло советскими приборами величиной с комнату

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

1. Навигатор из 2010 года, уже вышои более новые.
2. См. как выглядят американские навигаторы подобного назначения.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

мне показалось или это навигатор-фляга?)

Ответить
Развернуть ветку
Alexandro

Эт ваще другое, не путай пожалуйста

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Пусть начинают с заградительных, чего размениваться на мелочи. А там и вообще запретить нескрепное можно будет.
Научитесь производить что-то полезное, да ещё конкурентноспособное, но это же слишком сложно.

Ответить
Развернуть ветку
n.shmelev

Видимо умеем конкурентов вытеснять только таким методом, повышая цены на их товар, чтобы у покупателей попросту не было денег на них, и они были вынуждены покупать отечественное

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ага, автомобилестроение надёжность схемы уже доказало. Так что пуркуа бы и не па?

Ответить
Развернуть ветку
n.shmelev

Упрощу вам задачу, можете не тратить свое время на повторное написание того какие они пидорасы :)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Буду краток: пидоры.

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Яб этих импортёров прям на границе расстреливал. Удумали ввозить барахло своё, когда аналоги есть.

Ответить
Развернуть ветку
n.shmelev

Не подкидывайте им идеи....

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Операция «Принуждение к отечественному» в разгаре!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Спецоперация конечно

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Я согласен, как только российские производители начнут делать айфоны и макбуки на процессорах байкал.

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

Бойтесь своих желаний, сейчас они начнут смартфоны в корпусе от старых HTC делать с нынешними Байкалами

Ответить
Развернуть ветку
S8dAS

аштиэс дезайре первый был ништяк, между прочим
сгубило бренд тупое нежелание обновлять ОС — когда уже через полгода после покупки нового смартфона переставали прилетать обновление — эти пиздец

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Я честно желаю Байкалу светлое и производительное будущее

Ответить
Развернуть ветку
M-S-R

План по удушению экономики и поступательному снижению качества жизни людей в действии

Ответить
Развернуть ветку
Drunkenmaasta

а вот эти "Российские производители электроники" они с нами, в одной стране?)

Ответить
Развернуть ветку
Caomhan Macha

Почти. Рядом с Хабаровским краем, если вы понимаете, о чем я

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Конечно, так и надо! Поддержим отечественных производителей смартфонов, ноутбуков и серверов!
😂😂😂

Ответить
Развернуть ветку
Init Ds

И как на примере АвтоВАЗа наша электроника будет стоить как импортная с пошлиной?

Ответить
Развернуть ветку
Максим Першин

Эти фрики даже в условиях полузакрытого рынка и запрета на легальный импорт многих товаров не вывозят?
Зачем тогда они вообще существуют?)

Ответить
Развернуть ветку
Pushkareva Ekaterina

Даже не знаю, как это прокомментировать.
Пид*расы, сэр! (с)

Ответить
Развернуть ветку
Эм и точка

Позорище.

Ответить
Развернуть ветку
X5G814

3,1415926535дарасы

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Иванов

Три целых, миаллиардочетырестапятнадцатьмиллоныхдевятьсотдвадцаитшестьтысячныхпятьсоттридцатьпятьдарасы

Ответить
Развернуть ветку
Денис Актюрк

В России есть производители электроники?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да сами ох... удивились. Видимо, в каком-то реестре себя обнаружили.

Ответить
Развернуть ветку
i.i.

А какие смартфоны у нас выпускают???

Ответить
Развернуть ветку
John Yossarian

Ммммм… Старый добрый протекционизм. Зачем конкуренция, когда иностранцы могут платить больше?

Ответить
Развернуть ветку
Вектореан Элон

Нармуль, ток надо не 5%, а 50%, а то уже у каждого второго бомжа есть айфон.

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Грошев

Может стоит сначала начать производить что-то своё конкуррентоспособное прежде чем пошлины вводить? У нас конечно есть серверное оборудование собственного производства, но там ценники зашкварно высокие при качестве в лучшем случае том же.

Это как история с харлей-дэвидсон... Вместо того, чтобы повышать своё качество и конкурировать с японскими мотоциклами - они также пришли в правительство и попросили ввести пошлины... По итогу японские мотоциклы стали еще дороже, а харлеи как были кувалдой неуправляемой - так и остались... Очень классно...

Лучше бы правительство помогало строить предприятия конкурентоспособные с западом, а не пошлинами конкуренцию сбивали. Выделяли бы гранты какие-то прям ощутимые (бизнесово ощутимые).

Ответить
Развернуть ветку
Миша Сапунков

Половина комментаторов кроме заголовка ничего не читают. Написано же только про аналоги. У нас аналогов айфонов не делают, так что расслабьте булки и наслаждайтесь.

Ответить
Развернуть ветку
Wera Ferat

Вместо того, чтобы улучшать конкурентоспособность легче обложить пошлинами импорт и не возиться с новыми идеями.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 44 комментария
null