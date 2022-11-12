Техника
Маша Цепелева

Meta* отказалась от выпуска экранов для видеозвонков Portal и «умных» часов — The Verge Статьи редакции

Это связано с сокращением 11 тысяч сотрудников, почти половина из них работали над развитием технологий компании.

  • Meta* остановила работу над «умным» экраном Portal для видеовызовов и двумя моделями «умных» часов после увольнения 11 тысяч человек, сообщает The Verge со ссылкой на источники в компании. Об этом же писало агентство Reuters со ссылкой на неназванных руководителей Meta*.
  • Официально компания не комментировала закрытие проектов. По данным исследовательской компании IDC, в 2020 году Meta* отгрузила 600 тысяч устройств Portal, а в 2021-м — 800 тысяч.
  • По данным Reuters, 46% из 11 тысяч уволенных занимались развитием технологий в компании. Неясно, сколько из них работали над техникой.
  • Meta* представила «умные» экраны для видеозвонков Portal как устройства для дома в 2018 году, но в июне 2022 года решила позиционировать дисплеи как продукт для бизнеса, писали СМИ.
  • Тогда же компания отложила выпуск «умных» часов c двумя камерами для видеозвонков, которые должна была выпустить весной 2023 года по цене около $349. Первое изображение часов опубликовал Bloomberg в октябре 2021 года.
  • Марк Цукерберг уволил 11 тысяч сотрудников Meta* в начале ноября. Это 13% штата. По его словам, компания набрала слишком много сотрудников из-за оптимистичных прогнозов о росте на фоне пандемии Covid-19.

*Meta признана экстремистской в России

#новость #portal

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14 комментариев
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 Artur Kuramshin

Насколько нужен отдельный экран для видеозвонков, когда можно использовать телефон, планшет, или ноутбук, которые постоянно под рукой?

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Мяу

Тоже считаю, что время подобных решений прошло безвозвратно.

Единственно возможно в очень узких корпоративных целях, но здесь уже давно изобрели видеокамеры систем охран.

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Драка вегетарианца с людоедом

прекращение продаж консьюмерских устройств и переход в B2B это почти всегда признание провала на рынке сейчас

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Привлекательный корабль

«Умный» экран звонить по которому можно только через фейсбук…
(драматичная пауза)
… на фейсбук

Ума палата 🤠

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Борис Интеграторов

Нууу в штатах мессенджер оч популярен на самом деле. Мне кажется есть у всех.

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Привлекательный корабль

От количества пользователей «умнее» он не становится. В этом же поинт послания

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Борис Интеграторов

Считаете пользователи FB тупые или функции экрана не достаточно умные?)

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Привлекательный корабль

Если надо объяснять, то не надо объяснять.

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Мяу

Ой, а что случиииллллоооосььь!!?

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Qnoc

Фейсбук специальную операцию по денацификации Майкрософта проводит

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Борис Интеграторов

И продолжила развивать херпоймичто Метавселенную!!!

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Кирилл Садовой

Устройство, по которому можно только звонить ? С трудом представляю его использование.

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Alexey QuQu

Скайп телефоны, одно время такое продавалось

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Alexey QuQu

Изначально было понятно, что узконаправленные устройства это мертворожденное говно

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