Компания MelGeek собрала $680 тысяч на производство клавиатуры-конструктора Статьи редакции
Её можно собирать из разных по форме и цвету деталей — как в Lego.
22 просмотров
- В конце октября 2022 года компания MelGeek открыла на Kickstarter сбор средств на производство механической клавиатуры Pixel. Её внешний вид можно изменять с помощью пластмассовых «кирпичиков» Lego, а дополнительные подложки позволяют регулировать уровень наклона устройства.
- Колпачки для клавиш представлены в нескольких вариантах — с нанесением раскладки и без, а также разные по высоте. Благодаря специальным прокладкам, в состав которых входит силикон, кнопки издают более приглушённый звук и мягче нажимаются.
- Клавиатура оснащена RGB-подсветкой и индикаторами включения и совместима с macOS, Windows, Linux, iOS и Android, а подключить её можно по USB-C или Bluetooth. Она поддерживает до восьми устройств (смартфоны, планшеты, компьютеры), переключаться между которыми можно с помощью «горячих» клавиш.
- Изначально MelGeek хотела собрать $50 тысяч, но к 14 ноября привлекла $680 тысяч — при том, что кампания кончится только 9 декабря.
- В ноябре 2022 года компания должна запустить производство Pixel, а в январе 2023-го — поставить клавиатуры первым покупателям. Их стоимость начинается от $189. Cмоделировать дизайн будущей клавиатуры можно бесплатно на сайте MelGeek.
0
Комментарии