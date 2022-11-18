«Выпаивают чипы, стирают маркировки и перепродают как новые»: россияне стали на 20% чаще сдавать электронику без плат Статьи редакции
Детали отдают на переработку или продают скупщикам, у которых дефицит плат из-за санкций.
- С мая по октябрь 2022 года объём техники, которую россияне сдают без электронных компонентов и кабелей, вырос на 20% по сравнению с показателями до 24 февраля. Об этом «Коммерсанту» рассказал директор Ассоциации производителей, импортёров электробытовой и компьютерной техники «Электроника-утилизация» Владислав Бондарев.
- Конкретных цифр Бондарев не назвал, но главный эколог утилизационной компании «Вторалюминпродукт» Дмитрий Сорокин замечает, что без плат и других деталей поступает половина всей сдаваемой техники — это бытовая электроника, компьютеры, смартфоны.
- В основном такую технику сдают заготовщики и сборщики металлолома, но часть — от россиян, которые сдают детали на переработку цветных металлов, считает Бондарев. Сорокин же полагает, что в России развиваются «кустарные производства и кооперативы по переработке плат» — об этом свидетельствуют объявления об их скупке, например, на «Авито».
- Владельцы большого ассортимента электроники используют имеющиеся у них платы повторно — из-за угрозы санкций и нехватки иностранных деталей. «Корпуса техники более или менее стандартизованы. Кто скупает платы, выпаивает микросхемы, стирает маркировки с корпусов и, обновив ножки чипов, перепродают их как новые», — рассказал анонимный источник «Ъ».
- Утилизаторы при этом испытывают проблемы со сбытом, говорит Сорокин. Сперва экспорт плат из России в Китай и Европу снизился на фоне пандемии, а после 24 февраля участникам рынка запретили также вывозить из страны лом драгметаллов. Предприятиям остаётся работать с заводами по очистке и переработке, но это невыгодно: драгметаллы в платах — неприоритетное для них сырьё.
- В июне 2022 года «Сбер» начал «выковыривать» чипы из старых карт, чтобы выпускать новые — на фоне дефицита, который возник после ухода из России Visa и Mastercard. Для «реимплантации» используют только неактивированные карты, а с чипов стирают все данные.
- В сентябре опыт «Сбера» захотел повторить белорусский «Сбербанк». Он решил доставать чипы из выпущенных карт, которые оказались не востребованы у клиентов.
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1. Если в стране все - быдлы и не умеют выпаивать чипы, то скажут что общество норм.
2. Если в стране столько технических специалистов, что они способны понять как работает плата стиралки и переюзать её, вместо того чтобы проебать это время в плейстейшн, то скажут что страна ебаная, потому что нет денег на новую.
Короче аудитория VC держит марку неумех в логику. Тупые малолетние хуемрази.
А вы полиэтиленовые пакеты б.у. не хотите стирать? А почему из-за вас кто-то должен хотеть покупать технику из деталей с помойки?
Это у вас гордость и ум?
В Европе некоторые стирают пакеты, или это другое ?) В Европе молодцы, а если у нас то сразу быдло
Стирать пакеты можно по разным причинам.
В одном месте заботятся об окружающей среде, в другой от 3 копейках которые он стоит.
Поэтому может быть и другое.
От коробок из переработанного картона в обморок не падаете?
Зато теперь всё безплатно
Конкретных цифр он не назвал.. все что нужно знать о статистике. Сдавали технику 10 человек, теперь 12 и без плат!
Хоть бы один скриншот привели такого объявления
вам лень сходить на Авито?
Такие объявления были и 20 лет назад. Только не на Авито, а на "заборе". Их покупают из-за драгметаллов, содержащихся в деталях.
Причем приоритет - советское производство. Там драгметаллов не жалели.
"30 % палладия, 20 % иридия, остальное медь."
Там же по буквам написано, принимают плату на утилизацию, а не про то, что выше написали.
А выше написали "полагает, что в России развиваются «кустарные производства и кооперативы по переработке плат".
Утилизация это когда вынимают компоненты (материалы) для повторного использования, а все остальное уничтожают.
По всему миру, пластик нужно перерабатывать, мусор надо перерабатывать, батарейки, лампочки, аккомуляторы, металл в платах, проводах и других компонентах. Все нужно отдавать на повторную переработку и вообще повеска на повторное использование актуальна.
В Россие же сдача плат на металлы (а 99% собственно для этого делают), все плохо что чипы выпаивают.
Господа либералы вы уж определитесь.
По твоему это тоже норм и экологично?
"Полиция Вьетнама накрыла подпольную фабрику, на которой стирали и сушили использованные презервативы для перепродажи"
Чипы то можно выковырять. А вот нефть нет. Ахаха
Мозги тоже не получится... К сожалению.
Всё настолько плохо что люди стали изворачиваться?
Новость хрен пойми о чем,настолько точная датировка (до 24 февраля) и одновременно никаких цифр в остальном, столько сдавали до а сколько после
Какие россияне талантливые.
Ещё можно жвачку два раза жевать. И за молоком с бидоном ходить. Тем жителям которые живут не в деревнях конечно хреново будет но потерпят же.
Или мытся раз в неделю как в Европах высшие чиновники рекомедуют
Может кто-то помочь и объяснить кратко эту тему с переиспользованием чипов/процессоров из условных стиральных машин в ракетах и где-то там еще...
Как это технически устроено, разве при "выковыривании" чипа не повреждаются контакты? Даже если это не проблема, как вообще процессор для бытовой техники может быть использован для других целей?
Или там тупо некий условный стандартный процессор на известной архитектуре и зная его команды можно написать под него нужное ПО?
Все компоненты на плате припаяны, их также можно отпаять нагревом.
Многие чипы - это стандартные компоненты для питания, управления и выполнения и других несложных операций, поэтому их можно использовать многократно для прежних целей в другом устройстве.
надежность при этом сильно падает.
с таким же успехом можно презервативы стирать.
Напомнило новость:
"Полиция Вьетнама накрыла подпольную фабрику, на которой стирали и сушили использованные презервативы для перепродажи"
Такое себе сравнение.
когда б/у компоненты с нерабочей (возможно) платы продают как новые это чем то лучше что ли?
чип отработал свое, его потом подвергли нагреву опять (дважды) - он ни разу не соответствует понятию "новый", надежность там никакая будет.
Это рывок, или прорыв?
Или же осознанное потребление в новых условиях установившейся реальности
хочешь жить умей вертеться