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VK рассказала, что планирует завершить игровой движок к 2025 году — «Ъ» Статьи редакции

Затраты оценивают в 2,8 млрд.

  • О планах компании сообщил «Коммерсантъ», который ознакомился с документами, представленными центру компетенций разработки «Мультимедийное ПО».
  • VK планирует начать разработку движка с открытым исходным кодом в январе 2023 года и потратить на неё 2,8 млрд рублей «внебюджетных» средств — то есть обойтись без субсидий, пишет «Ъ». Публичный релиз вместе с первой демонстрационной игрой ожидают в апреле-декабре 2025 года.
  • Компания рассчитывает финансировать проект за счёт продаж лицензий на коммерческую версию движка. Новые версии будут платными, а свободная будет получать обновления с задержкой. VK также намерена выпускать платные компоненты и дополнения к движку, проводить платное обучение и консультации.
  • Предполагается, что разработку будут использовать не только для игр, но и для производства другого медиаконтента, включая кино и рекламу. Среди потенциальных пользователей — кроме игровых студий — упоминают «Сбер», «Ростех» и МТС.
  • В начале сентября 2022 года VK запросила на движок 3 млрд рублей на движок. Источники «Ъ» говорили, что разработка «может стать аналогом зарубежных Unity или Unreal Engine».
  • 27 сентября VK объявила о продаже своего игрового подразделения My.Games — за $642 млн. Покупателем 100% My.Games стал управляющий партнёр фонда LETA Capital Александр Чачава. VK пояснила, что продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play.

#новость #vk #игры

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29 комментариев
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 Олег Макаров

Во молодцы. У большинства компаний, которые я знаю, сейчас горизонт уверенного планирования 15 минут.
А у этих ребят планы до 2025.

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Живой микрофон

Планов громадьё...

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flash

А результатов пропасть)

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Orca

Главное чтоб толк в них был

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Orca

Ну, как сказать, запланировать можно всё что угодно, важнее результат, который к 2025 году будет (если будет).

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Зенитный микроскоп

Вот если бы это делал Яндекс, я бы поверил в потенциал успеха.

Но когда фигурирует VK - сразу чувствуется как зубцы циркулярки начинают вращение в сторону бабосиков.

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Horek

У Яндекса нулевая экспертиза в геймдеве, а ВК владеет несколькими игровыми студиями. Что не исключает распила, конечно же.

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Зенитный микроскоп

Поэтому я говорю о потенциале - найти специалистов, создать Яндекс.Движ и т.д. дело вполне реальное.

А вот когда vk известный своими функциональными и полезными разработками которыми пользуется буквально каждый ВДРУГ решил делать движок свой, отечественный, (сейчас же самое время делать игровые движки), да ещё и наверняка со вшитой защитой от лгбт, и всего за 228 млрд, это то да, верю жду.

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Денис Обрезков

ВК владеет самой большой русскоязычной соцсетью, да и ту они как-то толком сделать не могут.

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Кирилл Макеев

Студии, которые делают игры типа БК? Какой движок они могут разработать?

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Мяу

Мне кажется так было раньше, но последние изменения в VK в частности отказ от коллобораций и убыточных направлений для компании, мне кажется выглядит как оздоровление. Это все мне кажется делает компанию весьма интересной именно на перспективу.

Я в этой связи покупаю их акции.

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Евгений Широков

Какой нахрен Яндекс, у него в этом деле ничего не получится, кроме очередного торгового сервиса и рекламы. А мейлсру хотя бы умеет в геймдев. В самом лучшем случае, пускай разработкой движка занимаются игровые студии.

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Живой микрофон

О! А я думал с понедельника клянчить начнут...

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flash

Нет! Суббота лучший день что бы начать клянчить) серьёзно у кого плохое настроение в субботу?

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Живой микрофон

Да не у кого наверное...чего-бы ему плохим то быть...ужасных новостей вроде-бы нет...

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Светлана Завацкая

Это не от дня недели зависит, бывают и субботы чёрными. А если без политики, суббота самый приятный день в восприятии.

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Живой микрофон

А я люблю четверг!

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flash

У меня выходной от учёбы сегодня, завтра, послезавтра //// спасибо ЭКГ которое только по утрам , так ещё и к нему записываться за неделю надо ////

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flash

Девиз попилов:
Делится надо обязательно !
Иначе жизнь твоя честна !

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Живой микрофон

Да и что это за копейки такие 2,8млрд? Ошибка наверное 28 или скорее 280млрд...

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flash

Ошиблись с кем не бывает/////

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Герман Хибберт

Не могу никак привыкнуть к новому названию этой говноконторы.

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lalka here.kek

8 человек на движок. Плюс 8 человек на всякие сторонние активности в разработке. Всем по 200к на руки. Итого 40 млн рублей в год. Готов стать начальником вашего движка.

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Зенитный микроскоп

228

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Советник Альянса

Очередная мобильно-донатная дрочильня?

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Sergei Timofeyev

А что им мешает занять у самих себя? Компания небедная и верит в успех.

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Я никто и звать меня никак
внебюджетных

Относительно чьего бюджета-то непонятно

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Полина Лааксо

привет! спасибо, уточнили по первоисточнику

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Никита Дюба

лутше бы блокировали взломанные украинские сообщества например https://vk.com/ffu тут была федерация футбола украины а теперь тут никнеймы и сайт хакеров российские хакеры их взламывают а вк отказывается что либо делать, я писал в тех поддержку они отказались блокировать поддерживают российских хакеров а еще движок делать собираются! скорее всего будет такойже дырявый как соцсеть и будут взламывать игры и вылаживать на торренты

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