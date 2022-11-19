VK рассказала, что планирует завершить игровой движок к 2025 году — «Ъ» Статьи редакции
Затраты оценивают в 2,8 млрд.
- О планах компании сообщил «Коммерсантъ», который ознакомился с документами, представленными центру компетенций разработки «Мультимедийное ПО».
- VK планирует начать разработку движка с открытым исходным кодом в январе 2023 года и потратить на неё 2,8 млрд рублей «внебюджетных» средств — то есть обойтись без субсидий, пишет «Ъ». Публичный релиз вместе с первой демонстрационной игрой ожидают в апреле-декабре 2025 года.
- Компания рассчитывает финансировать проект за счёт продаж лицензий на коммерческую версию движка. Новые версии будут платными, а свободная будет получать обновления с задержкой. VK также намерена выпускать платные компоненты и дополнения к движку, проводить платное обучение и консультации.
- Предполагается, что разработку будут использовать не только для игр, но и для производства другого медиаконтента, включая кино и рекламу. Среди потенциальных пользователей — кроме игровых студий — упоминают «Сбер», «Ростех» и МТС.
- В начале сентября 2022 года VK запросила на движок 3 млрд рублей на движок. Источники «Ъ» говорили, что разработка «может стать аналогом зарубежных Unity или Unreal Engine».
- 27 сентября VK объявила о продаже своего игрового подразделения My.Games — за $642 млн. Покупателем 100% My.Games стал управляющий партнёр фонда LETA Capital Александр Чачава. VK пояснила, что продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play.
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Во молодцы. У большинства компаний, которые я знаю, сейчас горизонт уверенного планирования 15 минут.
А у этих ребят планы до 2025.
Планов громадьё...
А результатов пропасть)
Главное чтоб толк в них был
Ну, как сказать, запланировать можно всё что угодно, важнее результат, который к 2025 году будет (если будет).
Вот если бы это делал Яндекс, я бы поверил в потенциал успеха.
Но когда фигурирует VK - сразу чувствуется как зубцы циркулярки начинают вращение в сторону бабосиков.
У Яндекса нулевая экспертиза в геймдеве, а ВК владеет несколькими игровыми студиями. Что не исключает распила, конечно же.
Поэтому я говорю о потенциале - найти специалистов, создать Яндекс.Движ и т.д. дело вполне реальное.
А вот когда vk известный своими функциональными и полезными разработками которыми пользуется буквально каждый ВДРУГ решил делать движок свой, отечественный, (сейчас же самое время делать игровые движки), да ещё и наверняка со вшитой защитой от лгбт, и всего за 228 млрд, это то да, верю жду.
ВК владеет самой большой русскоязычной соцсетью, да и ту они как-то толком сделать не могут.
Студии, которые делают игры типа БК? Какой движок они могут разработать?
Мне кажется так было раньше, но последние изменения в VK в частности отказ от коллобораций и убыточных направлений для компании, мне кажется выглядит как оздоровление. Это все мне кажется делает компанию весьма интересной именно на перспективу.
Я в этой связи покупаю их акции.
Какой нахрен Яндекс, у него в этом деле ничего не получится, кроме очередного торгового сервиса и рекламы. А мейлсру хотя бы умеет в геймдев. В самом лучшем случае, пускай разработкой движка занимаются игровые студии.
О! А я думал с понедельника клянчить начнут...
Нет! Суббота лучший день что бы начать клянчить) серьёзно у кого плохое настроение в субботу?
Да не у кого наверное...чего-бы ему плохим то быть...ужасных новостей вроде-бы нет...
Это не от дня недели зависит, бывают и субботы чёрными. А если без политики, суббота самый приятный день в восприятии.
А я люблю четверг!
У меня выходной от учёбы сегодня, завтра, послезавтра //// спасибо ЭКГ которое только по утрам , так ещё и к нему записываться за неделю надо ////
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Да и что это за копейки такие 2,8млрд? Ошибка наверное 28 или скорее 280млрд...
Ошиблись с кем не бывает/////
Не могу никак привыкнуть к новому названию этой говноконторы.
8 человек на движок. Плюс 8 человек на всякие сторонние активности в разработке. Всем по 200к на руки. Итого 40 млн рублей в год. Готов стать начальником вашего движка.
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Очередная мобильно-донатная дрочильня?
А что им мешает занять у самих себя? Компания небедная и верит в успех.
Относительно чьего бюджета-то непонятно
привет! спасибо, уточнили по первоисточнику
лутше бы блокировали взломанные украинские сообщества например https://vk.com/ffu тут была федерация футбола украины а теперь тут никнеймы и сайт хакеров российские хакеры их взламывают а вк отказывается что либо делать, я писал в тех поддержку они отказались блокировать поддерживают российских хакеров а еще движок делать собираются! скорее всего будет такойже дырявый как соцсеть и будут взламывать игры и вылаживать на торренты