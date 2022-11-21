СДЭК начал продавать восстановленные смартфоны и ноутбуки Статьи редакции
Продажей подержанных смартфонов занимаются и российские ритейлеры — «Связной», МТС и «Яндекс Маркет».
- На платформе CDEK recommerce уже представлены iPhone, «умные» часы и ноутбуки от Apple. На странице СДЭК в Facebook* указано, что это техника из США и Европы. Речь о товарах, от которых отказались сразу после покупки или с небольшими дефектами, исправленными во время реставрации.
- Как рассказали в компании «Ведомостям», вскоре сервис планирует добавить технику Huawei и Xiaomi. В будущем СДЭК собирается продавать восстановленную одежду, обувь и аксессуары премиум-брендов (Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga).
- СДЭК выкупает восстановленную электронику у крупных зарубежных платформ, занимающихся реставрацией, – Ebay, Amazon, Backmarket. Доставлять её будут из США, Германии, Финляндии, Сингапура и Японии. В компании утверждают, что экономия на покупке восстановленной техники составляет до 70% от покупки новой.
- Опрошенные газетой эксперты считают, что при текущем курсе рубля подобные сервисы будут перспективными — с учётом ассортимента и высоких цен в магазинах на технику, поставляемую по параллельному импорту.
- Весной 2022 года продажу подержанных смартфонов запустили «Связной» в партнёрстве с организацией «Смарт Базар» и МТС. Летом выкупать подержанные смартфоны у пользователей начал «Яндекс Маркет».
*Facebook принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
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"На платформе CDEK recommerce уже представлены iPhone, «умные» часы и ноутбуки от Apple. На странице СДЭК в Facebook* указано, что это техника из США и Европы."
Великая и могучая страна...всё битое г..но теперь юзать будем...
Это те, что они не смогли довезти в целости и сохранности и потому пришлось их ремонтировать? :)
Вот для чего "хитроумные россияне" выпаивают платы и сдают технику без них.
Спасибо шерлок что использовали такой прекрасный метод как дедукция!
Лежат в лесу на поляне.
Ватсон ,о чем вам говорят эти звезды
Завтра будет дождь?
Нет Ватсон-у нас украли палатку
Ха-ха...
"Опрошенные газетой эксперты считают, что при текущем курсе рубля подобные сервисы будут перспективными — с учётом ассортимента и высоких цен в магазинах на технику, поставляемую по параллельному импорту."
Не понял друзья! Это они говорят что курс рубля нарисованный?
Да, называют белые белым, чёрное чёрным, а рубль рублём 🤭😁
А причем здесь смартфоны и компьютеры в заголовке, если речь о слегка испорченных яблоках?
Сайт лежит- наверное много желающих воспользоваться их услугами...
Контора «Рога и копыта».
Ни разу не верю.
P.s: небольшая опечатка в последнем абзаце на слове выкупать: Летом выупать подержанные смартфоны у пользователей начал «Яндекс Маркет
поправила, спасибо!
А что не так с курсом рубля? Вот если бы он был по 200 то можно было бы понять почему покупать новые дорого. А сейчас не видно особых проблем.
Вы не эксперд...
Как задолбали эти маркетплейсы со своими б/у.
Вбиваешь в поиске модель телефона и там в перемешку цены новых и б/у товаров.
Если бы интересовало меня б/у - я бы это уточнил.
А как решается вопрос с гарантией в таких бу-торговлях? Кто уже сталкивался?
Никак наверное...скажут мы лишь маркетплэйс и служба доставки поэтому идите на...
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