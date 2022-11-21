Техника
Географический велосипед

СДЭК начал продавать восстановленные смартфоны и ноутбуки Статьи редакции

Продажей подержанных смартфонов занимаются и российские ритейлеры — «Связной», МТС и «Яндекс Маркет».

  • На платформе CDEK recommerce уже представлены iPhone, «умные» часы и ноутбуки от Apple. На странице СДЭК в Facebook* указано, что это техника из США и Европы. Речь о товарах, от которых отказались сразу после покупки или с небольшими дефектами, исправленными во время реставрации.
  • Как рассказали в компании «Ведомостям», вскоре сервис планирует добавить технику Huawei и Xiaomi. В будущем СДЭК собирается продавать восстановленную одежду, обувь и аксессуары премиум-брендов (Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Balenciaga).
  • СДЭК выкупает восстановленную электронику у крупных зарубежных платформ, занимающихся реставрацией, – Ebay, Amazon, Backmarket. Доставлять её будут из США, Германии, Финляндии, Сингапура и Японии. В компании утверждают, что экономия на покупке восстановленной техники составляет до 70% от покупки новой.
  • Опрошенные газетой эксперты считают, что при текущем курсе рубля подобные сервисы будут перспективными — с учётом ассортимента и высоких цен в магазинах на технику, поставляемую по параллельному импорту.
  • Весной 2022 года продажу подержанных смартфонов запустили «Связной» в партнёрстве с организацией «Смарт Базар» и МТС. Летом выкупать подержанные смартфоны у пользователей начал «Яндекс Маркет».
Сайт CDEK recommerce

*Facebook принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.

#новость #сдэк

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20 комментариев
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Следующий кофе

"На платформе CDEK recommerce уже представлены iPhone, «умные» часы и ноутбуки от Apple. На странице СДЭК в Facebook* указано, что это техника из США и Европы."
Великая и могучая страна...всё битое г..но теперь юзать будем...

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Евгений Дроздов

Это те, что они не смогли довезти в целости и сохранности и потому пришлось их ремонтировать? :)

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Вадим Д.

Вот для чего "хитроумные россияне" выпаивают платы и сдают технику без них.

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flash

Спасибо шерлок что использовали такой прекрасный метод как дедукция!

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роман долгополов

Лежат в лесу на поляне.
Ватсон ,о чем вам говорят эти звезды
Завтра будет дождь?
Нет Ватсон-у нас украли палатку

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Следующий кофе

Ха-ха...

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Следующий кофе

"Опрошенные газетой эксперты считают, что при текущем курсе рубля подобные сервисы будут перспективными — с учётом ассортимента и высоких цен в магазинах на технику, поставляемую по параллельному импорту."
Не понял друзья! Это они говорят что курс рубля нарисованный?

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Alex Shevchenko

Да, называют белые белым, чёрное чёрным, а рубль рублём 🤭😁

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Spoilerok

А причем здесь смартфоны и компьютеры в заголовке, если речь о слегка испорченных яблоках?

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Алекс Д.

Сайт лежит- наверное много желающих воспользоваться их услугами...

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Andry Osminin

Контора «Рога и копыта».

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Евгений Широков

Ни разу не верю.

P.s: небольшая опечатка в последнем абзаце на слове выкупать: Летом выупать подержанные смартфоны у пользователей начал «Яндекс Маркет

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Географический велосипед

поправила, спасибо!

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Василий Буров

А что не так с курсом рубля? Вот если бы он был по 200 то можно было бы понять почему покупать новые дорого. А сейчас не видно особых проблем.

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Следующий кофе

Вы не эксперд...

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Частичный Спецоператор
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Наил

Как задолбали эти маркетплейсы со своими б/у.
Вбиваешь в поиске модель телефона и там в перемешку цены новых и б/у товаров.
Если бы интересовало меня б/у - я бы это уточнил.

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Олег Макаров

А как решается вопрос с гарантией в таких бу-торговлях? Кто уже сталкивался?

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Следующий кофе

Никак наверное...скажут мы лишь маркетплэйс и служба доставки поэтому идите на...

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Андрей Захаров

Упал, Error establishing a database connection

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