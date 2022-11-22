Huawei Enterprise в России и Беларуси будет работать отдельно от других стран СНГ — «Ведомости» Статьи редакции
Это подразделение останется в Москве, а бизнес в остальных странах будет курировать штаб-квартира в Бахрейне, говорят источники.
- Huawei разделила корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части, узнали «Ведомости». Российско-белорусское останется в Москве, а работу Huawei Enterprise в остальных странах СНГ будет курировать штаб-квартира в Бахрейне, рассказали два близких к компании источника.
- По словам одного из них, некоторые отвечающие за развитие бизнеса в России и Беларуси сотрудники остались в Москве, а ещё часть релоцировалась в Китай. В Huawei отказались от комментариев.
- Как пишет газета, работавшее в России подразделение Huawei Enterprise отвечало за поставку ИТ- и телеком-решений корпоративным заказчикам также в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.
- Согласно отчётности Huawei за 2021 год, выручка всего направления Enterprise составила 102,4 млрд юаней (876 млрд рублей) или 16,1% от общей выручки. По оценке Telecom Daily, выручка российской «дочки» Enterprise составляет около 115-130 млрд рублей «без учёта самостоятельного импорта». Источник говорит, что Россия для Huawei Enterprise действительно была приоритетным рынком в плане денег.
- По словам трёх собеседников, которые работали с компанией на российском рынке, ещё летом гендиректор Enterprise в Евразии уехал из России после окончания контракта. На это место пока никого не назначили, сказал один из них. По его мнению, в целом российский штат сократят «до вменяемого функционирования».
- Ещё один источник предполагает, что ясность с поставками оборудования для российских корпоративных заказчиков появится лишь в феврале-марте 2023-го — c началом нового финансового года.
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Поделили апельсин, СНГ большой, а Huawei – один.
Вот так постепенно Россия теряет связи и влияние в бывших республиках СССР)
Насосал перемогу ,молодец,два часа света в день
что ни "потреот" - так про жопу и про сосание (видимо - близкая по жизни тема)
@Инспектор @Патруль прикройте это чудо
Это у вас проблемы из за ассоциаций,когда слышите "высосал из пальца" краснеете наверное?
Россия и Беларусь будут работать отдельно от других стран.
Они давно уже отдельно от всех.
«спасибо, что живой»