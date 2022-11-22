Техника
Лысый бас

«Яндекс» начал продавать свои «умные» колонки в Узбекистане Статьи редакции

Вслед за Азербайджаном.

  • Компания объявила, что технику начали продавать местные ритейлеры: Media Park, Texnomart, Credit Asia, Joy Box и другие. Пока запускать устройства и общаться с «Алисой» можно только на русском.
  • Сейчас в линейке есть «Станция Лайт» (стоит от 799 тысяч сумов; около 4400 рублей), «Мини» и «Мини» с часами (от 1,1 млн сумов и 1,3 млн сумов соответственно; 5900 и 7000 рублей), «Станция» и «Макс» (от 2,8 млн сумов и 4,6 млн сумов; 15,2 тысячи и 25 тысяч рублей).
  • Устройства для «умного» дома (лампочки и розетки) появятся в продаже по цене от 299 тысяч сумов (около 1600 рублей). При покупке колонки пользователи получат подписку «Плюс».
  • Вместе со стартом продаж в стране появилась служба поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием.

  • До этого «Яндекс» продавал устройства с «Алисой» за границей в Казахстане, Беларуси и Израиле. В сентябре 2022-го компания открыла продажи в Азербайджане.

Источник: «Яндекс»

#новость #яндекс #яндексстанция #алиса

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7 комментариев
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 булка с маком

Яндекс становится как Озон и его руки-загребуки

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Кто-то такой

Цап-царап рыночек

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Ivan Cato

Теперь узбеки будут ещё умнее!

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Вадим Д.

На Алайском базаре будут пары колонок торговаться, а покупатели с продавцами чай пить.

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Греческий томагавк_два

Elis o'rtoq mayorni chaqirdi 🤭

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Dmitry Kórotkov
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Максим Кабанов

Не понятно почему только не весь функционал работает в Узбекистане. Например распознавание голоса?

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