«Яндекс» начал продавать свои «умные» колонки в Узбекистане Статьи редакции
Вслед за Азербайджаном.
- Компания объявила, что технику начали продавать местные ритейлеры: Media Park, Texnomart, Credit Asia, Joy Box и другие. Пока запускать устройства и общаться с «Алисой» можно только на русском.
- Сейчас в линейке есть «Станция Лайт» (стоит от 799 тысяч сумов; около 4400 рублей), «Мини» и «Мини» с часами (от 1,1 млн сумов и 1,3 млн сумов соответственно; 5900 и 7000 рублей), «Станция» и «Макс» (от 2,8 млн сумов и 4,6 млн сумов; 15,2 тысячи и 25 тысяч рублей).
- Устройства для «умного» дома (лампочки и розетки) появятся в продаже по цене от 299 тысяч сумов (около 1600 рублей). При покупке колонки пользователи получат подписку «Плюс».
- Вместе со стартом продаж в стране появилась служба поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием.
До этого «Яндекс» продавал устройства с «Алисой» за границей в Казахстане, Беларуси и Израиле. В сентябре 2022-го компания открыла продажи в Азербайджане.
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Яндекс становится как Озон и его руки-загребуки
Цап-царап рыночек
Теперь узбеки будут ещё умнее!
На Алайском базаре будут пары колонок торговаться, а покупатели с продавцами чай пить.
Elis o'rtoq mayorni chaqirdi 🤭
Не понятно почему только не весь функционал работает в Узбекистане. Например распознавание голоса?