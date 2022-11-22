Минцифры предложило обязать разработчиков российского ПО адаптировать его под отечественные процессоры Статьи редакции
А также под отечественные ОС. А если доступ к программе можно получить через интернет — нужно, чтобы она работала хотя бы с одним российским браузером.
- Минцифры хочет обязать разработчиков обеспечить совместимость хотя бы с одним процессором из реестра российской радиоэлектронной продукции или промышленной продукции. Соответствующий документ постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.
- Ведомство также предлагает ввести требование, согласно которому программы из реестра российского ПО нужно будет адаптировать хотя бы под одну отечественную операционную систему. А если доступ к программе можно получить через интернет — то нужно «обеспечить применение» хотя бы одного браузера, сведения о котором есть в реестре ПО.
- Требования будут распространяться не на все программы. Они затронут: операционные системы, средства управления базами данных, офисные приложения и пакеты, «коммуникационное ПО», а также почтовые службы, органайзеры, средства просмотра, браузеры, редакторы презентаций, таблиц и текстов, менеджеры файлов, системы электронного документооборота и антивирусы.
- В сентябре 2022 года «Ъ» уже сообщал, что разработчиков российского ПО могут обязать адаптировать свои продукты под отечественные ОС на базе Linux. В Минцифры подтверждали, что прорабатывают такую инициативу. В ноябре издание узнало, что ведомство планирует выбрать для этого три «приоритетные» ОС.
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О! Друзья это наверное одна из мер поддержки IT отрасли, теперь точно все уехавшие программисты вернутся что-бы выполнять эту очень ответственную миссию...
Дак к нам теперь не только уехавшие приедут, но и новые! С Европы и США!
Ну они раздают льготы для по из реестра, могут и требовать чтобы была поддержка ос и процессоров для тех кто хочет попасть в реестр и получать льготы
Ммм, те самые полтора Байкала... Для кого адаптировать? Для разработчика процессора?
Адаптируем под опенсорс
Выдать разработчикам по Байкалу засчет бюджета для тестирования ПО
Адаптировай под процассары!
Хех) Одновременно))
Обязать! Запретить! Ограничить! Оштрафовать! Заблокировать! Обложить налогами и акцизами!...
...и другие эффективные методы создания благоприятных условий для развития бизнеса и информационных технологий, привлечения инвестиций и развития человеческого капитала.
Издание 5. Исправленное и дополненное
У Вас есть другие эффективные методы?
оо!а вот и житель самой "прогрессивной" страны учит россиян жить))) ахахаха. аххахаха. хахахаха. иди унитаз охраняй.
Ога)) Доказано санкциями против Huawei.
PS. Впрочем, доморощенных запретителей это тоже ни разу не оправдывает.
...и теперь совсем никто не захотел становится российским разработчиком 🤷♂️ Занавес. Железный 🤦♂️
Процессоры, которых нет или они не выпускаются, или их мало, кто пользует... Ха-ха-ха-ха
Раз пикча на месте можно выдыхать!
с этой пикчей радостнее жить , видишь ее и настроение поднимается
Баба Пыня, как всегда, на страже нашего счастья!
Тогда, как мне кажется доходнее и проще будет покинуть российский рынок 😂
это точно
"отечественные ОС на базе Linux" звучит как отечественные самолёты на базе Boeing. Ну на мой вкус.
А что не так? Был, например, AltLinux, во времена оные (в начале 2000-х), у которого с локализацией софта было намного лучше, чем у других на тот момент.
ОС - это не только ядро, ОС это ещё и набор прилагающегося к нему прикладного софта и сервисов + сборка и патчи + поддержка.
Плюс один способ выдавить из страны толковых айтишников.
Мда.
а ты почему не выдавливаешься? приспособленец с чубом)
Адаптировай!
Ахаха ))) не сговариваясь 😂😂😂
После новости количество разработчиков российского ПО сократилось
Ой, а что такое? Если силой не заставлять, то никому нафиг не сдались отечественные процессоры и ОС?
Ну вообще, в массе своей, корректно написанный прикладной софт на языках высокого уровня между архитектурами должен ± переноситься.
(Производительность пока не обсуждаем).
С операционными системами уже сложнее.
Дело было вечером, делать было нечего российским разработчикам...
Процессоров и ОС считай что нет, а адаптировать под них надо...
Похоже, кого-то в Минцифры изрядно подзадолбали разработчики отечественного ПО
...перестать создавать российское ПО
А эти процессоры имеются? Не считая штучные партии, они хоть производятся?
Вы сначала всё адаптируйте под них, а потом уже мы вам процессоры сделаем
(Но это не точно)
Отлично, а сами процессоры для отладки подарят?)
Да! Как только придумают как их произвести...
"Минцифры предложило обязать разработчиков российского ПО адаптировать его под отечественные процессоры"
Которых нет...или что друзья они уже появились может?
Наверное мы что то пропустили///
Так выяснилось же что не существует российских процессоров.
Видишь суслика?
А когда это наших чиновников останавливало...
Ну почему - Эльбрус-2С+ - вполне себе производится в Зеленограде.
500МГц, два ядра. + DSP.
Пардон, 300МГц и без DSP. Выше было для TSMC
С каждым днём всё страннее...
Вернее сказать на всё, кроме игр
Удачи
Самое главное то и не написали! А денег то? Сколько на это потребуется? Денег то сколько выделят своим карманным компаниям и около?
Ого! Вот это амбиции 👏🏻
А блокнот и калькулятор точно будут работать?
Каждый день: Обязать; Обязать; Обязать...а потом ой а что случилось? Почему все убежали и никто не хочет возвращаться...
очень странно что на это не было выделено N количество денежных средств
И мне тоже очень странно...
Яндекс браузер же российский, и пофиг что он на хромиуме
Поясните, кто у них считается "Разработчиком ПО"? Пет приложения в эппсторе не придется адаптировать?
Так вот они зачем дорогущую рекламу в Нью-Йорке для IT-в крутили...
Так никаких проблем. Дайте билд-машины с этими процессорами, компиляторы (лол, кек, пук, среньк, хрюк), либы (лол, кек, пук, среньк, хрюк). Скрипт сборки и всё. Что за наезды-то?
Блин накаркал...простите друзья!
Читаю айтишников и понимаю, нет смысла вас от мобилизации было сохранять. Толку от вас все равно никакого.