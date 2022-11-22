Техника
Маленький танк88

Минцифры предложило обязать разработчиков российского ПО адаптировать его под отечественные процессоры Статьи редакции

А также под отечественные ОС. А если доступ к программе можно получить через интернет — нужно, чтобы она работала хотя бы с одним российским браузером.

  • Минцифры хочет обязать разработчиков обеспечить совместимость хотя бы с одним процессором из реестра российской радиоэлектронной продукции или промышленной продукции. Соответствующий документ постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.
  • Ведомство также предлагает ввести требование, согласно которому программы из реестра российского ПО нужно будет адаптировать хотя бы под одну отечественную операционную систему. А если доступ к программе можно получить через интернет — то нужно «обеспечить применение» хотя бы одного браузера, сведения о котором есть в реестре ПО.
  • Требования будут распространяться не на все программы. Они затронут: операционные системы, средства управления базами данных, офисные приложения и пакеты, «коммуникационное ПО», а также почтовые службы, органайзеры, средства просмотра, браузеры, редакторы презентаций, таблиц и текстов, менеджеры файлов, системы электронного документооборота и антивирусы.
  • В сентябре 2022 года «Ъ» уже сообщал, что разработчиков российского ПО могут обязать адаптировать свои продукты под отечественные ОС на базе Linux. В Минцифры подтверждали, что прорабатывают такую инициативу. В ноябре издание узнало, что ведомство планирует выбрать для этого три «приоритетные» ОС.

#новость #минцифры #российскоепо #российскиепроцессоры

1964 просмотров
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101 комментарий
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Крупный калькулятор

О! Друзья это наверное одна из мер поддержки IT отрасли, теперь точно все уехавшие программисты вернутся что-бы выполнять эту очень ответственную миссию...

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flash

Дак к нам теперь не только уехавшие приедут, но и новые! С Европы и США!

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Malina Krasnaya

Ну они раздают льготы для по из реестра, могут и требовать чтобы была поддержка ос и процессоров для тех кто хочет попасть в реестр и получать льготы

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1 комментарий
Аноним Аркадьевич

Ммм, те самые полтора Байкала... Для кого адаптировать? Для разработчика процессора?

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Malina Krasnaya

Адаптируем под опенсорс

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1 комментарий
Влад

Выдать разработчикам по Байкалу засчет бюджета для тестирования ПО

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2 комментария
Панда Ву

Адаптировай под процассары!

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Свойственный украинец

Хех) Одновременно))

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Свойственный украинец

Обязать! Запретить! Ограничить! Оштрафовать! Заблокировать! Обложить налогами и акцизами!...

...и другие эффективные методы создания благоприятных условий для развития бизнеса и информационных технологий, привлечения инвестиций и развития человеческого капитала.

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Алексей Терно

Издание 5. Исправленное и дополненное

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Емельян Бабаян

У Вас есть другие эффективные методы?

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1 комментарий
Dorsy Korsy

оо!а вот и житель самой "прогрессивной" страны учит россиян жить))) ахахаха. аххахаха. хахахаха. иди унитаз охраняй.

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1 комментарий
Sergei E

Ога)) Доказано санкциями против Huawei.

PS. Впрочем, доморощенных запретителей это тоже ни разу не оправдывает.

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Игорь Мазаев

...и теперь совсем никто не захотел становится российским разработчиком 🤷‍♂️ Занавес. Железный 🤦‍♂️

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Иван Серик

Процессоры, которых нет или они не выпускаются, или их мало, кто пользует... Ха-ха-ха-ха

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flash

Раз пикча на месте можно выдыхать!

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1 комментарий
Joulupukki

с этой пикчей радостнее жить , видишь ее и настроение поднимается

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Ivan Cato

Баба Пыня, как всегда, на страже нашего счастья!

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2 комментария
Brain Juice

Тогда, как мне кажется доходнее и проще будет покинуть российский рынок 😂

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Garold268

это точно

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sles

"отечественные ОС на базе Linux" звучит как отечественные самолёты на базе Boeing. Ну на мой вкус.

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Николай Замотаев

А что не так? Был, например, AltLinux, во времена оные (в начале 2000-х), у которого с локализацией софта было намного лучше, чем у других на тот момент.
ОС - это не только ядро, ОС это ещё и набор прилагающегося к нему прикладного софта и сервисов + сборка и патчи + поддержка.

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24 комментария
Свойственный украинец

Плюс один способ выдавить из страны толковых айтишников.
Мда.

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Dorsy Korsy

а ты почему не выдавливаешься? приспособленец с чубом)

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1 комментарий
Свойственный украинец

Адаптировай!

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Панда Ву

Ахаха ))) не сговариваясь 😂😂😂

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Олежка

После новости количество разработчиков российского ПО сократилось

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Hnorr

Ой, а что такое? Если силой не заставлять, то никому нафиг не сдались отечественные процессоры и ОС?

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Николай Замотаев

Ну вообще, в массе своей, корректно написанный прикладной софт на языках высокого уровня между архитектурами должен ± переноситься.
(Производительность пока не обсуждаем).
С операционными системами уже сложнее.

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5 комментариев
NotFop

Дело было вечером, делать было нечего российским разработчикам...

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ilia

Процессоров и ОС считай что нет, а адаптировать под них надо...

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Олег Макаров

Похоже, кого-то в Минцифры изрядно подзадолбали разработчики отечественного ПО

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muiren
Минцифры предложило обязать разработчиков российского ПО

...перестать создавать российское ПО

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Смертельный яд

А эти процессоры имеются? Не считая штучные партии, они хоть производятся?

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Hnorr

Вы сначала всё адаптируйте под них, а потом уже мы вам процессоры сделаем
(Но это не точно)

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3 комментария
Гриша Колесников

Отлично, а сами процессоры для отладки подарят?)

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Крупный калькулятор

Да! Как только придумают как их произвести...

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Крупный калькулятор

"Минцифры предложило обязать разработчиков российского ПО адаптировать его под отечественные процессоры"
Которых нет...или что друзья они уже появились может?

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flash

Наверное мы что то пропустили///

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Eli

Так выяснилось же что не существует российских процессоров.

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Oleg Shirochenkov

Видишь суслика?

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1 комментарий
Крупный калькулятор

А когда это наших чиновников останавливало...

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Николай Замотаев

Ну почему - Эльбрус-2С+ - вполне себе производится в Зеленограде.
500МГц, два ядра. + DSP.

Пардон, 300МГц и без DSP. Выше было для TSMC

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flash

С каждым днём всё страннее...

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Решительный блик
Требования будут распространяться не на все программы.

Вернее сказать на всё, кроме игр

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Карина Шахмеликян

Удачи

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Крупный калькулятор

Самое главное то и не написали! А денег то? Сколько на это потребуется? Денег то сколько выделят своим карманным компаниям и около?

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Вадим Д.

Ого! Вот это амбиции 👏🏻
А блокнот и калькулятор точно будут работать?

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Крупный калькулятор

Каждый день: Обязать; Обязать; Обязать...а потом ой а что случилось? Почему все убежали и никто не хочет возвращаться...

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DeliNaNull

очень странно что на это не было выделено N количество денежных средств

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Крупный калькулятор

И мне тоже очень странно...

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1 комментарий
Andrew Sychev

Яндекс браузер же российский, и пофиг что он на хромиуме

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Lirnik

Поясните, кто у них считается "Разработчиком ПО"? Пет приложения в эппсторе не придется адаптировать?

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Крупный калькулятор

Так вот они зачем дорогущую рекламу в Нью-Йорке для IT-в крутили...

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lalka here.kek
адаптировать его под отечественные процессоры

Так никаких проблем. Дайте билд-машины с этими процессорами, компиляторы (лол, кек, пук, среньк, хрюк), либы (лол, кек, пук, среньк, хрюк). Скрипт сборки и всё. Что за наезды-то?

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Крупный калькулятор

Блин накаркал...простите друзья!

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Dorsy Korsy

Читаю айтишников и понимаю, нет смысла вас от мобилизации было сохранять. Толку от вас все равно никакого.

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