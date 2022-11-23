Сборщики iPhone устроили протест на заводе в Китае из-за невыплаты сверхурочных и жёстких правил карантина Статьи редакции
В начале ноября Apple уже предупредила о сокращении поставок новых моделей iPhone на фоне коронавирусных ограничений на предприятии.
- Сотни рабочих завода Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу протестую на фоне строгих коронавирусных ограничений, действующих на предприятии около месяца, сообщает Bloomberg. По оценкам агентства, на заводе работает около 200 тысяч человек, они производят последние модели iPhone и большинство iPhone 14 Pro.
- Источники Bloomberg рассказали, что протест начался из-за невыплат заработной платы и опасений за распространение Covid-19. Рабочие покинули общежития, подрались с охранниками и попытались прорваться через ограждения. Несколько человек получили травмы. Позже на место прибыли полицейские отряды по борьбе с беспорядками.
- По словам представителя Foxconn, беспорядки вспыхнули после того, как часть недавно прибывших сотрудников пожаловалась на невыплаты бонусов и сверхурочных. В компании подчеркнули, что полностью выполняют свои денежные обязательства и работают над предотвращением подобных инцидентов в будущем.
- В октябре 2022 года Bloomberg сообщал, что сотрудники массово покидают завод в Чжэнчжоу на фоне введения карантина из-за вспышки Covid-19. После этого руководство предприяти и местные власти пообещали увеличить заработную плату и улучшить условия труда.
- 7 ноября Apple предупредила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, поскольку завод будет работать не на полную мощность и с меньшим количеством персонала.
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