Более 20 тысяч рабочих завода по сборке iPhone ушли после слов Foxconn о выплатах по $1400 желающим уволиться — Reuters Статьи редакции
Всего на предприятии работает около 200 тысяч человек, но большинство уволившихся — новички и пока не участвовали в производстве, говорят источники.
- В ноябре 2022 года на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, на котором собирают последние модели iPhone, рабочие устроили протесты из-за невыплаты сверхурочных и жёстких правил карантина. После этого компания извинилась перед сотрудниками, начала выплачивать деньги, а желающим уволиться предложила по $1400 компенсации.
- Более 20 тысяч человек взяли деньги и ушли, рассказал источник Reuters. По его словам, в основном это новички, которые пока не приступили к работе на производстве. В китайских соцсетях также публикуют видео с толпами рабочих и очередями возле автобусов, пишет агентство.
- Другой знакомый с вопросом источник издания сказал, что некоторые новые сотрудники покинули кампус, но не уточнил, сколько их было. Он добавил, что поскольку работники пока не прошли обучение и не приступили к работе, их уход не повлияет на производство.
- «Инцидент оказал большое влияние на наш общественный имидж, но мало на наши мощности», — отметил собеседник. В Foxconn отказались от комментариев. Apple пока не ответила на запрос.
- На заводе в Чжэнчжоу работает более 200 тысяч человек, указывает Reuters. На территории есть общежития, кафе, баскетбольные площадки. По данным Reuters, из-за протестов Foxconn вряд ли восстановит производство в полном объёме к концу ноября. В начале этого месяца Apple уже предупредила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за распространения Covid-19 в Китае.
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"Большинство уволившихся — новички и пока не участвовали в производстве, говорят источники"
Ага, 20000 человек просто так слонялись на предприятии и получали зарплату за красивые китайские глаза. Источники из компартии Китая, видимо.
Завод как бы тайваньский, зачем компартии впрягаться и скрывать проблемы фокскона? Это почти вражеская фирма для них.
Кстати и на локдауны его могли закрывать, чтобы насолить Тайваню и Эппл.
На счёт локдаунов - это они везде так, в Москве недавно не пустили в "Китайский культурный центр"
Я так понял - это политика партии и карантин!
Ни одного пруфа как всегда
В Foxconn отказались от комментариев. Apple пока не ответила на запрос. Смешно.
посмотрели на протесты и решили,что не стоит и начинать
Двести тысяч - это даже "небольшим" городом сложно назвать! Я фигею!
таак 20 тыс на 1400,нехило так они потеряли
Простой и риски потерять ещё больше видимо перевесили чашу весов.
Самого интересного нет. Какие у этих рабочих были зарплаты в среднем за месяц
Обычная такая компенсация это 1-2 оклада
Тогда я тоже увольняюсь , а можно по быстрому устроиться и уволиться ?
Сначала подумал, что это такое давление на эпл. Или все таки давление со стороны компартии?
Сомнительное давление! Скорее страх потерять больше! Мы же не знаем может там каждый второй хотел уйти - это уже близко к провалу было бы.
Заводы Индии говорят спасибо своим Китайским товарищам
$28 000 000 - не сдали назад, хотя и дорого. Но штрафы были бы больше.
нормально они им отвалили 28 мультов
Реформации проходят либо из-за наличия свободного времени и сил руководителей, читай от скуки, либо из-за жестких внешних событий. Если проект выживает после любого из приведенных сценариев, он уже заслуживает уважения)