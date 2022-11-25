Техника
Многолетний супер_стар

Более 20 тысяч рабочих завода по сборке iPhone ушли после слов Foxconn о выплатах по $1400 желающим уволиться — Reuters Статьи редакции

Всего на предприятии работает около 200 тысяч человек, но большинство уволившихся — новички и пока не участвовали в производстве, говорят источники.

  • В ноябре 2022 года на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, на котором собирают последние модели iPhone, рабочие устроили протесты из-за невыплаты сверхурочных и жёстких правил карантина. После этого компания извинилась перед сотрудниками, начала выплачивать деньги, а желающим уволиться предложила по $1400 компенсации.
  • Более 20 тысяч человек взяли деньги и ушли, рассказал источник Reuters. По его словам, в основном это новички, которые пока не приступили к работе на производстве. В китайских соцсетях также публикуют видео с толпами рабочих и очередями возле автобусов, пишет агентство.
  • Другой знакомый с вопросом источник издания сказал, что некоторые новые сотрудники покинули кампус, но не уточнил, сколько их было. Он добавил, что поскольку работники пока не прошли обучение и не приступили к работе, их уход не повлияет на производство.
  • «Инцидент оказал большое влияние на наш общественный имидж, но мало на наши мощности», — отметил собеседник. В Foxconn отказались от комментариев. Apple пока не ответила на запрос.
  • На заводе в Чжэнчжоу работает более 200 тысяч человек, указывает Reuters. На территории есть общежития, кафе, баскетбольные площадки. По данным Reuters, из-за протестов Foxconn вряд ли восстановит производство в полном объёме к концу ноября. В начале этого месяца Apple уже предупредила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за распространения Covid-19 в Китае.

#новость #iphone #apple #foxconn

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19 комментариев
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 Пришелец 18

"Большинство уволившихся — новички и пока не участвовали в производстве, говорят источники"
Ага, 20000 человек просто так слонялись на предприятии и получали зарплату за красивые китайские глаза. Источники из компартии Китая, видимо.

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Michael Smith
Источники из компартии Китая, видимо.

Завод как бы тайваньский, зачем компартии впрягаться и скрывать проблемы фокскона? Это почти вражеская фирма для них.

Кстати и на локдауны его могли закрывать, чтобы насолить Тайваню и Эппл.

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Иван Серик

На счёт локдаунов - это они везде так, в Москве недавно не пустили в "Китайский культурный центр"
Я так понял - это политика партии и карантин!

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Grandzlo

Ни одного пруфа как всегда

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Оранжевый шар
но большинство уволившихся — новички и пока не участвовали в производстве
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Grandzlo

В Foxconn отказались от комментариев. Apple пока не ответила на запрос. Смешно.

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Эвелина Андреева

посмотрели на протесты и решили,что не стоит и начинать

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Иван Серик

Двести тысяч - это даже "небольшим" городом сложно назвать! Я фигею!

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Денис Чернышев

таак 20 тыс на 1400,нехило так они потеряли

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Иван Серик

Простой и риски потерять ещё больше видимо перевесили чашу весов.

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Михаил Романов

Самого интересного нет. Какие у этих рабочих были зарплаты в среднем за месяц

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Никита

Обычная такая компенсация это 1-2 оклада

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Alexiy023

Тогда я тоже увольняюсь , а можно по быстрому устроиться и уволиться ?

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Евгений Андреев TGM

Сначала подумал, что это такое давление на эпл. Или все таки давление со стороны компартии?

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Иван Серик

Сомнительное давление! Скорее страх потерять больше! Мы же не знаем может там каждый второй хотел уйти - это уже близко к провалу было бы.

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John Doe

Заводы Индии говорят спасибо своим Китайским товарищам

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Вадим Д.

$28 000 000 - не сдали назад, хотя и дорого. Но штрафы были бы больше.

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Aimee Korinek

нормально они им отвалили 28 мультов

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Максим Калмыков

Реформации проходят либо из-за наличия свободного времени и сил руководителей, читай от скуки, либо из-за жестких внешних событий. Если проект выживает после любого из приведенных сценариев, он уже заслуживает уважения)

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