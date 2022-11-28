Foxconn временно подняла зарплаты сборщикам iPhone на $1800 после увольнения 20 тысяч рабочих на фоне протестов Статьи редакции
Тем, кто уволился, выплатили по $1400.
- Foxconn повысил зарплаты действующим сотрудникам завода в Китае на декабрь и январь, чтобы сохранить количество рабочих, сообщило агентство Bloomberg. Предприятие — крупнейший в мире производитель последних моделей iPhone.
- Изменение коснётся тех, кто устроился на завод до начала ноября 2022 года.
- В ноябре на заводе в Чжэнчжоу рабочие устроили протесты из-за невыплаты сверхурочных и жёстких правил карантина из-за Covid-19. Компания извинилась перед сотрудниками, а желающим уволиться предложила по $1400 компенсации.
- Предложение приняли 20 тысяч человек из 200 тысяч общего штата, рассказал источник Reuters. По его словам, это новички, которые пока не приступили к работе на производстве.
- В средине ноября аналитики Morgan Stanley сократили оценку выпуска iPhone Pro в текущем квартале на 6 млн штук. При наихудшем сценарии, Foxconn рискует потерять до 36% выручки от iPhone или 20% от общей за квартал.
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Некислая стимул остаться. Но интересно, с какого уровня их подняли.
Одно дело — с $500, другое — с $5000 (хотя тут сильно сомневаюсь, конечно).
Это не прибавка, это бонус, за то, что не уволились все двести тысяч сотрудников. 2 раза всего выплатят: в декабре и январе.
Да я понял, прибавка временная, в статье так и написано. Исправил свой коммент, благодарю, неверно написал.
"временно"
Foxconn, по Моему, это показатель всего китайского бизнеса на данный момент...Люди требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Итог: производства переедут в более дешёвые локации, Бангладеш например.. Себестоимость дорожает в Китае. 🙃
Так уже. У Apple завод в Индии. Компании не стремятся открывать новые производства в Китае. Просто поняли какого монстра взрастили.
Насчет китайцев, помимо производства, нужно производимое продавать. Если продать не выйдет, нет смысла производить. Так что вся мощь Китая это торговля с сша и Европой. Без них он будет снова отсталой страной. Внутренний спрос совсем не сравним с внешним.
Один тут тоже считал что держит Европу за бубенчики с газом. Оказалось что за бубенчики он держит сам себя. Как сдавил, самому плохо стало.
А вы считаете, что Китай рассчитывает давить на Европу или США тем, что у него много производства для них?
(Без сарказма вопрос. Именно мнение интересно)
«В Бангладеш, например» уже больше 10 лет зарплаты ниже, чем в Китае. Однако массового переезда производств не наблюдается.
Возможно, есть что-то ещё, что держит их в Поднебесной?
Если ничего не изменилось, то редкоземельные металлы из Китая экспортировать запрещено, можно только производить продукцию на месте.
О. В верном направлении мыслите 👍
Я-то надеялся, что этот, которому отвечал сам сообразит 😉
в индию перетекает потихоньку, тот же эппл часть производства перенес
В Индии, что интересно, уже и свои бренды создают не первый год. Так-то они относительно быстро сориентировались 😀
Ну, и чел же именно про Бангладеш написал 😉
Бангладеш это для примера..Конечно Индия, Вьетнам Филиппины Индонезия Юго-Восточная Азия..
Выстроенная годами логистика и персонал
Наблюдается, Вся лёгкая промышленность из Китая в Бангладеш переехала..
О. А мужики-то не знают)
Это достоверная инфа?
UPD погуглил навскидку. Нашёл несколько крупнейших предприятий легпрома в Китае.
Так что точнее не «вся переехала»
Они бы не бунтовали, если бы не адские условия жизни взаперти на заводе из за ковидных правил.
Так писали же, что все эти 20000 - это новички, не принимавшие участие в производстве! Не так что ли оказалось? =)
А вы говорите «протесты не работают». Глупцы.
Ну такое) Это Китай, где уже СМИ под государством. Да вообще всё под государством. У них очень простая система работы, когда всё хорошо - работает законы демократии, когда что-то угрожает власти (те же протесты) то включается чистый воды наказания коммунистического строя. Этих рабочих могут заменить на вообще других людей с теми же паспортами и фиг кто в мире узнает или опровергнет😂
Кстати эта модель в своей эффективности превосходно себя показала во время коронавируса. Сначала всех просили не выходить, потом дошло до срока и смертной казни тех, кто болеет и собирается посещать общественные места. И сразу все поняли что надо слушаться.
Ребят там вообще смысл другой чем транслируют некоторые СМИ. Там смысл в том, что у них был недобор персонала и они новым стали платить при приеме на работу больше, чем старым работникам (типо как стимул).
Старые взбунтовались, типо какого фига, я тут вкалываю, а новичек без опыта больше будет зарабатывать!
И они сдали заднюю, новичкам которым обещали платить больше порезали. И тут уже новички взбунтовались.
Ну а дальше по компенсациям в целом все верно.
По сути это внутренний факап с мотивацией Foxconn.
А что с комментариями, модератор? У нас запрещено обсуждать размер пособия по безработице в РФ?
На 1800 или до 1800?
Заголовок статьи
Foxconn Offers $1,800 Bonus to Workers Who Stay in iPhone City
Захотелось быть китайским рабочим. Но в целом там права трудящихся лучше защищаются))