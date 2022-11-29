Bloomberg: Власти Чжэнчжоу ослабят коронавирусные ограничения — в городе находится крупнейший завод по сборке iPhone Статьи редакции
В ноябре 2022 года сотрудники предприятия устроили протесты из-за невыплаты сверхурочных и жёстких правил карантина.
- В китайском Чжэнчжоу, где находится крупнейший в мире завод по производству iPhone, с 30 ноября ослабят коронавирусные ограничения, пишет Bloomberg со ссылкой на официальный аккаунт местного правительства в WeChat.
- Строгий карантин, предполагающий ограничение передвижений по городу, отменят. Предприятиям разрешат восстановить работу в «упорядоченном» режиме, а люди за пределами зон повышенного риска смогут не сдавать тесты на Covid-19, если не выходят из дома.
- По информации агенства, объявление было сделано через несколько часов после того, как китайские официальные лица пообещали избегать чрезмерных ограничений на фоне массовых протестов против политики Covid Zero.
- В ноябре 2022 года на заводе Foxconn в Чжэнчжоу рабочие устроили протесты из-за невыплаты сверхурочных и жёстких правил карантина. Компания извинилась перед сотрудниками, а желающим уволиться предложила по $1400 компенсации.
- В средине ноября аналитики Morgan Stanley сократили оценку выпуска iPhone Pro в текущем квартале на 6 млн штук. При наихудшем сценарии, Foxconn рискует потерять до 36% выручки от iPhone или 20% от общей за квартал.
- 28 ноября Foxconn повысила зарплаты действующим сотрудникам завода в Китае на декабрь и январь, чтобы сохранить количество рабочих.
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Зачем они так придерживаются zero-Covid стратегии? Весь мир переболел и вроде все живы, кроме погибших.
Потому что это власть над людьми, ковид тут просто повод.
Потеря лица для Си. Потому что отойти от этой стратегии будет признать, что она не правильная.
Почему потеря лица? Сказать, что все, пандемия позади, вирус потерял опасность, можно расслабиться.
Так не позади же. И иммунитета коллективного нет. А ситуация с вакцинацией - непонятна.
будет первая волна со всеми вытекающими
Почему бы ему просто не начать спецоперацию на Тайване?
А дальше что? С экономикой и так жопа, будет ещё большая.
Зато Ковид перестанет быть проблемой
У них, во-первых, очень высокий процент пожилых людей. Во-вторых, очень маленький по сравнению с развитыми странами процент ВВП, выделяемый на здравоохранение, в-третьих китайские вакцины слабо эффективны против последних версий вируса. То есть, у них % вакцинированных высокий, но толку с этого мало.
Поэтому так. Типа путь неудобный для всех, но самый экономный.
Это не Япония
Ещё нарожают делов то
У этих и вакцинированных около 90%. Тут, кажется, как то завязано не желание винни уходить
Ключевой вопрос - чем вакцинированы? и правда ли про "90%"
Интересно почему новость из Китая сразу после публикации попадает на самый вверх.Так всем интересно про короновирусные ограничения в Китае?
Дак про ифон же, а он всем интересен. Нет!
Потому что от редакции, что тут интересного-то.
Слава коррупции! Монетам слава!
Ослабят — это разрешат в туалет ходить всего по трое и без сопровождающего из КПК?
"люди за пределами зон повышенного риска смогут не сдавать тесты на Covid-19, если не выходят из дома"
Коронавирус никого не щадит, но если партия прикажет..
Может Тим Кук занёс кому надо?