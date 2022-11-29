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Научный Денис

Bloomberg: Власти Чжэнчжоу ослабят коронавирусные ограничения — в городе находится крупнейший завод по сборке iPhone Статьи редакции

В ноябре 2022 года сотрудники предприятия устроили протесты из-за невыплаты сверхурочных и жёстких правил карантина.

  • В китайском Чжэнчжоу, где находится крупнейший в мире завод по производству iPhone, с 30 ноября ослабят коронавирусные ограничения, пишет Bloomberg со ссылкой на официальный аккаунт местного правительства в WeChat.
  • Строгий карантин, предполагающий ограничение передвижений по городу, отменят. Предприятиям разрешат восстановить работу в «упорядоченном» режиме, а люди за пределами зон повышенного риска смогут не сдавать тесты на Covid-19, если не выходят из дома.
  • По информации агенства, объявление было сделано через несколько часов после того, как китайские официальные лица пообещали избегать чрезмерных ограничений на фоне массовых протестов против политики Covid Zero.
  • В ноябре 2022 года на заводе Foxconn в Чжэнчжоу рабочие устроили протесты из-за невыплаты сверхурочных и жёстких правил карантина. Компания извинилась перед сотрудниками, а желающим уволиться предложила по $1400 компенсации.
  • В средине ноября аналитики Morgan Stanley сократили оценку выпуска iPhone Pro в текущем квартале на 6 млн штук. При наихудшем сценарии, Foxconn рискует потерять до 36% выручки от iPhone или 20% от общей за квартал.
  • 28 ноября Foxconn повысила зарплаты действующим сотрудникам завода в Китае на декабрь и январь, чтобы сохранить количество рабочих.

#новость #apple #foxconn

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22 комментария
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Зачем они так придерживаются zero-Covid стратегии? Весь мир переболел и вроде все живы, кроме погибших.

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Дмитрий Филиппов

Потому что это власть над людьми, ковид тут просто повод.

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Николай Замотаев

Потеря лица для Си. Потому что отойти от этой стратегии будет признать, что она не правильная.

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Эмиль

Почему потеря лица? Сказать, что все, пандемия позади, вирус потерял опасность, можно расслабиться.

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Николай Замотаев

Так не позади же. И иммунитета коллективного нет. А ситуация с вакцинацией - непонятна.

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Leo Uvarov

будет первая волна со всеми вытекающими

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Михаил Зеленин

Почему бы ему просто не начать спецоперацию на Тайване?

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Николай Замотаев

А дальше что? С экономикой и так жопа, будет ещё большая.

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Михаил Зеленин

Зато Ковид перестанет быть проблемой

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Олег Макаров

У них, во-первых, очень высокий процент пожилых людей. Во-вторых, очень маленький по сравнению с развитыми странами процент ВВП, выделяемый на здравоохранение, в-третьих китайские вакцины слабо эффективны против последних версий вируса. То есть, у них % вакцинированных высокий, но толку с этого мало.
Поэтому так. Типа путь неудобный для всех, но самый экономный.

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Alex S.
У них, во-первых, очень высокий процент пожилых людей.

Это не Япония

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Водяной

Ещё нарожают делов то

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Андрей Рядькин

У этих и вакцинированных около 90%. Тут, кажется, как то завязано не желание винни уходить

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Николай Замотаев

Ключевой вопрос - чем вакцинированы? и правда ли про "90%"

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Мяу

Интересно почему новость из Китая сразу после публикации попадает на самый вверх.Так всем интересно про короновирусные ограничения в Китае?

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Rafa Ramazanov

Дак про ифон же, а он всем интересен. Нет!

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Duck

Потому что от редакции, что тут интересного-то.

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Andre Macareno

Слава коррупции! Монетам слава!

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Вадим Д.

Ослабят — это разрешат в туалет ходить всего по трое и без сопровождающего из КПК?

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Leo Uvarov

"люди за пределами зон повышенного риска смогут не сдавать тесты на Covid-19, если не выходят из дома"

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Alexander Weber

Коронавирус никого не щадит, но если партия прикажет..

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Alexander Klimanskiy

Может Тим Кук занёс кому надо?

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