VK выпустила новую версию «умной» колонки — «Капсула Нео» за 3990 рублей Статьи редакции
У неё новый дизайн и улучшенный динамик.
- VK объявила об открытии предзаказов на колонки «Капсула Нео». Цена — 3990 рублей, по предзаказу с 1 по 11 декабря — 2990 рублей. Устройство доступно в двух цветах: сером и голубом. Позже появятся чёрные, зелёные и оранжевые версии.
В новой «Капсуле» улучшили конструкцию динамика и акустической коробки, чтобы увеличить чёткость и глубину звучания. Мощность звука такая же, как в предыдущей версии, — 5 Вт. Есть поддержка bass boost, чтобы качество не ухудшалось при прибавлении громкости.
- Размер колонки — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — 430 г (у предыдущей версии — 305 г). Цифровой дисплей адаптируется под освещение и показывает время, погоду и другие данные.
- В колонку, также как и в предыдущие версии, интегрирован голосовой помощник «Маруся». Кроме подбора музыки он может читать сообщения и ленту «ВКонтакте» и управлять устройствами «умного» дома. В комплекте с «VK Капсулой Нео» будет идти подписка на «VK Музыку» и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.
В апреле 2020 года Mail.ru Group (предыдущее название VK) открыла продажу первой версии «умной» колонки «Капсула» за 7990 рублей. В 2021 году вышла новая версия — «Капсула Мини» за 5490 рублей.
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был в какой-то теме чел, который сетовал на то как много яндекс сливает инфы по запросам...он даже присылал ссылку на статистику фб такого же плана.
спойлер - и фб и яндекс сливают по запросам в больше чем 70% случаев.
тут как бы вопрос не к сборщику инфы то по сути
Больше колонок богу девайсов! Не так дорого по сравнению с Яндексом.
больше колонок товарищу майору
Прослушка 24/7 за ваши же деньги
Да, звучит как теория, но я вот буквально на днях с другом говорил о наушниках рядом с алисой, по итогу, вся лента в этих самых наушниках. Я их даже не искал, а лишь обсуждал, какую чухню купил знакомый...
Этой теме уже лет 7. Телефон точно также слушает, и с Гугла реклама и от Яндекса. Колонки вообще не причем
"Слушают" все устройства с микрофоном и доступом в интернет. Ноутбук, смартфон, смартТВ и т.п.
Не льсти себе, кому ты н..й нужен.
Товарищ Маруся же теперь
Ну норм чё, но у меня уже есть дома аромадиффузор
ахах,тонко) шутка хорошая)
А играть будет как та самая jbl-колонка с али за 5$?
Если выпить, качество звучания любой системы улучшается.
С тётками также
В принципе, если глухой, то достойно играет
1. За такую сену невозможно владеть качественной акустикой. Улучшили? т.е. ранее она вообще дребезжала.
2. "Маруся" унылый голосовой помощник. Наверное хуже только Салю от Сбера.
Там вроде красный цвет был
От тканевого покрытия получается отказались и яндекс и мэйл в мелких версиях, интересно почему
В целях экономии времени при сборки видимо.
Мыть проще
Дешевле
Детям не жалко дать, можно самому раскрасить в приступах творчества
Обновляют — значит, пипл хавает.
Сырой продукт
а что за нескрепное название "Капсула Нео"? пора запретить иностранщину, "Свирель Добрыня" и никак иначе
Яндекст станции и Алиса - forever!
1. Вай фай только 2.4 ггц - в во всех яндекс станциях, кроме мини самой первой (2019) есть 5 ггц, более стабильное соединение
2. 2 микрофона - ну это мало, на JBL Link Music и JBL Link Portable тоже было 2 микрофона и колонки глухие, приходится кричать во время музыки. В станциях от 4х микрофонов
3. Про версию блютуза старательно умолчали
Это тестовый комментарий после (несправедливого) бана, который не имеет никакого отношения к никому ненужным "умным" колонкам VK.