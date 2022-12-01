Техника
Маша Цепелева

VK выпустила новую версию «умной» колонки — «Капсула Нео» за 3990 рублей Статьи редакции

У неё новый дизайн и улучшенный динамик.

  • VK объявила об открытии предзаказов на колонки «Капсула Нео». Цена — 3990 рублей, по предзаказу с 1 по 11 декабря — 2990 рублей. Устройство доступно в двух цветах: сером и голубом. Позже появятся чёрные, зелёные и оранжевые версии.

  • В новой «Капсуле» улучшили конструкцию динамика и акустической коробки, чтобы увеличить чёткость и глубину звучания. Мощность звука такая же, как в предыдущей версии, — 5 Вт. Есть поддержка bass boost, чтобы качество не ухудшалось при прибавлении громкости.

  • Размер колонки — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — 430 г (у предыдущей версии — 305 г). Цифровой дисплей адаптируется под освещение и показывает время, погоду и другие данные.
  • В колонку, также как и в предыдущие версии, интегрирован голосовой помощник «Маруся». Кроме подбора музыки он может читать сообщения и ленту «ВКонтакте» и управлять устройствами «умного» дома. В комплекте с «VK Капсулой Нео» будет идти подписка на «VK Музыку» и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.

  • В апреле 2020 года Mail.ru Group (предыдущее название VK) открыла продажу первой версии «умной» колонки «Капсула» за 7990 рублей. В 2021 году вышла новая версия — «Капсула Мини» за 5490 рублей.

#новость #vk #капсула

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28 комментариев
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 Сергей С.
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Инженер-душнила

был в какой-то теме чел, который сетовал на то как много яндекс сливает инфы по запросам...он даже присылал ссылку на статистику фб такого же плана.

спойлер - и фб и яндекс сливают по запросам в больше чем 70% случаев.

тут как бы вопрос не к сборщику инфы то по сути

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Вадим Д.

Больше колонок богу девайсов! Не так дорого по сравнению с Яндексом.

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Valentin G

больше колонок товарищу майору

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Иван Иванов

Прослушка 24/7 за ваши же деньги

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Vladimir Alekseev
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DOPPEL BOX

Да, звучит как теория, но я вот буквально на днях с другом говорил о наушниках рядом с алисой, по итогу, вся лента в этих самых наушниках. Я их даже не искал, а лишь обсуждал, какую чухню купил знакомый...

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Эффект Доплера

Этой теме уже лет 7. Телефон точно также слушает, и с Гугла реклама и от Яндекса. Колонки вообще не причем

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Oleg Ast

"Слушают" все устройства с микрофоном и доступом в интернет. Ноутбук, смартфон, смартТВ и т.п.

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Rax034

Не льсти себе, кому ты н..й нужен.

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Павел Иванов

Товарищ Маруся же теперь

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Андрей Иванов

Ну норм чё, но у меня уже есть дома аромадиффузор

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Михаил Сватов

ахах,тонко) шутка хорошая)

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Anton

А играть будет как та самая jbl-колонка с али за 5$?

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Частичный Спецоператор

Если выпить, качество звучания любой системы улучшается.

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Павел Иванов

С тётками также

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Деда Миша

В принципе, если глухой, то достойно играет

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Oleg Ast

1. За такую сену невозможно владеть качественной акустикой. Улучшили? т.е. ранее она вообще дребезжала.
2. "Маруся" унылый голосовой помощник. Наверное хуже только Салю от Сбера.

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Игорь Протасов

Там вроде красный цвет был

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ЯжПрограммист

От тканевого покрытия получается отказались и яндекс и мэйл в мелких версиях, интересно почему

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Никита Иванов

В целях экономии времени при сборки видимо.

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Деда Миша

Мыть проще
Дешевле
Детям не жалко дать, можно самому раскрасить в приступах творчества

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Частичный Спецоператор

Обновляют — значит, пипл хавает.

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Султан

Сырой продукт

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Slava Itprofi

а что за нескрепное название "Капсула Нео"? пора запретить иностранщину, "Свирель Добрыня" и никак иначе

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Эдгар Миранович

Яндекст станции и Алиса - forever!

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Деда Миша

1. Вай фай только 2.4 ггц - в во всех яндекс станциях, кроме мини самой первой (2019) есть 5 ггц, более стабильное соединение
2. 2 микрофона - ну это мало, на JBL Link Music и JBL Link Portable тоже было 2 микрофона и колонки глухие, приходится кричать во время музыки. В станциях от 4х микрофонов
3. Про версию блютуза старательно умолчали

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Слегка Придурковатый

Это тестовый комментарий после (несправедливого) бана, который не имеет никакого отношения к никому ненужным "умным" колонкам VK.

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