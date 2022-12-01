В новой «Капсуле» улучшили конструкцию динамика и акустической коробки, чтобы увеличить чёткость и глубину звучания. Мощность звука такая же, как в предыдущей версии, — 5 Вт. Есть поддержка bass boost, чтобы качество не ухудшалось при прибавлении громкости.