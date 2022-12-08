Dyson объявила стоимость наушников с маской для фильтрации воздуха — $949 Статьи редакции
Цена «ещё абсурднее, чем само устройство», считает The Verge.
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- Наушники Dyson Zone поступят в продажу в январе 2023 года в Китае и в марте в США, Великобритании и Сингапуре.
- Беспроводное устройство поддерживает последний стандарт Bluetooth 5.0, а также оснащено 3,5-миллиметровым аудиовыходом и разъёмом USB-C.
- Литий-ионный аккумулятор Dyson Zone с ёмкостью 2600 мАч полностью заряжается за три часа. На одном таком заряде наушники могут работать до 50 часов как аудиоустройство и до четырёх часов, если включить также фильтрацию воздуха.
- В Dyson Zone встроено 11 микрофонов. Восемь из них задействованы в системе шумоподавления на 38 децибел: они считывают внешние звуки до 384 тысяч раз в секунду. Ещё два подавляют шум фильтра, а последний работает как детектор голоса.
- Dyson Zone отфильтровывает до 99% вредных частиц — даже размером в 0,1 микрометра. Компания говорит, что устройство защищает от выбросов диоксида серы и азота. Можно ли его использовать как альтернативу медицинской маске, не пишут. Фильтры желательно менять раз в год, повторно использовать их нельзя.
- Фильтрационная часть крепится к наушникам магнитами. Если её отсоединить, датчики переведут фильтр в «режим ожидания». Если просто опустить, система остановит очистку воздуха и музыку и запустит «режим разговора».
- Наушники без фильтров весят 595 г, с ними — 670 г. Это «гораздо больше», чем у многих других полноразмерных аудиоустройств с шумоподавлением, отмечает The Verge (у Marshall Major III Black и AirPods Max это 178 и 385 г соответственно — vc.ru).
- The Verge также пишет, что Dyson Zone стоят дороже флагманского фена бренда ($500) и очистителя ($569): дешевле купить наушники другой фирмы и респиратор или «умную» маску. Для сравнения: аудиоустройство Sony WH-1000XM5 стоит $400, Apple AirPods Max — $550.
- Прототип устройства компания представила в марте 2022 года. Тогда она планировала начать продажи уже осенью.
Косплееры и купят
Только на Бэйна из темного рыцаря больше похоже
Есть и другая модель. За Ширяй Рю!
как-то вспомнил
Цена «ещё абсурднее, чем само устройство»
Соглашусь ))
А по мне абсурдность цены и устройства вполне равноценны) За такое чудо можно было б и побольше даже брать.
ой, про цены я вообще молчу, порой на них даже смотреть страшно
И вес не малый...
Ох... только мужики отбились от требований этих фенов... теперь вот это(
Зато девушка будет похожа на оптимуса-прайма
Зачем ещё это устройство хз....
ххаххах,мужикам между прочим не помешало бы своим женщинам приятно сделать, дайсон никому не помешает)
А вот версия для животных.
хм, а ничего, что атмосфера это на 78% азот? Учитывая еще и их вес я всерьез думаю, что Дайсон пытается нас убить
Криво написано: очевидно, имелось в виду "диоксида серы и диоксида азота"
Dyson начал разработку новой модели наушников:
Всё равно найдётся свой покупатель. Если они их сотнями тысяч не выпустят
Свинорылы! Чёт как-то фу-у...
Очень важная новость. Я просто обязан к ней оставить комментарий.
Дай знать как напишешь
Немного странно, но прикольно, как рейнджер
xm5 херня, надо предыдущую брать
Мовчан сказал, что самый богатый коренной англичанин - Дайсон. Они их там привораживает, походу.. Заряжая, как воду у ящика)
Маска Бейна почти 1,000 баксов, лол
Где кнопка "не взлетит"?
Первое устройство Dyson, которое не только не хочется купить, но даже посмотреть.
названеи устройства "Фильтруй базар" - в прямом смысле
Охуенно бесполезный намордник ))
Лолшто? Когда вы последний раз сталкивались с выбросами диоксида серы?
А азотом мы вообще дышим.
Ну положим с диоксидом серы постоянно в промышленном городе, а с оксидами азота в мегаполисах с автомобилями
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B(IV)Диоксид азота (NO2) является основным фактором образования смога и предшественником многих вредных вторичных загрязнителей, включая озон и твердые частицы.
По всей видимости имели в виду
лучше бы фильтровало музыку, а то завтра Джигасты начнут стадионы собирать
С этим как дышит
свежо
Выглядит классно, футуристично, но нахрена козе баян, то есть наушникам маска — О_о
Почку продам, но наушники такие куплю для чистого воздуха.
Вот это, конечно, новшества, интересно, что будет дальше
Какая же это х**ня
С перепугу даже такое уродство купят.
Наушники для гоев, которые не считают себя нищебродами)
Для тех, кто дышит ушами?
Он уши фильтрует?
Вообще Dyson крутые ребята и всегда шагают в ногу со временем.
На мой взгляд, наушники с маской - это может быть сигнал к тому, что эпидемии продолжатся и масочный тренд с нами надолго.
Глобально важнее пить чистую воду, поэтому я жду изобретений в этой отрасли 🙌
Вопрос знатокам! Зачем, а главное почему сканирование внешних звуков происходит с частотой 3.84Ггц? И для чего вообще нужен импульсный режим? Если можно звук в противофазу пускать вообще без замера
В том году был концепт от will.i.am (который из The Black Eyed Peas) и вроде даже в серию планировали пустить, так и то симпатичнее выглядело…
https://www.engadget.com/will-i-am-xupermask-face-mask-140005760.html
Дорогая ненужная поебень.
Уверен, им не хватает стилизованных очков
Нужна ещё анальная затычка с фильтром пердежа + блютуз. Будет идеальный комплект.
Зумерки изобрели очередную дикоту. Похлопаем
А, куда пропала маска от LG?
Маска-пылесос...
Мне страшно представить, сколько это устройство обойдется)
Хороший подарок жене, чтобы дома носила.
По-любому сверху маску в самолёте заставят носить