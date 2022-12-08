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Техника
Полина Лааксо

Dyson объявила стоимость наушников с маской для фильтрации воздуха — $949 Статьи редакции

Цена «ещё абсурднее, чем само устройство», считает The Verge.

3617 просмотров
  • Наушники Dyson Zone поступят в продажу в январе 2023 года в Китае и в марте в США, Великобритании и Сингапуре.
  • Беспроводное устройство поддерживает последний стандарт Bluetooth 5.0, а также оснащено 3,5-миллиметровым аудиовыходом и разъёмом USB-C.
  • Литий-ионный аккумулятор Dyson Zone с ёмкостью 2600 мАч полностью заряжается за три часа. На одном таком заряде наушники могут работать до 50 часов как аудиоустройство и до четырёх часов, если включить также фильтрацию воздуха.
  • В Dyson Zone встроено 11 микрофонов. Восемь из них задействованы в системе шумоподавления на 38 децибел: они считывают внешние звуки до 384 тысяч раз в секунду. Ещё два подавляют шум фильтра, а последний работает как детектор голоса.
  • Dyson Zone отфильтровывает до 99% вредных частиц — даже размером в 0,1 микрометра. Компания говорит, что устройство защищает от выбросов диоксида серы и азота. Можно ли его использовать как альтернативу медицинской маске, не пишут. Фильтры желательно менять раз в год, повторно использовать их нельзя.
  • Фильтрационная часть крепится к наушникам магнитами. Если её отсоединить, датчики переведут фильтр в «режим ожидания». Если просто опустить, система остановит очистку воздуха и музыку и запустит «режим разговора».
  • Наушники без фильтров весят 595 г, с ними — 670 г. Это «гораздо больше», чем у многих других полноразмерных аудиоустройств с шумоподавлением, отмечает The Verge (у Marshall Major III Black и AirPods Max это 178 и 385 г соответственно — vc.ru).
  • The Verge также пишет, что Dyson Zone стоят дороже флагманского фена бренда ($500) и очистителя ($569): дешевле купить наушники другой фирмы и респиратор или «умную» маску. Для сравнения: аудиоустройство Sony WH-1000XM5 стоит $400, Apple AirPods Max — $550.
  • Прототип устройства компания представила в марте 2022 года. Тогда она планировала начать продажи уже осенью.

#новость #dyson

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62 комментария
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 Александр Саввин
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Andre Macareno

Косплееры и купят

Только на Бэйна из темного рыцаря больше похоже

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Den

Есть и другая модель. За Ширяй Рю!

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пешка

как-то вспомнил

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Сергей Колесников

Цена «ещё абсурднее, чем само устройство»
Соглашусь ))

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Konstantin

А по мне абсурдность цены и устройства вполне равноценны) За такое чудо можно было б и побольше даже брать.

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Станислав Александров

ой, про цены я вообще молчу, порой на них даже смотреть страшно

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1 комментарий
Мори Павел

И вес не малый...

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Pavel Loginov

Ох... только мужики отбились от требований этих фенов... теперь вот это(

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Максим Игумнов

Зато девушка будет похожа на оптимуса-прайма
Зачем ещё это устройство хз....

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1 комментарий
Ксения Крылова

ххаххах,мужикам между прочим не помешало бы своим женщинам приятно сделать, дайсон никому не помешает)

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4 комментария
Шмублик

А вот версия для животных.

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Mikhail Che
Компания говорит, что устройство защищает от выбросов диоксида серы и азота

хм, а ничего, что атмосфера это на 78% азот? Учитывая еще и их вес я всерьез думаю, что Дайсон пытается нас убить

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Konstantin

Криво написано: очевидно, имелось в виду "диоксида серы и диоксида азота"

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2 комментария
Иван Дэвидсон

Dyson начал разработку новой модели наушников:

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keepomen

Всё равно найдётся свой покупатель. Если они их сотнями тысяч не выпустят

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Gorbun iz Notr Dama
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Рабочий инструмент

Свинорылы! Чёт как-то фу-у...

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Ivan Cato

Очень важная новость. Я просто обязан к ней оставить комментарий.

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Молодежный ключ

Дай знать как напишешь

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се ля ви

Немного странно, но прикольно, как рейнджер

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Kirill Kulagin

xm5 херня, надо предыдущую брать

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Thomas Rusar

Мовчан сказал, что самый богатый коренной англичанин - Дайсон. Они их там привораживает, походу.. Заряжая, как воду у ящика)

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Александр Мазалецкий

Маска Бейна почти 1,000 баксов, лол

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Портянки Леры

Где кнопка "не взлетит"?

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Портянки Леры

Первое устройство Dyson, которое не только не хочется купить, но даже посмотреть.

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Качан Водки

названеи устройства "Фильтруй базар" - в прямом смысле

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Я никто и звать меня никак

Охуенно бесполезный намордник ))

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Доктор Богомол Тобогган
Компания говорит, что устройство защищает от выбросов диоксида серы и азота.

Лолшто? Когда вы последний раз сталкивались с выбросами диоксида серы?
А азотом мы вообще дышим.

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Иван Иванов

Ну положим с диоксидом серы постоянно в промышленном городе, а с оксидами азота в мегаполисах с автомобилями

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Vyacheslav Zhitomirskiy
Из-за образования в больших количествах в качестве отходов диоксид серы является одним из основных газов, загрязняющих атмосферу.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B(IV)
По всей видимости имели в виду

Диоксид азота (NO2) является основным фактором образования смога и предшественником многих вредных вторичных загрязнителей, включая озон и твердые частицы.
Оксид серы(IV)
Оксид серы(IV) (диоксид серы, двуокись серы, сернистый газ, сернистый ангидрид) — соединение серы…
ru.wikipedia.org
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Коммунистический Макс

лучше бы фильтровало музыку, а то завтра Джигасты начнут стадионы собирать

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Шерзод Бекназаров

С этим как дышит

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Артем Гуськин

свежо

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Вадим Д.

Выглядит классно, футуристично, но нахрена козе баян, то есть наушникам маска — О_о

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ArtYk.inTrade

Почку продам, но наушники такие куплю для чистого воздуха.

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Мария Гвоздева

Вот это, конечно, новшества, интересно, что будет дальше

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Никита Иванов

Какая же это х**ня

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Nomad

С перепугу даже такое уродство купят.

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Zypar Akhmat

Наушники для гоев, которые не считают себя нищебродами)

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Портянки Леры

Для тех, кто дышит ушами?

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Медовар

Он уши фильтрует?

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Атомный Филипп

Вообще Dyson крутые ребята и всегда шагают в ногу со временем.

На мой взгляд, наушники с маской - это может быть сигнал к тому, что эпидемии продолжатся и масочный тренд с нами надолго.

Глобально важнее пить чистую воду, поэтому я жду изобретений в этой отрасли 🙌

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А А

Вопрос знатокам! Зачем, а главное почему сканирование внешних звуков происходит с частотой 3.84Ггц? И для чего вообще нужен импульсный режим? Если можно звук в противофазу пускать вообще без замера

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k3rch

В том году был концепт от will.i.am (который из The Black Eyed Peas) и вроде даже в серию планировали пустить, так и то симпатичнее выглядело…
https://www.engadget.com/will-i-am-xupermask-face-mask-140005760.html

Will.i.am's Xupermask is a $299 HEPA face mask…
Will.i.am has partnered with Honeywell on the Xupermask face mask featuring integrated earbuds…
www.engadget.com
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Слегка Придурковатый

Дорогая ненужная поебень.

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Андрей Фимин

Уверен, им не хватает стилизованных очков

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Alexander Klimanskiy

Нужна ещё анальная затычка с фильтром пердежа + блютуз. Будет идеальный комплект.

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Валерий Вялов

Зумерки изобрели очередную дикоту. Похлопаем

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Дмитрий Введенский

А, куда пропала маска от LG?

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Рабочий инструмент

Маска-пылесос...

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Максим Орлов

Мне страшно представить, сколько это устройство обойдется)

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Вася Пражкин

Хороший подарок жене, чтобы дома носила.

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Арсений

По-любому сверху маску в самолёте заставят носить

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