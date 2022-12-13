Правительство Китая запретило экспорт в Россию и другие страны чипов Loongson собственного производства — «Ъ» Статьи редакции
Российские производители тестировали их для замены Intel в случае проблем с параллельным импортом, рассказали источники издания.
- О запрете на импорт в Россию китайских процессоров сообщил «Ъ» источник, близкий к Минцифры.
«Российские компании не сильно зависели от китайских процессоров», но некоторые производители тестировали чипы Loongson, добавил источник. Компании рассчитывали, что чипы смогут заменить Intel, если будут проблемы с параллельным импортом.
- Экспорт Loongson запретили, потому что чипы используются в китайском военно-промышленном комплексе, объяснил источник издания на рынке электроники.
- Пока решение властей Китая «сильного ущерба не нанесёт, поскольку массовые проекты использования Loongson в России, скорее всего, ещё не начаты», заявил газете директор «Промобит» Максим Копосов.
- Loongson основана в 2002 году Академией наук Китая для разработки альтернативы процессорам Intel и AMD. В 2021 году корпорация представила архитектуру LoongArch, совместимую с программами, написанными под Intel (X86) и AMD (ARM).
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loongson с китайского переводится как байкал?
Удар в псину.
Диву даёшься, какие у РФ по итогам мудрого руководства друзья. С такими уже и врагов не надо.
Так запретили просто вне Китая их поставлять.
Подача новости уровня
Китай запустил грузовой маршрут в Пакистан -в обход России!
Близкий к Минцифры источник, утирая слёзы: «не больно-то и хотелось, жадины-говядины».
Они просто не успели добавить закладку. Скоро снова разрешат.
Не можем повторить.
смотря что
А о чем речь?
Пекин за 3 дня
Есть вопрос: постоянно вижу тезис, что наши смогут выпускать плохонькие процы и т.д., но для ВПК пойдёт, а здесь пишут, что Китай лучшие наоборот для ВПК направит. Опять что ли наши просто бедность такие "для ВПК пойдёт" маскируют? Или эти китайские чипы тоже хренота?
Строго говоря, потеря не велика. Только вчера смотрел обзор этих Лунгсонов прошлых лет у Дмитрия Бачило.
Это супер-бюджетное супер-немощное решение со своей архитектурой, работающее только по особыми сортами линукса. Идея их была в том чтобы сделать дешевый и простой комп для самых небогатых, способный делать только самые простые вещи.
То есть не факт что потянули бы даже кассу в супермаркете.
эх ну как так друзья наши подвели
Пора бомбить Китай