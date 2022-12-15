Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero сообщили, что немецкая таможня уничтожит партию флипперов на $200 тысяч Статьи редакции
До этого — 29 ноября 2022 года — груз задержали в Германии для проверки.
- Компания рассказала в Telegram, что получила официальный ответ от немецкой таможни: груз с флипперами, который она отправляла в Россию через «Почту России», уничтожат «без возврата и компенсаций».
- Продукт Flipper Zero попадает под экспортные санкции ЕС, которые ограничивают доступ России к передовым технологиям — это дроны, ПО для шифрования, полупроводники и другое. Везти партию через Германию решила «Почта России», пояснила компания: у сервиса там логистический хаб.
- Стоимость этой поставки Flipper Zero оценила в $200 тысяч. Оставшиеся заказы она попробует отправить через другую схему. Какую — не уточняет, а также признаёт, что не знает, сработает ли она.
- Карманный мультитул Flipper Zero придумал Павел Жовнер с командой. В 2020-м они собрали на Kickstarter $300 тысяч на производство устройств, а в начале июля 2022 года отчитались, что отправили 90% заказов, а также открыли предзаказ на новую партию.
- В сентябре разработчики рассказали, что PayPal заблокировал их бизнес-аккаунт и удерживает $1,3 млн без объяснения причин. Именно через PayPal платило более половины клиентов Flipper Zero. В ноябре платёжная компания вернула $980 тысяч, или 74% суммы, но оставшиеся $350 тысяч продолжала удерживать.
3886 просмотров
Видимо, идиотов, которые товар тракторами давят и в Германии хватает..
Если не давить, то коррупционнеры найдут себе способы освоить товар, себе или на продажу. Да, коррупция есть в любой стране, если кто не знал
Хакеры останутся без тамагочи?! Это что ж делается-то?
Они ж почему раньше вредные были? Потому что у них тамагочи не было!
Вот Пидарасы!!!
Точная характеристика 👍🏻
Все пропало - это глобальная катастрофа! Теперь все жители России спать спокойно не смогут, у нас других проблем же нет.
Конечно есть - например, у нас нет флипперов (
Негодяи на таможне! Вещица то, годная!
У нас продукты закатывают в землю, у этих флипперы уничтожают. Везде идиоты.
«груз с флипперами, который она отправляла в Россию через «Почту России»
Что только не придумаешь, чтобы процы поставлять 😂
Разработка и первые отправки этих флипперов были задолго до войны. У них целая серия статей на Хабре.
Читал, конечно. Классная вещь. Как дроны, например. Тоже придуманы достаточно давно 😂
https://youtu.be/4k7vVDqslXw
Эээййй, алооо. Немцы отдайте игрушки!
Сволочи!
Бедный Флиппер, зачем уничтожать, верните отправителю... Дикари
Вероятно что бы не пошло через другие страны
Немецкая таможня-то хоть бульдозером будет их давить? По классике, так сказать.
Скорее в газовой камере отравят и сожгут в печах. Все по канонам, как говорится )))
🙀 пиздец, здесь одной только фурнитуры на сотни😱
Что за дебилизм с этими «уничтожениями».
А когда еду уничтожают, вообще слов нет.
Ну все, теперь мировое зло будет наказано и у хакеров начнется печаль печальная )
Как я понимаю оплатит потерю товара Почта России, а точнее налогоплательщики?
я так понимаю почта России платить не хочет
Почта России - коммерческая компания, для неё эти копейки - пыль. Так что не тряситесь за свои жалкие крохи, налогоплательщики.
Почта Росии - это государственное предприятие. Утверждение устава АО "Почта России", равно как и назначение ген дира происходит исключительно по указу президента РФ.
Так что деньги налогоплательщиков в АО Почта России есть.
https://www.youtube.com/live/dvFXWGomZzA?feature=share
Да как так-то? Я так хотел себе прикупить это чудо.
Как они из Китая попали в Германию?
Карма работает в обе стороны. Фольксваген или ещё какой-нибудь гигант случайно сломается.
Что ж, придется ждать Open Source кода и схем от любителей и собирать из запчастей с Али. Всё по классике...
Повезло, я успел свою получить. Сначала они СДЭКом попытались отправить, не срослось. В итоге joom привез.
Немцы такие немцы.