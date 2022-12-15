Техника
Полина Лааксо

Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero сообщили, что немецкая таможня уничтожит партию флипперов на $200 тысяч Статьи редакции

До этого — 29 ноября 2022 года — груз задержали в Германии для проверки.

  • Компания рассказала в Telegram, что получила официальный ответ от немецкой таможни: груз с флипперами, который она отправляла в Россию через «Почту России», уничтожат «без возврата и компенсаций».
  • Продукт Flipper Zero попадает под экспортные санкции ЕС, которые ограничивают доступ России к передовым технологиям — это дроны, ПО для шифрования, полупроводники и другое. Везти партию через Германию решила «Почта России», пояснила компания: у сервиса там логистический хаб.
  • Стоимость этой поставки Flipper Zero оценила в $200 тысяч. Оставшиеся заказы она попробует отправить через другую схему. Какую — не уточняет, а также признаёт, что не знает, сработает ли она.
  • Карманный мультитул Flipper Zero придумал Павел Жовнер с командой. В 2020-м они собрали на Kickstarter $300 тысяч на производство устройств, а в начале июля 2022 года отчитались, что отправили 90% заказов, а также открыли предзаказ на новую партию.
  • В сентябре разработчики рассказали, что PayPal заблокировал их бизнес-аккаунт и удерживает $1,3 млн без объяснения причин. Именно через PayPal платило более половины клиентов Flipper Zero. В ноябре платёжная компания вернула $980 тысяч, или 74% суммы, но оставшиеся $350 тысяч продолжала удерживать.
Техника
Маша Цепелева
Flipper Zero — ксерокс радиосигналов для хакеров. Первые впечатления и доступные на старте развлечения Статьи редакции

Автор блога о технологиях Василий Зубарев (Вастрик) рассказал о недельном опыте использования «тамагочи для хакеров».

#новость #flipperzero

3886 просмотров
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32 комментария
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 Александр Пустовалов

Видимо, идиотов, которые товар тракторами давят и в Германии хватает..

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Kerkeng

Если не давить, то коррупционнеры найдут себе способы освоить товар, себе или на продажу. Да, коррупция есть в любой стране, если кто не знал

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Вадим Д.

Хакеры останутся без тамагочи?! Это что ж делается-то?
Они ж почему раньше вредные были? Потому что у них тамагочи не было!

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Иван Серик

Вот Пидарасы!!!

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Вадим Д.

Точная характеристика 👍🏻

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Гузель Рахимова

Все пропало - это глобальная катастрофа! Теперь все жители России спать спокойно не смогут, у нас других проблем же нет.

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Марина Крылова

Конечно есть - например, у нас нет флипперов (

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Айрат Галиуллин

Негодяи на таможне! Вещица то, годная!

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Alexander Klimanskiy

У нас продукты закатывают в землю, у этих флипперы уничтожают. Везде идиоты.

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Розарио Агро

«груз с флипперами, который она отправляла в Россию через «Почту России»
Что только не придумаешь, чтобы процы поставлять 😂

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Пётр Фаст

Разработка и первые отправки этих флипперов были задолго до войны. У них целая серия статей на Хабре.

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Розарио Агро

Читал, конечно. Классная вещь. Как дроны, например. Тоже придуманы достаточно давно 😂

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Балкон.Ру

https://youtu.be/4k7vVDqslXw

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Иван Волобуев

Эээййй, алооо. Немцы отдайте игрушки!

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Иван Серик

Сволочи!

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Igor Kalashnikov

Бедный Флиппер, зачем уничтожать, верните отправителю... Дикари

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Борис Моренко

Вероятно что бы не пошло через другие страны

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Иван Серик
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Слегка Придурковатый

Немецкая таможня-то хоть бульдозером будет их давить? По классике, так сказать.

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Dan

Скорее в газовой камере отравят и сожгут в печах. Все по канонам, как говорится )))

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Прохожий паркур

🙀 пиздец, здесь одной только фурнитуры на сотни😱

Что за дебилизм с этими «уничтожениями».
А когда еду уничтожают, вообще слов нет.

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Гузель Рахимова

Ну все, теперь мировое зло будет наказано и у хакеров начнется печаль печальная )

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Alexey Taruntaev

Как я понимаю оплатит потерю товара Почта России, а точнее налогоплательщики?

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Оптимист

я так понимаю почта России платить не хочет

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Игорь

Почта России - коммерческая компания, для неё эти копейки - пыль. Так что не тряситесь за свои жалкие крохи, налогоплательщики.

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Сидор

Почта Росии - это государственное предприятие. Утверждение устава АО "Почта России", равно как и назначение ген дира происходит исключительно по указу президента РФ.

Так что деньги налогоплательщиков в АО Почта России есть.

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Яков Сомов

https://www.youtube.com/live/dvFXWGomZzA?feature=share

Да как так-то? Я так хотел себе прикупить это чудо.

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Vladislav Kovalev

Как они из Китая попали в Германию?

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Ярослав Исаев

Карма работает в обе стороны. Фольксваген или ещё какой-нибудь гигант случайно сломается.

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Faceto

Что ж, придется ждать Open Source кода и схем от любителей и собирать из запчастей с Али. Всё по классике...

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Oleg Karpov

Повезло, я успел свою получить. Сначала они СДЭКом попытались отправить, не срослось. В итоге joom привез.

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ЯжПрограммист

Немцы такие немцы.

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