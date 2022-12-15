Техника
Маша Цепелева

«Яндекс Маркет» начал тестировать робота для перемещения товаров на складе Статьи редакции

Он работает автономно и может перевозить до 800 кг.

Фото «Яндекс»
  • «Яндекс Маркет» разработал нового складского робота для перемещения палет с товарами в логистическом комплексе маркетплейса в подмосковном Софьине. О новой разработке компания рассказала на презентации YaC 2022.
  • Робот спроектирован компанией и работает на программном обеспечении «Яндекса», перевозя грузы до 800 кг. Он использует лидар, ультразвуковые сенсоры и камеры, чтобы ориентироваться в пространстве и передвигаться безопасно для себя окружающих.
  • Также «Маркет» добавил новый инструмент автоматизации на сайт — нейросеть «Екатерина», которая отличает «модную» одежду от «немодной» и показывает первую выше в поиске. «Екатерину» обучили на данных опросов стилистов, которые оценили десятки тысяч товаров на маркетплейсе из категории одежды и обуви.
  • «Маркет» представил первых роботов собственной разработки для складов и дарксторов в августе 2022 года. Первый инвентаризует товары, которые хранятся в логистическом комплексе, второй, пока в режиме тестирования, помогает перемещать товары в дарксторе «Лавки», раскладывать их по полкам и подносить сборщикам.

#новость #яндексмаркет

358 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Ура, наконец-то!
Аккуратные автоматические склады всё ближе 👍🏻

Почта продолжит пинать коробки ногами?

Ответить
Развернуть ветку
Макс Фактор

Красавцы. Как Амазон

Ответить
Развернуть ветку
Олег Макаров

Отличная новость. Роботы вместо людей в этом деле = по крайней мере, меньше ошибок

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Комягин

Круто! Полностью автоматизированный фулфилмент все ближе к реальности!

Ответить
Развернуть ветку
Алексей
Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Долин

Научились бы сначала вовремя доставлять заказы))

Ответить
Развернуть ветку
Портянки Леры

Нахера одну и туже новость каждый месяц постить?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
null