«Яндекс Маркет» начал тестировать робота для перемещения товаров на складе Статьи редакции
Он работает автономно и может перевозить до 800 кг.
- «Яндекс Маркет» разработал нового складского робота для перемещения палет с товарами в логистическом комплексе маркетплейса в подмосковном Софьине. О новой разработке компания рассказала на презентации YaC 2022.
- Робот спроектирован компанией и работает на программном обеспечении «Яндекса», перевозя грузы до 800 кг. Он использует лидар, ультразвуковые сенсоры и камеры, чтобы ориентироваться в пространстве и передвигаться безопасно для себя окружающих.
- Также «Маркет» добавил новый инструмент автоматизации на сайт — нейросеть «Екатерина», которая отличает «модную» одежду от «немодной» и показывает первую выше в поиске. «Екатерину» обучили на данных опросов стилистов, которые оценили десятки тысяч товаров на маркетплейсе из категории одежды и обуви.
- «Маркет» представил первых роботов собственной разработки для складов и дарксторов в августе 2022 года. Первый инвентаризует товары, которые хранятся в логистическом комплексе, второй, пока в режиме тестирования, помогает перемещать товары в дарксторе «Лавки», раскладывать их по полкам и подносить сборщикам.
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Ура, наконец-то!
Аккуратные автоматические склады всё ближе 👍🏻
Почта продолжит пинать коробки ногами?
Красавцы. Как Амазон
Отличная новость. Роботы вместо людей в этом деле = по крайней мере, меньше ошибок
Круто! Полностью автоматизированный фулфилмент все ближе к реальности!
Научились бы сначала вовремя доставлять заказы))
Нахера одну и туже новость каждый месяц постить?