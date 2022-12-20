«Яндекс Маркет» начал продавать телевизоры под собственным брендом Tuvio Статьи редакции
В 2023 году в продаже также появятся холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другая электроника и бытовая техника.
- Сейчас на маркетплейсе доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе «Яндекс ТВ» и с разрешением 4K Ultra HD, сообщила компания. Стандартная цена — 19 900 рублей, со скидками на распродаже — 14 990 рублей.
- До конца 2022 года в продаже появятся телевизоры с диагональю 32 дюйма с разрешением Full HD. Они будут стоить 14 990 рублей, на распродаже — 10 990 рублей.
- Технику делают партнёры, которых компания не называет. Производство находится в России и Китае.
- «Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака Tuvio в августе 2022 года. Тогда в компании говорили, что планируют продавать собственную технику, но детали не раскрывали. У «Маркета» уже есть продукты под собственной маркой «Кстати, на Маркете», аксессуары для смартфонов Commo, детские товары Junion.
- Продажи товаров под собственным брендом развивает и Ozon. Например, в апреле 2022 года компания выкупила торговую марку телевизоров Hartens для продажи их на маркетплейсе, а летом начала продавать одежду Hola.
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А в чем проявляется собственный бренд при названии tuvio?
переклеенной наклейкой
Видимо сдают суб бренд как сяоми😁
Ну очевидно вшита Алиса
Полагаю, он лучше должен взаимодействовать с их сервисами.
Хотя опыт использования их системы в авто, мягко скажем, не оправдал надежд
Проявляется в том, что это суббренд компании. Как Xbox относится к Майкрософт.
А у Apple экраны самсунговские и прочее, выпускаются на заводе в Китае, но бренд то собственный.
Виси астанавитесь
А кто у нас ещё трепыхается в это время, про кого ещё писать?
Вот да. Тоже обратил внимание.
Вот так искать попроще
Да норм, просто редакции приплачивают за публикации от Яндекс, дайте ребятам заработать
Ну, а что плохого. По крайне мере они что-то делают и этим что-то люди пользуются, почему бы и не обсудить.
Ну если будут делать технику уровня Станции — флаг в руки.
За 14К рублей, ага
Интересно, а Яндекс будет дальше развивать «умный российский дом». Просто хочется кроме колонок и розеток еще что-нибудь)
Держи кулака! Колонок и розеток Вам мало, значит? 🙂
Ну вот же, микроволновка, чайник, стиралка, телек, целая бот сеть))
Вы имеете ввиду Русско-Китайский дом :)
Развивают в партнёрстве как минимум. Вчера листал телевизоры и видел достаточное количество телевизоров, которые идут с Алисой
Роботы будут повестки развозить. Прямо в умный яндекс-дом. 🙂
Tuvio, Hartens, Commo, Hola... А как же защита родного языка? Берёзки, васильки, тополя, вот это вот всё?!
Наумничаю как маркетолог:
особенность нашего скрепного российского патриотизма в том, чтобы подсознательно и априорно (т.е. "до опыта") воспринимать лучше импортное и псевдо-импортное. 70 лет совестского процветания науки и техники научили не одно поколение людей до подкорки: "если называется русским словом, значит ненадёжное, некачественное, скопированное".
Уже были попытки выпускать "Рубины", например. И где их доля на рынке?
Именно поэтому на полках пылятся выкупленные права на автомобильные бренды "Волга", "Чайка". Именно поэтому АвтоВАЗ перестал называть машины русскими словами типа "Калина" и перешел на псевдо-латынь (Priora, Granta) или недоступый обывателю смысл (Vesta). И в том числе поэтому провалится Москвич.
Именно поэтому любой из нас в магазине купит чай Curtis, а не Майский. Хотя это один и тот же производитель и один и тот же чай в пакетике. А чай Greenfield не имеет ни малейшего отношения к Англии, так же, как канцелярия Erich Krause к Германии или Л'Этуаль к Франции - это всё российские бренды российских компаний и предпринимателей.
Где-то встречал статью с исследованием о том, что в пост-советских странах лучше всего продаются товары под брендами, имитирующими немецкие, японкие и английские (в смысле Англии) слова.
Бизнес и ничего личного.
Hartens будут покупать лучше чем "Харитонов".
Hola будет продаваться лучше чем "Привет".
Точно так же, как в Л'Этуаль ходят больше чем в "Беларусскую косметику". Хотя товар тот же по качеству.
Эту нишу занял текстиль и военные))
Подстраиваются под поколение. В СССР любили и с ясенем попиздеть. А сейчас другие стандарты.
Удивляют, что не назвали Я.Телевизор
Я/Мы Телевизор.
спасибо, что сказали, будем знать что обходить за версту
У вас все равно электричество по часам
чтобы обходить стороной, надо хотя бы с дивана вставать иногда )))
Amazon Basics, наверное, тоже обходите? :D
Почему практически у всех контор максимально уебанский нейминг продукции? Вот для чего? Чтобы что?
Это артикул. Когда таких артикулов много, как предлагаете ориентироваться?
У всех брендов есть такие.
Телевизоры - это классическая линейка "Витязь" (он же VITYAZ, он же Novex, он же SkyLine). Собирают в Белоруссии, крайне глючное железное, фейковые 8 бит на матрице, нечестный 4К, засветки и подыхающая подсветка через 1.5 года.
А еще они классно со своей платформой Яндекс.ТВ кинули всех, всех, вообще кого можно: обещали ОЕМные телики (выше упомянутые) интегрировать в Умный дом Яндекса. Но воз и поныне там. Они взяли и сделали форк Яндекс.ТВ только уже для фирменных ТВ, которые через Яндекс.Станцию 2 объединяются в тандем (кто бы мог подумать, ведь под капотом Яндекс.ТВ кастрированная прошивка Яндекс.Модуля). А те люди, которые покупали, покупают ОЕМные телики, что с ними? Да ничего. Кастрированный Андроид со всеми вытекающими. Хех.
Я особо не парюсь. Приставку на Андроиде голом взял, любой монитор на вкус и цвет за телевизор сойдёт
давайте называть своими именами, теперь это Кудрикс
Не tupivo и то хорошо.
Бренд телевизоров от маркетплейса, о, времена. Любопытно, что за телевизоры были в оригинале, до наклеивания шильдиков.
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Тот же бренд что и в отечественных электромобилях.
хз, собирают на заводах квант.
Название на финское или шведское слово что то похоже.Сплав Туве и Лулео.
На тувинское
Чето Яндекса много стало, Яндекс тут, Яндекс там..
Ушёл CEO-таксист и Яндекс сразу стал развиваться как в старые добрые времена.
Наконец-то. Давно пора было выбрать хорошую аппаратную конфигурацию под Телевизоры на платформе Яндекс ТВ. Будет предсказуемое решение, а не просто noname аля hartens
Яндекс тв на телевизорах партнёров - Всё говно, давай по новой.
Яндекс тв на телевизоре яндекса. - Всё говно, давай по новой.
Яндекс тв на новой марке яндекса...
А чем им свои телевизоры от яндекса не устроили? (который хайер) Стыдно на такое размывать бренд ? )
Tuvio...никаких ассоциаций с Яндексом. И всё на латинице опять, куда смотрит кудрин?
Это как Bork, который переклеивает наклейки с австралийской фирмы и выдаёт за немецкую технику
Почему не ЯVio?
спустя 2 года все-таки релизнули
А что в нем смотреть?
Всем выдать по калейдоскопу (олды тут?)
Алиса есть, зазеркалье тоже есть. Все есть!
Ну а дальше дело фантазии.
Можно видеть мир таким каким хочешь.
Смотрел новости в таком, в принципе ничем не отличаются.
Ну эти хотя бы перепрошили свои китайские закупки, не только свой логотип нанесли.
А то совсем бы сиджиподс получился.
Кто-нибудь уже нашел оригинал на алике? Любопытно, сколько накрутили цену.
Как раз цена наоборот получается - у нас дешевле (ссылка на скриншот ниже)
https://monosnap.com/file/cvFrnLSj9woLmF0akZehNTyiUC0Va4
А можно поменьше новостей про Яндекс?
Подожду телевизоры "Каждый день" и "Красная цена"
Цена приятная, но для 50"
https://www.eldorado.ru/cat/detail/elektrochaynik-sibling-powerspace-sk1
Нужно больше чайников !
Астрологи объявили неделю Яндекса на Виси. Количество публикаций о компании увеличено вдвое.
Дебильное название Бренда
Собственная торговая марка = 100% Designed and produced in China. Яндекс просто свой лейбл приклеил и будет продвигать это, как отечественный бренд, укрепляющий технологический суверенитет страны.
Тупио.
Ну телевизоры в принципе не плохие по соотношению цена/качество я Яшки. Понятное дело не всем понравится, но все же.