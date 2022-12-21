Уход Nokia и Ericsson из России приведёт к падению скорости мобильного интернета и проблемам со связью — Reuters Статьи редакции
Компании работают в стране до конца 2022 года.
- Российские пользователи скорее всего столкнутся с падением скорости мобильного интернета, проблемами с соединением во время вызовов. Это связано с тем, что операторы не смогут обновлять ПО и ремонтировать оборудование оригинальными запчастями после ухода Nokia и Ericsson с местного рынка. Первыми могут пострадать сельские районы. Об этом рассказали Reuters пять руководителей телекоммуникационных компаний и другие источники в отрасли.
- На Ericsson и Nokia приходится почти 50% базовых станций в России. Компании производят антенны, оборудование для оптоволокна и другое телеком-оборудование.
- Самой большой трудностью для российских операторов будет прекращение обновления ПО, считают источники агентства. Оно преобразует сигналы, отслеживает и оптимизирует трафик и защищает инфраструктуру от кибератак.
- Минцифры не ответило на вопросы издания о возможных проблемах. 19 декабря Максут Шадаев заявил, что три оператора связи заключили договоры о покупке оборудования российского производства на сумму более 100 млрд рублей ($1,45 млрд по курсу на 21 декабря).
- МТС отказался комментировать уход иностранных поставщиков оборудования, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 не ответили на вопросы.
- В 2022 году российские производители оборудования увеличили свою долю рынка с 11,6% до 25,2%. Также, по словам двух источников в отрасли, в феврале и марте операторы накопили запасы иностранных запчастей, но на сколько их хватит, оценить сложно. А консолидация может позволить операторам совместно использовать технику, чтобы продлить срок её службы, считают источники.
- На китайскую Huawei в 2021 году приходилось более трети рынка телкомоборудования, по данным Reuters. Компания продолжит обновлять ПО и обслуживать оборудование. При этом, она перестала поставлять новую технику в страну, по данным источников. Официально компания об этом не заявляла.
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По ощущениям качество мобильного интернета падает начиная с февраля этого года
Корпоративный тариф начал выдавать: вы превысили лимит безлимитного трафика ))) Билайн )
у меня такие ощущения не только по поводу интернета
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"отрицательный рост"
Мне кажется качество начало падать еще раньше, особенно в небольших городах и за пределами. Где-то выехал в поля и все, максимум ёж, на котором ничего не грузится.
Хипстеры в грузию посваливали, освободится много частот и таймслотов.
Так электричества ж нету
всегда "нравились" статьи, написанные далекими от телекома людьми. только вдумайтесь "Самой большой трудностью для российских операторов будет прекращение обновления ПО". Т.е. сеть перестанет работать если ПО базовых станций будет не самой последней версии? Это новое слово в науке и технике.
Самое главное - желтый заголовок и больше истерии :-)
Выпустят заплатку от какой-то уязвимости , а затем опубликуют, что была уязвимость через такой-то способ , но мы уже всем накатили обновления, кроме русских - > придут энтузиасты и затруднят работу сети с помощью этой уязвимости
Да Ройтерс просто накидывает, как обычно. Хули ещё от них ждать.
Карфаген должен быть разрушен.
Оборудование ломается, его надо заменять. Новое оборудование теряет совместимость старым ПО. Это если получится добыть новое оборудование окольными путями.
Вы не поверите, но лицензия - тоже относится к ПО. Если не обновить, то 4G у вас превращается в полутыкву с ограничением количества подключений и скорости. Так что написано верно.
Не нужен нам ваш этот интернет (с)
Правильно писать "не нужОн"!
Эриксон ушёл ещё до 24.02.2022. Нокиа неофициально до сентября ещё жила. Сейчас спецы по ОПСОСам. Huawei повёл себя очень, мягко скажем, некрасиво, обрубив все связи. Сейчас вроде бы начали восстанавливать. Оборудования нового нет, то что должны были поставить задержали с февраля и привезли к сентябрю (капля в море). С лицензиями пока не всё так просто. Скорее всего это будет не совсем Huawei.
Российское оборудование пока - улыбает. Из тестовых зон сказали следующее: много жрёт, по настройке близко к Huawei, но не всё есть.
почему хуавей повел себя мягко говоря некрасиво? нормально повел себя, прекратил рабочие отношения с токсичным партнером, как и все нормальные компании
Хуавей себя как раз таки повел очень прагматично. Решил не срать себе в рынок и продажи.
А некрасиво поступила одна большая страна, которая решила поднасрвть в карман всем своим партнерам, поставщикам, заводам и инвесторам.
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А как же брат Huawei? (Параллельный импорт)
Вонзил меч с ленточкой в спину
На китайскую Huawei в 2021 году приходилось более трети рынка телкомоборудования, по данным Reuters. Компания продолжит обновлять ПО и обслуживать оборудование. При этом, она перестала поставлять новую технику в страну, по данным источников. Официально компания об этом не заявляла.
Молчит Максут, занят "ненужными" vpn.
Норм, сын подрастёт и тоже узнает как это когда скорость интернета равна 0,5 голых бабы в минуту и то если соединение не порвётся.
Сперва подумал, просто рывок. Но перечитал новость внимательно и понял: прорыв.
ПроРЫВОК
А отечественные компании могут что-то предложить? Есть ли они вообще? Можно ли создать если их, насколько это время затратно? Рынок же более 100 млн.абонементов.
Три российских сотовых оператора заказали грядущих отечественных базовых станций на 100 млрд рублей
«Сейчас у нас три оператора уже подписали форвардные контракты почти на 100 млрд рублей на закупку российских базовых станций. То есть мы создали гарантированный спрос, под который уже будет подходить производство. И в этом году открывается большое производство в Дубне, большой очень завод, где в том числе будут собираться российские базовые станции», — заявил министр
Да там схвачено всё. Роскосмос в этом году целый один тестовый спутник для «Сферы» запустил. И планирует выпускать по спутнику в день. К 2030 году будет 500 импортозамещенных SSJ, на бортовых телеках у них будут AAA+ игры от Росгейма, и вокруг каждого будет вращатся примерно по 5,11 «Скифа».
Ну у чиновников спросить надо, они же всё сделали для того чтобы у нас этих самых компаний не было.
"Минцифры не ответило на вопросы издания о возможных проблемах"
Какого издания? Где ссылка на источник?
Интересно, скорость падения рубля с падением скорости интернета будет коррелировать? 🙄
"Минцифры не ответило на вопросы издания о возможных проблемах"
Максут, ну давай, скажи чо-нить. А то у тебя последнее время варежка открывается по любому поводу. Но только не по тем, что надо.
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В последний раз слышала про Нокия это телефон экспресс мьюзик. Олды поймут)
А оказывается нокия вам связь мобильную раздавала) скромная нокия
Они видимо не в курсе прошивки от oleg’а
Но ведь нокиа недавно сказала, что все-таки будет продавать оборудование. Как же надоело жить во времена важных исторических событий.
Об этом рассказали Reuters пять руководителей телекоммуникационных компаний и другие источники в отрасли.....
Минцифры не ответило на вопросы...
МТС отказался комментировать уход иностранных поставщиков оборудования, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 не ответили на вопросы....
Кто же, кто же эти пять экспертов? Думаю, это были: Михалыч, начальник бригады монтеров, Аня, менеджер отдела подписок в Теле 2, Виталик, начальник дежурной смены в Ростелекоме... И кто-то из mvno газпрома
Об этом рассказали скорее всего представители нокии и эриксона
Без нас все развалится,век воли не видать
⠀ ⠀Всё идёт по плану
(Егор Летов, а не то, что вы там у себя в голове подумали)
Рейтерс же никогда не врет
Есть же Хуавей (Господи,имя то какое) , ничего пока страшного не происходит,а Нокиа уже не та ,которая была 20 лет назад, Эрикссон тоже как бы,посмотрим как дальше будет..
нокиа и эриксон в данном случае не как производители мобилок, а достаточно крупные разработчики и производители телекоммуникационного оборудования и по - тут они особо позиций не теряли. Нокиа так вообще крупнейший в европе.