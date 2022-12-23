Tesla начала продавать беспроводные зарядки для нескольких устройств, «вдохновлённые Cybertruck» Статьи редакции
Стоит $300 — на Amazon подобное устройство можно купить в несколько раз дешевле.
- Wireless Charging Platform мощностью 15 ватт на одно устройство позволяет заряжать до трёх устройств одновременно. В описании говорится, что внешний вид зарядки «вдохновлён угловатым дизайном и металлическим стилем Cybertruck».
- На сайте Tesla можно оформить предзаказ, поставки компания обещает начать в феврале 2023 года.
- Electrek отмечает, что цены, мягко говоря, завышены: например, на Amazon беспроводные зарядки на несколько устройств можно купить по цене от $40.
- Это не первая вещь от Tesla, выполненная в стиле Cybertruck. В 2021 году производитель электромобилей открывал продажи «киберсвистка» из нержавеющей стали и детских квадроциклов. По данным Electrek, массовое производство самого пикапа вряд ли начнётся раньше 2023 года.
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"Стоит $300"
«вдохновлённые Cybertruck» -прикольно, не сделали также, а вдохновились 😂😂😂
Ничто не является кибертраком кроме самого кибертрака. Так что да - вдохновились
Найдутся же мамонты, которые это купят.
Прикол в том что эти штуки часто лимитирование. Кто купил текилу за 420 баксов, её сейчас может за 1500-2000 продать.
Да нахрен она нужна, эта зарядка? Мощность маленькая, вид обычный. Это не уникальный автомобиль с интересной внешкой и ограниченным тиражом, и не вино урожая N-го года, которое будет иметь что-то особенное.
Продукт чисто на фанатов, точней лохов.
Если там много катушек, а не 3, то ещё можно оправдать
Даже у эппл не получилось сделать беспроводную зарядку с большим количеством катушек, на которую можно положить устройство в любую точку и оно будет заряжаться)
У нее не получилось, потому что катушки сильно друг друга перекрывают. Вызывает дикий нагрев. У других нынешних аналогов с такой конструкцией чаще всего стоит активный охлад и катушки чуть поодаль друг от друга все же стоят
Хм, я пока не видел полноценных аналогов AirPower. Все что мне попадалось, это были максимум копии по дизайну, но все равно с тремя катушками (т.е. как обычные беспроводные зарядки)
Если у вас есть ссылки или названия таких зарядок, поделитесь пожалуйста
https://appleinsider.ru/accessories/xiaomi-vypustila-v-prodazhu-svoj-analog-airpower-s-19-katushkami.html
https://wylsa.com/veshh-dnya-kompaniya-zens-anonsirovala-analog-airpower/
https://wylsa.com/nomad-pokazala-rabotayushhij-analog-airpower/
https://4pda.to/2021/07/31/388648/huawei_vypustila_svoj_analog_otmenyonnoj_zaryadki_apple_airpower/
Я еще где-то видел, про новую версию эйрпавера от сяоми, но не могу новость никак найти. Вот, буквально, в этом году была
А так зарядок немало уже. Хуавеевская и сяомишная вызывают самое большое доверие пока что
клуб поклонников Илона уже в очереди стоит за этими зарядками