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Бесполезный торшер

После ухода Apple из России операторы не смогли договориться с ней о поддержке функций VoLTE и VoWiFi для iPhone 14 Статьи редакции

Эти технологии улучшают качество связи, а на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика.

  • Технология звонков с мгновенным дозвоном и чистым звуком VoLTE (voice over LTE) и звонков через Wi-Fi VoWiFi (voice over Wi-Fi; использует Wi-Fi-роутер как базовую станцию и улучшает качество звука там, где плохо ловит сеть) работают на ввезённых в Россию iPhone 14 некорректно или не работают совсем, пишет «Ъ» со ссылкой на пользователи форума 4PDA.
  • В «Билайне» сообщили, что причина — в отсутствии возможности применить настройки оператора из-за ограничений на стороне Apple. VoLTE и VoWiFi включаются на сети оператора после тестов с вендором, но с марта 2022 года работа по всем проектам с Apple прекратилась, уточнили в Tele2.
  • В МТС рассказали, что смогли активировать VoLTE для iPhone 14, «но нет уверенности, что она будет стабильно работать на всех моделях, которые ввозятся в страну», активировать VoWiFi на этих моделях не получается. Ограничения работы VoWiFi подтвердили в «Мегафоне», но абоненты оператора могут звонить по Wi-Fi через приложение eMotion. В Apple не ответили «Ъ».
  • Источник пояснил, что поскольку новые устройства Apple не поставляются в Россию напрямую, российские операторы не смогли согласовать с производителем совместимость новых iPhone со своими сетями.
  • С новыми iPhone SE проблем с VoLTE и VoWiFi нет, говорят в МТС и «Билайне». По словам источника в одном из операторов, за конфигурации Android-устройств отвечает каждый вендор: «Договариваться нужно не с Google, а с производителем телефонов или чипсетов, что мы и делаем».
  • По данным аналитиков TelecomDaily, доля голосового трафика, проходящего через VoLTE, в крупных городах превышает 60%. На VoWiFi приходится «существенно меньшая доля», но в регионах услуга используется активней.

#новость #apple

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37 комментариев
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 Макс Фактор

Ждем пояснения урапатриотов и пятнядцатирублевых ольгинцев, почему это только на пользу

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Волченко Сергей

Слишком много пользы с февраля, уже в рот не лезет

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Сарыньнакичку

Слишком много пользы с февраля...
СВО проводим мы не зля!
Яблоков надкусанных не надо.
Надо лапти, щи и больше Ада!

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Владимир Воропаев

Ну ты тоже много в рот не суй.

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Ivan Mart

Подожди. В этой ситуации разве не aplle водят писей по губам своим клиентам и фанатам продукции?

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Саша Романов

эпл официально не поставляет свои телефоны в страну, почему они что-то должны?

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Ivan Mart

Так никто и не говорит что они должны. Но разве им что-то мешает прислать операторам всю необходимую информацию для корректной настройки?

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YCbluKOBPbl

Быть может страх получить звёзды с санкциями ? Репутация? Рейтинг ?

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Ivan Mart

В данной ситуации никаких санкций или потери репутации им не грозит. Про это в принципе и знал бы никто.

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YCbluKOBPbl

Ну тогда им ничего не мешает и сбер вернуть 😮

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Denis Bystruev

Некому лоббировать.

Чтобы любая новая фишка заработала, должен быть локальный представитель, который в этом заинтересован. И он объясняет штаб-квартире, почему её нужно включить именно в России и как будет организована поддержка клиентов в случае проблем.

После того, как все уехали в Кыргызстан, здесь не осталось никого, кто может хотя бы направить запрос по правильному каналу.

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YCbluKOBPbl

Ну вот должны и все . А эти вот там вот ваши байдены ... Эпл себе оставь ...

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Макс Фактор

Вы пытаетесь разобраться со следствием, давайте начнем с причины. Почему вдруг эпл стала себя так странно вести с февраля?

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Владимир Воропаев

Ну страшно им что их закенселят, а так деньги не пахнут.

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Ivan Mart

Давайте, только какой смысл в этом разбираться, если причина только одна. Указка сверху, что они должны покинуть этот рынок иначе атата сделаем.

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Сарыньнакичку

А вот это уже экстремизм. И попахивает фейками про "вторую армию мира"

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Владимир Воропаев

Apple по сути без разницы какая страна, его и так купят.

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Ivan Mart

Ну речь идёт о том, что им плевать на то, каким будет экспириенс у тех, кто уже купил.

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Владимир Воропаев

Ну это было уже давно понятно.
Маркетинг делает свое дело, официально он поставляется или через серовозов им без разницы.
Оф. Сервисных центров нет, сломался покупай новый или ставь китайские копии, главное что в кассу уплачено.

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JewelRunner
каким будет экспириенс у тех, кто уже купил

Нелегально ввез на территорию страны*

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Ivan Mart

Нелегально? Кто-то, где-то запрещает ввозить телефоны apple?

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JewelRunner

Кто-то где-то разрешает?

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Ivan Mart

А кто запрещает то? Эпл не запрещает мне купить телефон в одной стране, а пользоваться им в другой.
Таможня РФ не запрещает ввозить продукцию эпл на территорию РФ. Кто тебе запрещает то?

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JewelRunner

Ну так пользуйся, чо бубнишь-то.

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Andre Macareno

На йоте VoLTE нет

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Верховный Спецоператор

Пусть функций меньше, а цена еще выше. Упоротые все равно будут брать.

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Eternal Hate

Так, банки не работают, интернета нет, островок на пол экрана, что ещё?

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Kristina Samoilova

уже почти у светлого будущего

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Вадим Д.

Чего ещё не будут поддерживать iPhone для россиян? Перестанут отпечатки пальцев принимать как "санкционные"?

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Иван Серик

Не, их они сливают и создают базу для ихних спецслужб!

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Not God

Скажите спасибо чиновникам за откат в технологическом развитии . Да , это политика эпл, но извините там столько нюансов и регулирования и все это в договоре должно быть оф ритейла, и на что-то опираться должно , что вот так написать "да это они там на стороне эпл наших операторов не регистрируют". Так может дело в наших "операторах" всё-таки?

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Николай Варламов

А речь конкретно про 14, или 14 pro, pro max, ultra тоже касается?

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Вадим Д.

Речь о всей линейке 14-х.

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Слегка Придурковатый

Смеюсь над яблодрочерами, но делаю это без удовольствия, увы.

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Эм и точка

Как же все это зае.

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Открытый историк

Пользователи Apple и политика..

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Bublikov Anton

Яблоко всё больше не нужно

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