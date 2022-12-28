Техника
Сильный супер_стар

Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России без VPN Статьи редакции

Проблемы со скачиванием появились в середине июня — сайт выдавал ошибку.

  • Россияне снова могут скачивать Windows на сайте Microsoft без VPN. Об этом написали «Известия» со ссылкой на специалистов по программному обеспечению, информацию проверил РБК.

  • Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, а также образы для операционной системы для записи на DVD или USB. У корреспондента «Известий» получилось скачать Windows на два компьютера. Загрузить ПО может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится, пояснили специалисты.

  • В марте 2022 года Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. В середине июня пользователи из России начали жаловаться на проблемы со скачиванием ISO-образов Windows и других файлов с сайта Microsoft. При попытке это сделать возникала ошибка, с VPN всё работало. В поддержке объясняли ограничение «правительственным предписанием».

  • Скорее всего, скачивание стало доступно из-за корректировки политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows, заявил «Известиям» ИТ-эксперт Дмитрий Бевза.

#новость #microsoft #windows

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15 комментариев
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 ААА

Политика политикой, а бизнес есть бизнес и это думаю правильно.

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Случайные фотографии
Загрузить ПО может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится, пояснили специалисты.

Так давай бизнес дальше?

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Иван Серик

Ну да, ну да..

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ЯжПрограммист

Тамара Сергеевна из бухгалтерии одолела звонками по поводу поехавших полей эксельного документа в Мой Офис.

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Император Нолимоций

Саппорты всех бухгалтерий взмолились, написали коллективную челобитную и принесли в жертву Сатье самого бородатого аникейщика. Тот сжалился.

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Дмитрий Алтунин

Мягкая сила :)

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Порридж Смузиевич

Мелкомягкая, я бы сказал 😁

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Доктор Богомол Тобогган

Отлично, но миллионы уже протоптали дорожку на рутрекер, извини Билли

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Пабы старой Руси

По утечке в неделю - мало, нужно больше

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Alex Shevchenko
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Dmitrii Alekseevich

Видимо топливо для реакторов все же нужно сильно

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Вадим Д.

А что, кто-то был серьёзно обеспокоен невозможностью скачивания образов без vpn?
Я когда-то, довольно давно, скачивал с их сайта, просто для проверки получится или нет, как этот «корреспондента "Известий"». Эксперимент прошёл удачно и ладно.

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Александр Рюмин

Таки да

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Евгения Воронова

Дааа, очень полезно для меня, йо-хо-хо

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Peter Mochalov

А обновы тоже без впн теперь прилетают?

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