Россияне снова могут скачивать Windows на сайте Microsoft без VPN. Об этом написали «Известия» со ссылкой на специалистов по программному обеспечению, информацию проверил РБК.



Установить можно как самую последнюю версию ОС — Windows 11 22H2, так и предыдущие варианты — Windows 10, Windows 8.1. и Windows 7, а также образы для операционной системы для записи на DVD или USB. У корреспондента «Известий» получилось скачать Windows на два компьютера. Загрузить ПО может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится, пояснили специалисты.



В марте 2022 года Microsoft приостановила продажи продуктов и услуг в России из-за санкций США, ЕС и Великобритании. В середине июня пользователи из России начали жаловаться на проблемы со скачиванием ISO-образов Windows и других файлов с сайта Microsoft. При попытке это сделать возникала ошибка, с VPN всё работало. В поддержке объясняли ограничение «правительственным предписанием».

Скорее всего, скачивание стало доступно из-за корректировки политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows, заявил «Известиям» ИТ-эксперт Дмитрий Бевза.