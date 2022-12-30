VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» планируют создать мобильную ОС на базе Android — «Ъ» Статьи редакции
На проект по созданию мобильной ОС «Аврора» это не повлияет — операционные системы будут направлены на разные сегменты потребителей.
- Минцифры подключит к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков, рассказал «Коммерсанту» источник в правительстве.
- По его словам, VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займётся разработкой мобильной ОС на базе открытого исходного кода Android Open Source Project и создаст платформу совместимых с ней мобильных сервисов, которые заменят Google Mobile Services (GMS). В VK, «Яндексе» и «Ростелекоме» отказались от комментариев, Минцифры и «Сбер» не ответили изданию.
- Об инициативе знает и источник «Ъ» на российском рынке электроники. Он утверждает, что в разработке аналога GMS заинтересованы VK и «Сбер». Пока консорциума разработчиков нет, но компании вполне готовы объединиться.
- Проект не противоречит ОС «Аврора», разрабатываемой «Ростелекомом»: новая ОС предназначена для потребительского сегмента, тогда как «Аврора» ориентируется на корпоративный и государственный секторы.
- При этом она обойдётся дешевле «Авроры», на создание которой «Ростелеком» запросил 480 млрд рублей, считает один из источников «Ъ»: большинство приложений от российских разработчиков уже приспособлено под Android, а адаптация под «Аврору» потребует времени и вложений. А на создание новой ОС понадобится не больше года, уверен другой источник.
- Российские власти практически повторяют путь Huawei, отмечает «Ъ». Та потеряла партнёрство с Google после попадания в чёрный список Минторга США. После этого компания начала развивать ОС Harmony на базе Android, магазин приложений AppGallery и платформу Huawei Mobile Service.
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Новая заставка, логотип, название и вот — "отечественная" ОСь готова! Заместили, сдюжили.
Пресловутый тащ майор будет доволен.
Вадим, будь так добр не ради красного словца, сделай свою ОС раз это так просто:)
Олег, у меня другая работа и она не в том, чтобы заявлять: "всё замещу/смогу/повторю".
Она заключается в том чтобы оставлять бессмысленные комментарии на каждый пост как можно раньше?)
Точно! Сообразительный какой бот. Поздравляю с регистрацией.
Много платят, чтоб топить за "инновации"?
Ахаха, если я бот то я новая разработка, работаю на энтузиазме;)
Олег, да уже делали же. Bolgen Os говорит вам о чём-то?
Новая отечественная ось будет такого же уровня.
Помню помню, ну так то была не государственная, а некий самодур решил и сделал. Ну и справедливости ради она работала.
Давай я создам не ради красного словца, бюджеты на создание намутишь???
Ну та же астра сильно перелопачена, так что хз
Изобрели форк, надо же.
Научились форкать 👆🏻
А форкать то откуда будут, стесняюсь спросить ?
Отказываюсь верить в то, что они поддадутся западному влиянию и возьмут исходники с грязных и бездуховных серверов недружественных стран !
Крупняки, перечисленные в статье, давайте мне ваши бюджеты на создание ОС, и могу поспорить, создам более годную ОС 🫠
Значит полюбому зависимы от опенсорс 😂
«При этом она обойдётся дешевле «Авроры»
А вот это они зря. Или имеется в виду, на каждую из четырёх компаний потребуется вливаний меньше 480 млрд рублей (например, 479)? Ну тогда ещё норм.
А на что её ставить будут? На яндексоростелекомосберофон? 😁
Закапывание денег в землю, любимая национальная забава.
Опять на те же грабли наступают. А если лицензию отберут?
Даже если это опенсорс.
как можно отобрать опенсосную лицензию?
АндроидЪ
Наговнокодят на троих, к гадалке не ходи. Еще бы Тинькова к себе в компашку взяли, был бы полный набор разработчиков-рукожопов.
Снова здорова
самые зашкварные фирмы (по мнению большинства социальных сетей) собрались создать ось - это дерьмище только госслужащие будут ставить...
хотя народ станцию шляндекса покупает, и это сожрет
Хуавей сделал хамони и норм