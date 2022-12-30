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VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» планируют создать мобильную ОС на базе Android — «Ъ» Статьи редакции

На проект по созданию мобильной ОС «Аврора» это не повлияет — операционные системы будут направлены на разные сегменты потребителей.

  • Минцифры подключит к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков, рассказал «Коммерсанту» источник в правительстве.
  • По его словам, VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» планируют учредить компанию, которая займётся разработкой мобильной ОС на базе открытого исходного кода Android Open Source Project и создаст платформу совместимых с ней мобильных сервисов, которые заменят Google Mobile Services (GMS). В VK, «Яндексе» и «Ростелекоме» отказались от комментариев, Минцифры и «Сбер» не ответили изданию.
  • Об инициативе знает и источник «Ъ» на российском рынке электроники. Он утверждает, что в разработке аналога GMS заинтересованы VK и «Сбер». Пока консорциума разработчиков нет, но компании вполне готовы объединиться.
  • Проект не противоречит ОС «Аврора», разрабатываемой «Ростелекомом»: новая ОС предназначена для потребительского сегмента, тогда как «Аврора» ориентируется на корпоративный и государственный секторы.
  • При этом она обойдётся дешевле «Авроры», на создание которой «Ростелеком» запросил 480 млрд рублей, считает один из источников «Ъ»: большинство приложений от российских разработчиков уже приспособлено под Android, а адаптация под «Аврору» потребует времени и вложений. А на создание новой ОС понадобится не больше года, уверен другой источник.
  • Российские власти практически повторяют путь Huawei, отмечает «Ъ». Та потеряла партнёрство с Google после попадания в чёрный список Минторга США. После этого компания начала развивать ОС Harmony на базе Android, магазин приложений AppGallery и платформу Huawei Mobile Service.

#новость #vk #яндекс #сбер #ростелеком

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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25 комментариев
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 Вадим Д.

Новая заставка, логотип, название и вот — "отечественная" ОСь готова! Заместили, сдюжили.
Пресловутый тащ майор будет доволен.

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Олег Бринц

Вадим, будь так добр не ради красного словца, сделай свою ОС раз это так просто:)

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Вадим Д.

Олег, у меня другая работа и она не в том, чтобы заявлять: "всё замещу/смогу/повторю".

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Олег Бринц

Она заключается в том чтобы оставлять бессмысленные комментарии на каждый пост как можно раньше?)

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Вадим Д.

Точно! Сообразительный какой бот. Поздравляю с регистрацией.
Много платят, чтоб топить за "инновации"?

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Олег Бринц

Ахаха, если я бот то я новая разработка, работаю на энтузиазме;)

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Василий Петров

Олег, да уже делали же. Bolgen Os говорит вам о чём-то?

Новая отечественная ось будет такого же уровня.

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Олег Бринц

Помню помню, ну так то была не государственная, а некий самодур решил и сделал. Ну и справедливости ради она работала.

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Айрат Галиуллин

Давай я создам не ради красного словца, бюджеты на создание намутишь???

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Слава Мак

Ну та же астра сильно перелопачена, так что хз

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Порридж Смузиевич

Изобрели форк, надо же.

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Вадим Д.

Научились форкать 👆🏻

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Абырвалг Абырвалг

А форкать то откуда будут, стесняюсь спросить ?
Отказываюсь верить в то, что они поддадутся западному влиянию и возьмут исходники с грязных и бездуховных серверов недружественных стран !

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Айрат Галиуллин

Крупняки, перечисленные в статье, давайте мне ваши бюджеты на создание ОС, и могу поспорить, создам более годную ОС 🫠

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Zypar Akhmat

Значит полюбому зависимы от опенсорс 😂

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Слегка Придурковатый

«При этом она обойдётся дешевле «Авроры»

А вот это они зря. Или имеется в виду, на каждую из четырёх компаний потребуется вливаний меньше 480 млрд рублей (например, 479)? Ну тогда ещё норм.

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Mr NoName

А на что её ставить будут? На яндексоростелекомосберофон? 😁

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Vitaly Ya

Закапывание денег в землю, любимая национальная забава.

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Леопольд

Опять на те же грабли наступают. А если лицензию отберут?
Даже если это опенсорс.

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Алексей Шатаев

как можно отобрать опенсосную лицензию?

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Boris Kuzmin

АндроидЪ

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Артур Кожевников

Наговнокодят на троих, к гадалке не ходи. Еще бы Тинькова к себе в компашку взяли, был бы полный набор разработчиков-рукожопов.

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Я никто и звать меня никак

Снова здорова

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Саша

самые зашкварные фирмы (по мнению большинства социальных сетей) собрались создать ось - это дерьмище только госслужащие будут ставить...
хотя народ станцию шляндекса покупает, и это сожрет

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Андрей

Хуавей сделал хамони и норм

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