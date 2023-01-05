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Техника

Велотренажёр со столом, «принтер» для бровей, меняющий цвет автомобиль и другие интересные анонсы на CES 2023 Статьи редакции

Выставка потребительской электроники СES, где производители показывают прототипы и линейки готовых продуктов, проходит с 5 по 8 января.

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Это обновляемый материал. Мы будем собирать самые интересные анонсы на протяжении всей выставки. Если хотите прочитать сразу обо всех новинках, добавьте материал в закладки и вернитесь к нему в понедельник, 9 января.

Совместный автомобильный бренд Sony и Honda

Компании показали прототип электромобиля Afeela — его серийная версия поступит в продажу в 2026 году сначала в США, а затем в Японии и Европе.

Фото The Verge

В машине будут использоваться разработки Sony в области ИИ, развлечений, виртуальной и дополненной реальности. За автомобильную составляющую будет отвечать Honda. В кузов электромобиля встроят более 40 датчиков — в том числе камеры, лидары и радары для беспилотного управления машиной.

Автомобиль BMW, способный менять цвет кузова

Модель, концепт которой представил BMW, называется i Vision Dee — последняя часть расшифровывается как Digital Emotional Experience. Так зовут и виртуального помощника, установленного в машину. Он может обучаться манере общения владельца автомобиля и выражать эмоции — в том числе выводя проекции на боковые стёкла.

Стёкла в машине — это одновременно и проекционный дисплей. Водитель может регулировать ширину выводимого на него изображения: от небольшой полосы до всего лобового стекла. Кроме того, на панели нет традиционных приборов, но расположены сенсорные точки, каждую из которых можно настроить на определённую функцию.

Вместе с концептом автомобиля BMW показала свою обновлённую технологию «цифровых чернил», которую впервые представила в 2022 году на электромобиле iX. Тогда машина могла менять цвет в различных оттенках от белого к чёрному. Сейчас можно выбрать из 32 цветов.

«Принтер» для бровей от L'Oreal

Косметическая компания представила портативный беспроводной принтер Brow Magic совместно с производителем устройств Prinker.

С помощью мобильного приложения пользователь сканирует своё лицо и выбирает нужную форму бровей. После этого нужно нанести слой праймера — базу под макияж — и провести устройством по бровям: принтер нанесёт краску при помощи 2400 миниатюрных сопел. После брови при необходимости можно стереть.

«Умные» часы без часов

Компания Nowatch представила устройство, у которого нет привычного дисплея — вместо него на передней части расположен полудрагоценный камень. С внутренней стороны «часы» оборудованы датчиками для отслеживания здоровья.

Само устройство не показывает никаких данных, но оно подключается к смартфону на iOS или Android. В приложении отображаются температура тела, пульс, уровень стресса и другая информация. Стоимость — от $500, часы продаются сразу с камнем. Его можно заменить: на выбор есть розовый кварц, малахит, лазурит, аметист — каждый стоит $25.

Фото TechCrunch

Робот-курьер с функцией автоматической выдачи посылок

Робот-курьер от компании Ottonomy выделяется среди других подобных роботов благодаря «умному» механизму выдачи посылки. Обычно принимать её должен человек, который разблокирует робота и заберёт содержимое.

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Модели Yeti человек не требуется: как только робот прибывает в место назначения, он может вытолкнуть посылку на порог или переместить её в шкафчик для хранения, пока за ней не придёт получатель.

Велосипед-трансформер размером с чемодан

Электровелосипед Tatamal от компании Incoma может складываться до квадрата размером с чемодан. Но несмотря на размеры, он достаточно тяжёлый, чтобы носить его или перевозить в багажнике автомобиля — устройство весит около 50 кг, отмечает TechCrunch.

Запас хода у велосипеда — около 30 км, максимальная скорость — 40 км/ч. стоимость — $4 тысячи. Полностью устройство можно зарядить за три часа. Также оно оснащено USB-выходом — чтобы подзарядить от него телефон или другую технику.

«Умный» анализатор мочи

Производитель «умных» весов и часов Withings представил мини-лабораторию U-Scan, которая может автоматически анализировать мочу человека. Устройство крепится на ободок унитаза и состоит из двух компонентов — считывателя и сменного картриджа.

Устройство отличает мочу от сливной воды при помощи термодатчика. Один картридж рассчитан на сто тестов или примерно три месяца использования. Результаты анализа отправляются в приложение.

Есть два вида картриджей: Cycle Sync определяет уровень лютеинизирующего гормона, pH и гидратации организма для оценки репродуктивной функции, Nutri Balance кроме этого замеряет замеряют присутствие кетоновых тел и витамина C для оценки баланса питания.

Устройство планируют продавать со второго квартала 2023 года по цене в €500 — в комплекте идут оба картриджа. Но до этого производителю нужно получить одобрение на продажи от регуляторов.

«Велосипедный стол» от Acer

Компания представила велотренажёр eKinekt BD 3, оборудованный столом — на него можно поставить ноутбук. По задумке производителя, он поможет офисным сотрудникам поддерживать себя в форме во время работы.

Когда пользователь крутит педали, велотренажёр преобразовывает кинетическую энергию в электрический заряд: например, один час езды с частотой 60 оборотов в минуту генерирует до 75 Вт. Полученная энергия идёт на зарядку техники — для этого в столешнице есть два разъёма USB-A и один USB-C.

Есть два режима: рабочий и спортивный. В первом можно придвинуть стол к себе, чтобы работать, во втором — отодвинуть, чтобы можно было наклониться для усиленной тренировки. На Тайване велотренажёр поступит в продажу в апреле, в других странах — в июне. Стоимость — $999.

Процессоры от AMD

AMD представила серию процессоров для компьютеров — Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D. Компания назвала их самыми мощными в мире среди игровых чипов. Они поступят в продажу уже в феврале, но цены пока неизвестны.

Согласно внутренним тестам AMD, процессор Ryzen 7 7800X3D до 30% мощнее в играх, чем Ryzen 7 5800X3D — предыдущий чип компании с технологией 3D V-Cache.

#ces2023

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11 комментариев
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 Ольга Маньшина

Дорожки перед столом, теперь вот велостол — как это совмещается с умственной работой? Что с эффективностью, качеством? Или дело привычки?

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Виталий Лановой
Дорожки перед столом.. как это совмещается с умственной работой?

только так не иначе
на фото мука

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Дмитрий Кузнецов

Принтер для бровей – будущее, которое мы заслужили.

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Rafa Ramazanov

Т.е гредет популяция нарисованных бровей ?

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Дмитрий Кузнецов

Боюсь брови только начало.

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Ольга Маньшина

Зато как удобно, например, изобразить эмоцию и поддерживать без усилий и мимических морщин.

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Ivan Cruz

А вы шо хотите как в ГУЛАГе, что бы каждый БАМ строил?

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Парламентский кот

Короче самое стоящее — это анализатор мочи и процессор AMD.

Остальное от безделия, с жиру бесятся.

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Виталий Лановой
анализатор мочи и процессор AMD

При этом это одно устройство

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And K

KOMA отличный бренд для транспортного средства :D

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Вадим Д.

Следующая версия принтера для бровей будет уже на 4800 сопел! Прогресс не удержать.
А потом китайцы встроят его в телефоны, причём 2 штуки: один селфи-принтер; один — основной, на всю компанию.

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