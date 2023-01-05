Велотренажёр со столом, «принтер» для бровей, меняющий цвет автомобиль и другие интересные анонсы на CES 2023 Статьи редакции
Выставка потребительской электроники СES, где производители показывают прототипы и линейки готовых продуктов, проходит с 5 по 8 января.
Совместный автомобильный бренд Sony и Honda
Компании показали прототип электромобиля Afeela — его серийная версия поступит в продажу в 2026 году сначала в США, а затем в Японии и Европе.
В машине будут использоваться разработки Sony в области ИИ, развлечений, виртуальной и дополненной реальности. За автомобильную составляющую будет отвечать Honda. В кузов электромобиля встроят более 40 датчиков — в том числе камеры, лидары и радары для беспилотного управления машиной.
Автомобиль BMW, способный менять цвет кузова
Модель, концепт которой представил BMW, называется i Vision Dee — последняя часть расшифровывается как Digital Emotional Experience. Так зовут и виртуального помощника, установленного в машину. Он может обучаться манере общения владельца автомобиля и выражать эмоции — в том числе выводя проекции на боковые стёкла.
Стёкла в машине — это одновременно и проекционный дисплей. Водитель может регулировать ширину выводимого на него изображения: от небольшой полосы до всего лобового стекла. Кроме того, на панели нет традиционных приборов, но расположены сенсорные точки, каждую из которых можно настроить на определённую функцию.
Вместе с концептом автомобиля BMW показала свою обновлённую технологию «цифровых чернил», которую впервые представила в 2022 году на электромобиле iX. Тогда машина могла менять цвет в различных оттенках от белого к чёрному. Сейчас можно выбрать из 32 цветов.
«Принтер» для бровей от L'Oreal
Косметическая компания представила портативный беспроводной принтер Brow Magic совместно с производителем устройств Prinker.
С помощью мобильного приложения пользователь сканирует своё лицо и выбирает нужную форму бровей. После этого нужно нанести слой праймера — базу под макияж — и провести устройством по бровям: принтер нанесёт краску при помощи 2400 миниатюрных сопел. После брови при необходимости можно стереть.
«Умные» часы без часов
Компания Nowatch представила устройство, у которого нет привычного дисплея — вместо него на передней части расположен полудрагоценный камень. С внутренней стороны «часы» оборудованы датчиками для отслеживания здоровья.
Само устройство не показывает никаких данных, но оно подключается к смартфону на iOS или Android. В приложении отображаются температура тела, пульс, уровень стресса и другая информация. Стоимость — от $500, часы продаются сразу с камнем. Его можно заменить: на выбор есть розовый кварц, малахит, лазурит, аметист — каждый стоит $25.
Робот-курьер с функцией автоматической выдачи посылок
Робот-курьер от компании Ottonomy выделяется среди других подобных роботов благодаря «умному» механизму выдачи посылки. Обычно принимать её должен человек, который разблокирует робота и заберёт содержимое.
Модели Yeti человек не требуется: как только робот прибывает в место назначения, он может вытолкнуть посылку на порог или переместить её в шкафчик для хранения, пока за ней не придёт получатель.
Велосипед-трансформер размером с чемодан
Электровелосипед Tatamal от компании Incoma может складываться до квадрата размером с чемодан. Но несмотря на размеры, он достаточно тяжёлый, чтобы носить его или перевозить в багажнике автомобиля — устройство весит около 50 кг, отмечает TechCrunch.
Запас хода у велосипеда — около 30 км, максимальная скорость — 40 км/ч. стоимость — $4 тысячи. Полностью устройство можно зарядить за три часа. Также оно оснащено USB-выходом — чтобы подзарядить от него телефон или другую технику.
«Умный» анализатор мочи
Производитель «умных» весов и часов Withings представил мини-лабораторию U-Scan, которая может автоматически анализировать мочу человека. Устройство крепится на ободок унитаза и состоит из двух компонентов — считывателя и сменного картриджа.
Устройство отличает мочу от сливной воды при помощи термодатчика. Один картридж рассчитан на сто тестов или примерно три месяца использования. Результаты анализа отправляются в приложение.
Есть два вида картриджей: Cycle Sync определяет уровень лютеинизирующего гормона, pH и гидратации организма для оценки репродуктивной функции, Nutri Balance кроме этого замеряет замеряют присутствие кетоновых тел и витамина C для оценки баланса питания.
Устройство планируют продавать со второго квартала 2023 года по цене в €500 — в комплекте идут оба картриджа. Но до этого производителю нужно получить одобрение на продажи от регуляторов.
«Велосипедный стол» от Acer
Компания представила велотренажёр eKinekt BD 3, оборудованный столом — на него можно поставить ноутбук. По задумке производителя, он поможет офисным сотрудникам поддерживать себя в форме во время работы.
Когда пользователь крутит педали, велотренажёр преобразовывает кинетическую энергию в электрический заряд: например, один час езды с частотой 60 оборотов в минуту генерирует до 75 Вт. Полученная энергия идёт на зарядку техники — для этого в столешнице есть два разъёма USB-A и один USB-C.
Есть два режима: рабочий и спортивный. В первом можно придвинуть стол к себе, чтобы работать, во втором — отодвинуть, чтобы можно было наклониться для усиленной тренировки. На Тайване велотренажёр поступит в продажу в апреле, в других странах — в июне. Стоимость — $999.
Процессоры от AMD
AMD представила серию процессоров для компьютеров — Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D. Компания назвала их самыми мощными в мире среди игровых чипов. Они поступят в продажу уже в феврале, но цены пока неизвестны.
Согласно внутренним тестам AMD, процессор Ryzen 7 7800X3D до 30% мощнее в играх, чем Ryzen 7 5800X3D — предыдущий чип компании с технологией 3D V-Cache.
Дорожки перед столом, теперь вот велостол — как это совмещается с умственной работой? Что с эффективностью, качеством? Или дело привычки?
только так не иначе
на фото мука
Принтер для бровей – будущее, которое мы заслужили.
Т.е гредет популяция нарисованных бровей ?
Боюсь брови только начало.
Зато как удобно, например, изобразить эмоцию и поддерживать без усилий и мимических морщин.
А вы шо хотите как в ГУЛАГе, что бы каждый БАМ строил?
Короче самое стоящее — это анализатор мочи и процессор AMD.
Остальное от безделия, с жиру бесятся.
При этом это одно устройство
KOMA отличный бренд для транспортного средства :D
Следующая версия принтера для бровей будет уже на 4800 сопел! Прогресс не удержать.
А потом китайцы встроят его в телефоны, причём 2 штуки: один селфи-принтер; один — основной, на всю компанию.