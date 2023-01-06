Lenovo показала ноутбук-трансформер Yoga Book 9i с двумя OLED-дисплеями диагональю 13,3 дюйма каждый Статьи редакции
Можно поставить один экран на другой, установить их как «раскрытую книгу» или использовать один как дисплей, а другой как виртуальную клавиатуру с тачпадом.
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- Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i — с двумя OLED-дисплеями диагональю 13,3 дюйма — на выставке потребительской электроники CES. Ноутбуки толщиной 1,6 см должны поступить в продажу в июне 2023 года — по цене от $2099.
- Устройство можно использовать не только как традиционный ноутбук и, например, составлять экраны вертикально, присоединяя к ним съёмную беспроводную клавиатуру. Или же поставить один дисплей снизу, а другой сверху.
- Клавиатура при желании подключается и к другой технике, а один из экранов можно также использовать для развёртывания виртуальной клавиатуры с тачпадом.
- Соотношение сторон экранов — 16:10, разрешение — 2880 на 1800 точек. Оба поддерживают HDR, а также «мультитач»-жесты. Коснувшись дисплея пяти пальцами, можно развернуть одну страницу сразу на два экрана. А чтобы перенести окно с одного дисплея на другой, достаточно «смахнуть» его пальцем в сторону.
- В комплекте идёт стилус для заметок и рисования и подставка-держатель для экранов.
- Yoga Book 9i оснащён процессором Intel Core i7-U15 13-го поколения, видеокартой Intel Iris Xe, четырьмя динамиками Bowers & Wilkins и технологией объёмного звучания Dolby Atmos. Есть три входа USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.
- Оперативная память — 16 Гб, SSD-накопители — на 512 Гб или 1 Тб. Ёмкость аккумулятора — 80 Ватт-час. С двумя включёнными экранами ноутбук проработает около семи часов без подзарядки, а с одним — до 14 часов.
- Подобное устройство анонсировала в 2019 году Microsoft, но в 2020-м отложила выпуск из-за пандемии (диагональ экранов у Surface Neo была меньше — по 9 дюймов). Похожую идею реализовала и Asus в ZenBook Duo, но у Yoga Book 9i, в отличие от Asus, второй экран полноценный.
Новации от Леново - бессмысленны и беспощадны. Лучше б просто нахуй сходили.
Боян из 2000-х. Но тут ещё wacom-планшет был. Ну и непонятно, как без масивного основания как у W700 оно не перевернётся накуй. Вообще если вписаться с современной миниатюризацией в корпус какого-нибудь T440p, то можно сделать норм такое число мониторов. Трейдерский ноут.
Ненужная хуйня, да ещё за пару тыщ баксов.
Я бы купил, была б цена раз в 7 меньше. Для разработчика выглядит интересно. Но 2 килобакса это 2 килобакса.
Не знал, что для разработчиков 2 килобакса - это не копейки.
Ну так-то у нас и Тесла не у каждого. И коттедж на Бали сдавать приходится, что бы как-то деньги отбить.
Прикольная херовина. Но нахуй ненужная. Но прикольная
Спорное решение. 2 горизонтальных моника — отлично. 2 мелких горизонтальных друг над другом — кое-как, 2 мелких вертикальных — совсем ерундистика.
Одним словом — хрень.
Апогея бессмысленности
because we can!
Да, раньше дизайн был, вот это дизайн. А сейчас все только камеры передвигают тудой-сюдой на задней крышке.
вот такую х%йню я бы хотел бы приобрести :) для программирования это было бы крайне удобным, ИМХО.
Ты запал на 2 монитора? ))))
такое себе решение, и ценник какой-то завышенный
2 тыщи баксов для ноутов это вообще МИНИМАЛЬНАЯ цена, от которой имеет смысл рассматривать ноуты, если не хочешь купить барахло
Macbook Air c M1/M2 тоже барахло?
это для винды минимальная
Macbook это Macbook, тут всегда топчик
Для программистов надо было делать один из дисплеев в вертикальной ориентации. Когда-то давно я этим любил пользоваться.
мне, кстати, пока писала, вспомнился моник от самсунга с прошлогодней ces https://vc.ru/tech/344757
Ещё трейдерам такое может быть полезно, особенно если ещё один моник подключить
Программно ж вроде делалось в винде
Я имею ввиду дисплей (хардваре) в вертикальной ориентации, а не изображение.
Все понял -) Ну когда-то сделают, что и части дисплея между собой магниттками просто будут собираться. Там хоть на уголок будем ставить))
ПонЕл да, лИновА??7😁
У меня только два вопроса, Зачем и Нахуя ))
Киллер-фича — надо брать
Был бы встроенный трекбол - однозначно стоило бы взять. гг
Новинка прикольная. Цена страшная конечно.
Обычная цена
чет неудобная фигня как по мне пользовался я Lenovo ThinkPad X1 Fold ух как же я его материл лучше простой ноут взять
Кстати, а где новость про взлом Твитора? https://www.kommersant.ru/doc/5758359
Надо не останавливаться на достигнутом и сделать ноутбук с тремя экранами. Задача-максимум - с двумя клавиатурами.
Вы описали забубенную игровую консоль.
Как-то корявенько получилось.
Если рассуждать как лучше — обычный ноут с полноценной клавой, а сбоку из экрана еще один экран выезжает при желании. Тем самым получается второй монитор, который жрет только толщину в неактивном режиме, и при этом не нужно прикручивать трансформацию и притянутый за уши неудобный виртуальный тачпад с клавиатурой
Машинка интересная, но 16 гигов ((((
уродство какое-то
У самого был Yoga с пером ввода, очень годный ноут. Правда в течение полгода экран сломался, но починили по гарантии.
Ещё на пол года хватило?)
Нее, до сих пор в строю. Уже года 4-5. Правда подарил.
...
Давеча майкрософт уже обосрался с чем-то подобным, вроде был такой смартфон. Кстати как там его продажи интересно продвигаются...
Ну Майки и планшет на фиг знает сколько раньше, чем Эппл сделали. И обосрались, т.к. не смогли объяснить пользователям нафейхоа оно надо. Майки вообще короли по креативу и тому как его просрать. И то и то делают отменно.