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Техника
Полина Лааксо

Lenovo показала ноутбук-трансформер Yoga Book 9i с двумя OLED-дисплеями диагональю 13,3 дюйма каждый Статьи редакции

Можно поставить один экран на другой, установить их как «раскрытую книгу» или использовать один как дисплей, а другой как виртуальную клавиатуру с тачпадом.

2077 просмотров
Источник: Lenovo
  • Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i — с двумя OLED-дисплеями диагональю 13,3 дюйма — на выставке потребительской электроники CES. Ноутбуки толщиной 1,6 см должны поступить в продажу в июне 2023 года — по цене от $2099.
  • Устройство можно использовать не только как традиционный ноутбук и, например, составлять экраны вертикально, присоединяя к ним съёмную беспроводную клавиатуру. Или же поставить один дисплей снизу, а другой сверху.
  • Клавиатура при желании подключается и к другой технике, а один из экранов можно также использовать для развёртывания виртуальной клавиатуры с тачпадом.
Источник: Lenovo
  • Соотношение сторон экранов — 16:10, разрешение — 2880 на 1800 точек. Оба поддерживают HDR, а также «мультитач»-жесты. Коснувшись дисплея пяти пальцами, можно развернуть одну страницу сразу на два экрана. А чтобы перенести окно с одного дисплея на другой, достаточно «смахнуть» его пальцем в сторону.
  • В комплекте идёт стилус для заметок и рисования и подставка-держатель для экранов.
  • Yoga Book 9i оснащён процессором Intel Core i7-U15 13-го поколения, видеокартой Intel Iris Xe, четырьмя динамиками Bowers & Wilkins и технологией объёмного звучания Dolby Atmos. Есть три входа USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.
  • Оперативная память — 16 Гб, SSD-накопители — на 512 Гб или 1 Тб. Ёмкость аккумулятора — 80 Ватт-час. С двумя включёнными экранами ноутбук проработает около семи часов без подзарядки, а с одним — до 14 часов.
  • Подобное устройство анонсировала в 2019 году Microsoft, но в 2020-м отложила выпуск из-за пандемии (диагональ экранов у Surface Neo была меньше — по 9 дюймов). Похожую идею реализовала и Asus в ZenBook Duo, но у Yoga Book 9i, в отличие от Asus, второй экран полноценный.
Видеообзор на ноутбук

#ces2023 #новость #lenovo #ноутбуки

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45 комментариев
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 Вася Пражкин

Новации от Леново - бессмысленны и беспощадны. Лучше б просто нахуй сходили.

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nanochat.ru

Боян из 2000-х. Но тут ещё wacom-планшет был. Ну и непонятно, как без масивного основания как у W700 оно не перевернётся накуй. Вообще если вписаться с современной миниатюризацией в корпус какого-нибудь T440p, то можно сделать норм такое число мониторов. Трейдерский ноут.

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Слегка Придурковатый

Ненужная хуйня, да ещё за пару тыщ баксов.

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Dmitriy Zorin

Я бы купил, была б цена раз в 7 меньше. Для разработчика выглядит интересно. Но 2 килобакса это 2 килобакса.

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nanochat.ru

Не знал, что для разработчиков 2 килобакса - это не копейки.

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Dmitriy Zorin

Ну так-то у нас и Тесла не у каждого. И коттедж на Бали сдавать приходится, что бы как-то деньги отбить.

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Я никто и звать меня никак

Прикольная херовина. Но нахуй ненужная. Но прикольная

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Вадим Д.

Спорное решение. 2 горизонтальных моника — отлично. 2 мелких горизонтальных друг над другом — кое-как, 2 мелких вертикальных — совсем ерундистика.
Одним словом — хрень.

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Джакомо Риззолатти

Апогея бессмысленности

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Dennis Prochko

because we can!

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ЯжПрограммист

Да, раньше дизайн был, вот это дизайн. А сейчас все только камеры передвигают тудой-сюдой на задней крышке.

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Андрей Рудин

вот такую х%йню я бы хотел бы приобрести :) для программирования это было бы крайне удобным, ИМХО.

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Vasili Kubarev

Ты запал на 2 монитора? ))))

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Phung

такое себе решение, и ценник какой-то завышенный

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Pixel Lens

2 тыщи баксов для ноутов это вообще МИНИМАЛЬНАЯ цена, от которой имеет смысл рассматривать ноуты, если не хочешь купить барахло

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Geoff Peterson

Macbook Air c M1/M2 тоже барахло?

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Mark Kats

это для винды минимальная
Macbook это Macbook, тут всегда топчик

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Handsome

Для программистов надо было делать один из дисплеев в вертикальной ориентации. Когда-то давно я этим любил пользоваться.

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Полина Лааксо
Автор

мне, кстати, пока писала, вспомнился моник от самсунга с прошлогодней ces https://vc.ru/tech/344757

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Pixel Lens

Ещё трейдерам такое может быть полезно, особенно если ещё один моник подключить

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Я никто и звать меня никак

Программно ж вроде делалось в винде

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Handsome

Я имею ввиду дисплей (хардваре) в вертикальной ориентации, а не изображение.

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Я никто и звать меня никак

Все понял -) Ну когда-то сделают, что и части дисплея между собой магниттками просто будут собираться. Там хоть на уголок будем ставить))

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Сергей Я

ПонЕл да, лИновА??7😁

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Денис Ваганов

У меня только два вопроса, Зачем и Нахуя ))

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Никита Михайлов
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Романтический мангал
В комплекте идёт стилус для заметок и рисования и подставка-держатель для экранов.

Киллер-фича — надо брать

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Слегка Придурковатый

Был бы встроенный трекбол - однозначно стоило бы взять. гг

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Mr Yellow

Новинка прикольная. Цена страшная конечно.

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Сергей Исаков

Обычная цена

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Виталий Лановой

чет неудобная фигня как по мне пользовался я Lenovo ThinkPad X1 Fold ух как же я его материл лучше простой ноут взять

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Слегка Придурковатый

Кстати, а где новость про взлом Твитора? https://www.kommersant.ru/doc/5758359

Хакеры взломали более 200 млн электронных…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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Юрий Б.

Надо не останавливаться на достигнутом и сделать ноутбук с тремя экранами. Задача-максимум - с двумя клавиатурами.

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Dmitriy Zorin

Вы описали забубенную игровую консоль.

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Сергей Исаков

Как-то корявенько получилось.
Если рассуждать как лучше — обычный ноут с полноценной клавой, а сбоку из экрана еще один экран выезжает при желании. Тем самым получается второй монитор, который жрет только толщину в неактивном режиме, и при этом не нужно прикручивать трансформацию и притянутый за уши неудобный виртуальный тачпад с клавиатурой

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Павел Сайк

Машинка интересная, но 16 гигов ((((

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Замело Порошин

уродство какое-то

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Доктор Богомол Тобогган

У самого был Yoga с пером ввода, очень годный ноут. Правда в течение полгода экран сломался, но починили по гарантии.

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ЯжПрограммист

Ещё на пол года хватило?)

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Доктор Богомол Тобогган

Нее, до сих пор в строю. Уже года 4-5. Правда подарил.

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Alex Kim

...

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Андрей Иванов
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ЯжПрограммист

Давеча майкрософт уже обосрался с чем-то подобным, вроде был такой смартфон. Кстати как там его продажи интересно продвигаются...

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Dmitriy Zorin

Ну Майки и планшет на фиг знает сколько раньше, чем Эппл сделали. И обосрались, т.к. не смогли объяснить пользователям нафейхоа оно надо. Майки вообще короли по креативу и тому как его просрать. И то и то делают отменно.

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Vasili Kubarev
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