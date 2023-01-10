Meta* прекратит поддержку VR-гарнитуры Quest первого поколения — владельцы потеряют доступ к социальным функциям Статьи редакции
Критические обновления продолжат выходить до 2024 года.
- О том, что в 2024 году Meta* прекратит поддержку VR-гарнитуры Quest первого поколения, компания объявила в рассылке для пользователей устройства.
- Разработчики продолжат выпускать обновления, в том числе с исправлением критических багов, до 2024 года. После этого гарнитура виртуальной реальности перестанет получать любые обновления.
- 5 марта 2023 года у владельцев первых Quest пропадут некоторые социальные функции Horizon Home. В частности, пользователи больше не смогут создавать группы или присоединяться к ним.
- В Meta* подчеркнули, что владельцы VR-гарнитуры Quest по-прежнему смогут полноценно использовать устройство и все доступные для него приложения.
- VR-гарнитура Oculus Quest поступила в продажу в мае 2019 года — по цене $399-499. В конце 2022-го Meta* представила также Quest Pro с отслеживанием движений глаз и лица — по цене $1500. Обозреватели The Verge раскритиковали дорогостоящее устройство за ряд недоработок.
- Отказ от поддержки Quest 1 значит, что порог входа в VR для обывателя станет гораздо выше, поскольку «устаревшая» гарнитура была одной из наиболее бюджетных опций на рынке, отмечает издание Gizmodo. По его словам, умеренной ценой Meta* надеялась привлечь аудиторию к своей метавселенной, на которую в 2023 году направит 20% бюджета несмотря на убытки.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Щас прибегут обсиратели эксперты по метаверсам и цукербергу VC, которые в руках никогда квест не держали
Не обязательно сидеть на герыче, чтобы понимать что это кал для тупых епланов. Не обязательно быть сбитым камазом насмерть, чтобы понимать, что это больно и смертельно. Мозг позволяет моделировать ситуации без того, чтобы хватать что-то руками и платить за это лавандосий.
Так и тут - не надо быть гением, чтобы суметь избежать в жизни покупки очередной формы зомбоящика и подсадки себя на ссаные игруньки, гарантирующих тебе просёр невозвратного времени.
Что плохого в играх? Каждый сам распоряжается своим временем и эта деятельность никак не связана с умственным развитием
Ясно, что сам. Я ж не сообщаю, что Дед Мороз. Просто ресурсом можно распорядиться выгодно, а можно просрать в дно. Игры, например, профита дают с таким же шансом, с каким боксёр станет известным Валуевым. Отдыха для мозга ноль, для глаз ноль, для тела ноль, мозг не работает, гиподинамия и т.п. А можно было пойти поучить котлин, китайский, поотжиматься, попридумывать бизнес-план, погулять.
"пойти поучить котлин, китайский, поотжиматься, попридумывать бизнес-план, погулять"
Зачем всё это, когда лучше выпить водки, например?
Чтобы получить больше профита на длинной дистанчушечке.
Ну ага, конечно. Сёдня ты котлин с китайским выучил, завтра поотжимался, послезавтра каким-нибудь гербарием занялся, а ещё через день тебе на голову пианино упадёт. Вот и вся твоя дистанчушечка.
Лучше бухать, короч. Рекомендую.
И зафигачить на котлине китайский VR стартап с фитнес-играми, круг замкнулся))
Избегание вредных и тупых вещей, кстати, никак не противоречит их производству и их продаже. Все наркобароны ведут ЗОЖ, а пропагандирующий бухло Шнуров - трезвенник.
У каждого свое место в пищевой цепи, и все звенья важны. Так что глупо осуждать тех, кто потребляет, без них никакой гениальный бизнес план не будет работать.
Не глупо, нормально. Они от нашего осуждения не помрут, а так и продолжат потреблять. Мы ж осуждаем без присутствия их в этом чатике и только с целью обозначения своего отношения к вопросу, чтобы самим не стать потреблядунами.
Извиняюсь, но первая часть вашего комментария шедевр.
Привет. Вызывал?
Еле успел - а что такое квест в руках? 😳
Одно из средств избегания реальности для интровертов бородатых откормленных.
Вот му&$ки. Купил первый quest в 2020 уже 2 выпустили после этого.
У меня ещё rift проводной лежит где-то. Цукер так и не позвонил. Ещё всех на фб в аватары переделывает. С такой периодичностью обновлений никаких гарнитур не напасёшься.
Чёт вр в мэйнстрим никак не раскачается. Все кого знаю пылится на полке. Из 20 друзей 1 максимум онлайн
Да потому что это игрушка на один раз. Неудобная хуйня же.
PS VR живет и здравствует уже сколько, седьмой год, вот только сейчас обнову завозят.
Когда уже "Meta прекратит поддержку Meta". Жду, не дождусь.
Я окулусы ещё со времён DK покупал, по разным поводам. Бизнес и интерес к технологиям. Технология до сих пор напоминает движок который все время глохнет с каждым запуском. Потенциал есть. Но никак нащупать не могут. Не только в удобстве неудобстве гарнитуры дело. Нет критической необходимости без которой возврат к традиционным процессам невозможен.
"Вселенную" свою не хотят прикрыть и соцсетями/оборудованием/технологиями заниматься, используя освободившиеся ресурсы?