Техника
Человеческий будильник

Суд в США признал Apple виновной в нарушении патентов на датчик измерения кислорода в крови Статьи редакции

Медицинская компания Masimo обвиняла её в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch.

  • Судья Международной торговой комиссии (ITC) постановил, что Apple нарушила один из патентов на пульсоксиметр, принадлежащий Masimo, пишет Reuters.
  • Masimo специализируется на производстве различного медицинского оборудования, включая пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови, пишет MacRumors. Именно такую функцию Apple добавила в часы Watch Series 6, которые представила в сентябре 2020 года.
  • Masimo впервые обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch в январе 2020 года, а в июне 2021 года подала ещё один иск против компании — с просьбой запретить импорт Apple Watch Series 6 и более поздних моделей из-за нарушения прав на патент.
  • В ответ в 2022 году Apple подала встречный иск, где обвинила Masimo в нарушении нескольких патентов, касающихся Apple Watch. Она посчитала, что производитель медицинского оборудования скопировал её решения в собственных «умных» часах W1, а с помощью судебных разбирательств пытается убрать саму Apple с рынка.
  • Суд пришёл к выводу, что Apple нарушила только один из пяти патентов, о которых заявила Masimo. Теперь, как утверждает компания, ITC должна рассмотреть вопрос о введении запрета на импорт Apple Watch с функцией измерения кислорода в крови. Окончательное решение должны принять к 10 мая 2023 года.
  • Apple заявила, что с решением не согласна и будет ждать окончательного рассмотрения дела.

#новость #apple

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24 комментария
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 lucklessman

Яблоку было бы проще купить эту компанию. Но скупой платит дважды.

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Евгений Широков

Яблоку не привыкать. Впринципе создание уникального продукта, с которым мало что совместимо обходится вдвойне дороже.

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Hero

Варианты ответа:
А) С*издили
Б) Позаимствовали

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Аргумент Молотова

В) Вдохновились

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M-S-R

Г) спарралелимпортили

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Markus Shebarov

Д) совпадение

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Наиль Гирфанов

Е) не думаю

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Old Papay

не думаю

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Not God

Ещё бы Apple была согласна... Недобросовестная компания которая принудительно выключает старые модели , не удивительно что ещё встречный иск подали - в итоге ещё и поимеют с разработчика технологии

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Mike

когда они что выключали?) Первые айфоны всё ещё звонят, старые маки тоже работают

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Not God

https://hi-news.ru/gadgets/apple-priznala-chto-namerenno-zamedlyaet-skorost-raboty-staryx-iphone.html

Apple признала, что намеренно замедляет скорость…
Если вы являлись или являетесь владельцем смартфона семейства iPhone, то наверняка замечали, что…
hi-news.ru
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Крепкий Никита

Скачал твой комментарий. Как можно не разбираясь в вопросе писать.

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nanochat.ru

Скачка не видна.

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Not God

Если тебе даже ссылка не помогает, то обратись к психологу

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Крепкий Никита

Как грубо то. Причём тут ссылка не понимаю. Ты пишешь, что старые модели выключают. Кто и где их выключает? Тебя спросили, а ты кидаешь ссылку по замедлению. Странно как то, не находишь?

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Крепкий Никита

Ну и сюда же в догонку. Разберись в вопросе замедления и для чего это делалось. На всякий случай пишу с 7 айфона. Все отлично в нем работает.

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Mike

так а что отключили то? Просто мощность занизили и объяснили почему, по твоей же ссылке написано

Apple искусственно замедляет работу электронных компонентов тех iPhone, чьи аккумуляторы деградировали настолько, что уже не способны обеспечивать стабильное напряжение. Этим «фиксом» компания пытается продлить жизнь устройств, а также избежать их отключения в самый неподходящий момент
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Крепкий Никита

Он не любит читать. Просто ссылки бросает и все.

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Not God

Почему-то кому-то понятен комментарий, а кому-то то нет. Недопонимание и другое мнение не повод накидываться на автора. В моем понимании все так, как написано в комментарии - яблоко недобросовестная компания которая выключает в широком смысле этого слова устройства для продажи и прочие не хорошие факты. Спорить не буду, считайте как хотите

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Mike

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C

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Я никто и звать меня никак

"Тихо спиздил и ушел" называется "нашел" :)

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Вадим Д.
пытается убрать саму Apple с рынка

Прямо убрать? Очень лестный отзыв со стороны Apple.
Кто бы мог подумать — незаконно использовать чужие разработки?!
Там за форму прямоугольника ещё патентные войны не начались?

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Кот отца Пигидия

-Это вы скопировали
-Нет вы

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Alex Lee

Яблоку негде упасть! Везде патенты.

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