Суд в США признал Apple виновной в нарушении патентов на датчик измерения кислорода в крови Статьи редакции
Медицинская компания Masimo обвиняла её в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch.
- Судья Международной торговой комиссии (ITC) постановил, что Apple нарушила один из патентов на пульсоксиметр, принадлежащий Masimo, пишет Reuters.
- Masimo специализируется на производстве различного медицинского оборудования, включая пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови, пишет MacRumors. Именно такую функцию Apple добавила в часы Watch Series 6, которые представила в сентябре 2020 года.
- Masimo впервые обвинила Apple в краже технологий мониторинга здоровья для Apple Watch в январе 2020 года, а в июне 2021 года подала ещё один иск против компании — с просьбой запретить импорт Apple Watch Series 6 и более поздних моделей из-за нарушения прав на патент.
- В ответ в 2022 году Apple подала встречный иск, где обвинила Masimo в нарушении нескольких патентов, касающихся Apple Watch. Она посчитала, что производитель медицинского оборудования скопировал её решения в собственных «умных» часах W1, а с помощью судебных разбирательств пытается убрать саму Apple с рынка.
- Суд пришёл к выводу, что Apple нарушила только один из пяти патентов, о которых заявила Masimo. Теперь, как утверждает компания, ITC должна рассмотреть вопрос о введении запрета на импорт Apple Watch с функцией измерения кислорода в крови. Окончательное решение должны принять к 10 мая 2023 года.
- Apple заявила, что с решением не согласна и будет ждать окончательного рассмотрения дела.
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Яблоку было бы проще купить эту компанию. Но скупой платит дважды.
Яблоку не привыкать. Впринципе создание уникального продукта, с которым мало что совместимо обходится вдвойне дороже.
Варианты ответа:
А) С*издили
Б) Позаимствовали
В) Вдохновились
Г) спарралелимпортили
Д) совпадение
Е) не думаю
не думаю
Ещё бы Apple была согласна... Недобросовестная компания которая принудительно выключает старые модели , не удивительно что ещё встречный иск подали - в итоге ещё и поимеют с разработчика технологии
когда они что выключали?) Первые айфоны всё ещё звонят, старые маки тоже работают
https://hi-news.ru/gadgets/apple-priznala-chto-namerenno-zamedlyaet-skorost-raboty-staryx-iphone.html
Скачал твой комментарий. Как можно не разбираясь в вопросе писать.
Скачка не видна.
Если тебе даже ссылка не помогает, то обратись к психологу
Как грубо то. Причём тут ссылка не понимаю. Ты пишешь, что старые модели выключают. Кто и где их выключает? Тебя спросили, а ты кидаешь ссылку по замедлению. Странно как то, не находишь?
Ну и сюда же в догонку. Разберись в вопросе замедления и для чего это делалось. На всякий случай пишу с 7 айфона. Все отлично в нем работает.
так а что отключили то? Просто мощность занизили и объяснили почему, по твоей же ссылке написаноApple искусственно замедляет работу электронных компонентов тех iPhone, чьи аккумуляторы деградировали настолько, что уже не способны обеспечивать стабильное напряжение. Этим «фиксом» компания пытается продлить жизнь устройств, а также избежать их отключения в самый неподходящий момент
Он не любит читать. Просто ссылки бросает и все.
Почему-то кому-то понятен комментарий, а кому-то то нет. Недопонимание и другое мнение не повод накидываться на автора. В моем понимании все так, как написано в комментарии - яблоко недобросовестная компания которая выключает в широком смысле этого слова устройства для продажи и прочие не хорошие факты. Спорить не буду, считайте как хотите
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
"Тихо спиздил и ушел" называется "нашел" :)
Прямо убрать? Очень лестный отзыв со стороны Apple.
Кто бы мог подумать — незаконно использовать чужие разработки?!
Там за форму прямоугольника ещё патентные войны не начались?
-Это вы скопировали
-Нет вы
Яблоку негде упасть! Везде патенты.