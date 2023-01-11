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Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked 1 февраля Статьи редакции

На ней компания может показать смартфоны Galaxy S23.

  • Это будет первое офлайн-мероприятие для компании за три года. Начало презентации в Сан-Франциско, которую также будут транслировать в онлайне, запланировано на 21:00 по московсому времени.
  • Вероятно, Samsung покажет смартфоны Galaxy S23 — сама компания сказала лишь, что «новая серия Galaxy S станет олицетворением того, как мы определяем мобильный опыт премиум-класса». Engadget пишет, что устройства S23 Ultra могут получить 200-мегапиксельную основную камеру, а S23 и S23+ — 50-мегапиксельные камеры.
  • TechRadar также пишет, что помимо смартфонов компания может показать и ноутбуки Galaxy Book 3.
Samsung Mobile @SamsungMobile

Bring your epic moments into the spotlight. Join us at #SamsungUnpacked, on February 1, 2023.

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#новость #samsung

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15 комментариев
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 Алекс

Это мы смотрим, а потом берем.

Говорят теперь везде будет Snapdragon и мы больше не увидим срача снап vs ексинос.

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Islam Babakulov

xiaomi даёт мощную начинку за самые низкие цены на рынке. Но samsung хорош в плане дизайна как по мне, а айфон для видеосъемки никто не перебил пока что. Интересно какие телефоны появятся в будущем.

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Публик
Но samsung хорош в плане дизайна как по мне

На вкус и цвет. Вы видели камеры у S22 Ultra? Кошмар трипофоба.

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Igor Tarasov

ну это по любому надо смотреть. И история с камерами не плохо радует

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Предметный американец

Так, а что с Note?

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Фёдор Спирин

пусть сначала обычный S23 покажут, а потом уже и до Note дойдут

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Тим

Ничего. Он называется s23 ultra

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Публик

Не взрывается, уже хорошо.

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Слегка Придурковатый

"200-мегапиксельную основную камеру"

И что с ней делать? Снимать прыщи на жопе марсиан?

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true iBegginer

Интересно, 2 февраля 2023 реклама на Гидропроекте продолжит крутить S22?

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Ware Wow

интересно как они в сравнении с xiaomi & pixel

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Вадим Д.

Обещанного 3 года ждут, вот офлайн-мероприятия дождались.

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Земной Никита

Нифига, уже s23. У меня был s2, казалось, совсем недавно.

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Gosoo Gosoo

Как раз хочу s22 Ultra взять под снижение цен.

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Сергей Леопольдович

Больше пикселей маркетинговому богу пикселей!
ДБ...

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