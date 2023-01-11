Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked 1 февраля Статьи редакции
На ней компания может показать смартфоны Galaxy S23.
- Это будет первое офлайн-мероприятие для компании за три года. Начало презентации в Сан-Франциско, которую также будут транслировать в онлайне, запланировано на 21:00 по московсому времени.
- Вероятно, Samsung покажет смартфоны Galaxy S23 — сама компания сказала лишь, что «новая серия Galaxy S станет олицетворением того, как мы определяем мобильный опыт премиум-класса». Engadget пишет, что устройства S23 Ultra могут получить 200-мегапиксельную основную камеру, а S23 и S23+ — 50-мегапиксельные камеры.
- TechRadar также пишет, что помимо смартфонов компания может показать и ноутбуки Galaxy Book 3.
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Это мы смотрим, а потом берем.
Говорят теперь везде будет Snapdragon и мы больше не увидим срача снап vs ексинос.
xiaomi даёт мощную начинку за самые низкие цены на рынке. Но samsung хорош в плане дизайна как по мне, а айфон для видеосъемки никто не перебил пока что. Интересно какие телефоны появятся в будущем.
На вкус и цвет. Вы видели камеры у S22 Ultra? Кошмар трипофоба.
ну это по любому надо смотреть. И история с камерами не плохо радует
Так, а что с Note?
пусть сначала обычный S23 покажут, а потом уже и до Note дойдут
Ничего. Он называется s23 ultra
Не взрывается, уже хорошо.
"200-мегапиксельную основную камеру"
И что с ней делать? Снимать прыщи на жопе марсиан?
Интересно, 2 февраля 2023 реклама на Гидропроекте продолжит крутить S22?
интересно как они в сравнении с xiaomi & pixel
Обещанного 3 года ждут, вот офлайн-мероприятия дождались.
Нифига, уже s23. У меня был s2, казалось, совсем недавно.
Как раз хочу s22 Ultra взять под снижение цен.
Больше пикселей маркетинговому богу пикселей!
ДБ...