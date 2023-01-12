Операторы связи наладили параллельный импорт телеком-оборудования в Россию и начали предлагать его в аренду — «Ъ» Статьи редакции
До этого услуга не пользовалась спросом из-за свободного доступа к закупкам у вендоров.
- Российским операторам связи удалось наладить стабильные поставки телеком-оборудования, утверждают источники «Ъ» на рынке. Параллельный импорт позволил организовать ввоз в страну вычислительной техники для корпоративного сегмента, а трудности есть только с «дорогостоящими высокопроизводительными серверами».
- Некоторые операторы начали предлагать корпоративным заказчикам аренду оборудования с возможностью последующего выкупа. В «Ростелекоме» рассказали, что предоставляют корпоративным клиентам услуги по созданию ИТ-инфраструктуры под ключ.
- МТС запустила услугу по аренде телеком-оборудования с возможностью последующего выкупа, ориентированную на крупный бизнес и госорганы. Компания предлагает серверы, системы хранения данных, ПК, телефоны, системы связи и другое.
- До 2022 года попытки развивать арендную модель на этом рынке не были успешными, рассказал президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Из-за свободного доступа к закупкам у иностранных производителей в аренде не было никакой выгоды. Но на фоне осложнений с поставками услуга может стать более востребованной.
- В августе 2022-го головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что будет постепенно сворачивать деятельность в России «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Тогда же об уходе с российского рынка объявила финская Nokia.
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Лучшие технологии, аналагав нет 7g
11D
А в это время, в Англии, запустили в космос очередную ракету с чипами нулевого размера. Или не запустили?
Коммерческая компания тестирует новые технологии. А у нас продолжаем использовать советское наследие.
Анало говнет
шикарный каламбур 10/10
Недавно узнал, что у нас есть литографы, только под старый техпроцесс. Но в разработке под новый.
Если отбросить повесточку и позицию ресурса — очень много стали реально разрабатывать и делать, а не как раньше переклеивать(хотя это тоже имеет место быть)
Математически, конечно, рост с нуля до хоть чего-то - это бесконечное количество процентов роста.
Карту с поддержкой трассировки лучей выпустят вот на днях.
Прилавки ломятся.
Догниём и перегниём Америку!
Под старый техпроцесс - это какой? 1 микрон?
Уровня селерона 2002 года
Главное чтобы 3.58 запускались
Так эт просто чипы, в лучшем случае для станков, а не процессоры для мат платы и чипсеты
Что за оскорбление патриотических чувств! Наш техпроцесс - самый большой техпроцесс в мире!!! Метры и километры!!!!
Вроде последнее, что освоили а СССР - 1 микрон. Это пожалуй можно восстановить.
-
Вот что умиляет в нашем человеке - неистребимая надежда на то, что в стране всё как-то начнёт налаживаться ))) Особенно в моменты, когда в свободном падении дно еще не достигнуто.
Дык должно же начаться то уже.
Вроде мы не глупые люди - можем же?
Это не умиляет. Это дебилизм из-за которого и падает страна в свободном падении. Вместо того чтобы выбирать нормальных президентов и как то участвовать в жизни страны 20 лет дрочили на мантры совков что все наладится
90
Вода водой. Что стали разрабатывать? И как отличили разработку от традиционной переклейки?
Ну раз всё так хорошо, тогда пусть запиливают 5G.
Нельзя, от него коронавирусом говорят можно заболеть
так вроде рак вызывали или уже всё,теперь короновирус?
https://tass.ru/obschestvo/8388839
Если не слышали читайте полностью)))
По его словам, многие жители республики, в том числе участники незаконной акции протеста, с которыми он встречался, утверждают, что коронавирусной инфекции не существует, и она выдумана для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования.
Сервера из Ирана?
Летающие
Опять водка подорожает(
B проезд в общественном
Появилась "веская" причина для очередного повышения тарифов.
В параллельной вселенной всё параллельным стало. Ну да хоть так наладили – и то хлеб.
Хлеб вроде пока-что свой)
Испеченный на американском оборудовании
Упс 🤭 Но русские печи никто не отменял! 😁
Скажем спасибо большим китайским запасам
"Российским операторам связи удалось наладить стабильные поставки телеком-оборудования, " - но цену на тарифы мы поднимем, конечно.
Потому что "трудные времена"
Эффект низкой базы имеет место быть. Россия давно в топах самого дешевого интернета. 4 рубля в день за полный безлимит с раздачей — такого не хватает в Турции.
Это у кого такой тариф за 4 рубля в день?
У Сергея Исакова, очевидно )
+
А как это связано? В Турции есть свой Эрдоган. По нему равняться можно, но нужно ли? .
Ибо там тоже страна окружена врагами и надо больше золота, что бы страна могла защищаться от предателей.
Ну вот, а то без связи останемся всё сломается и тд. Всё оборудование возят как и раньше только дороже и дольше. Но ничего кастрюли придумают ещё доводов, что всему придет пипец вот вот.