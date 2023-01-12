Техника
Дальнейший единорожек88

Операторы связи наладили параллельный импорт телеком-оборудования в Россию и начали предлагать его в аренду — «Ъ» Статьи редакции

До этого услуга не пользовалась спросом из-за свободного доступа к закупкам у вендоров.

  • Российским операторам связи удалось наладить стабильные поставки телеком-оборудования, утверждают источники «Ъ» на рынке. Параллельный импорт позволил организовать ввоз в страну вычислительной техники для корпоративного сегмента, а трудности есть только с «дорогостоящими высокопроизводительными серверами».
  • Некоторые операторы начали предлагать корпоративным заказчикам аренду оборудования с возможностью последующего выкупа. В «Ростелекоме» рассказали, что предоставляют корпоративным клиентам услуги по созданию ИТ-инфраструктуры под ключ.
  • МТС запустила услугу по аренде телеком-оборудования с возможностью последующего выкупа, ориентированную на крупный бизнес и госорганы. Компания предлагает серверы, системы хранения данных, ПК, телефоны, системы связи и другое.
  • До 2022 года попытки развивать арендную модель на этом рынке не были успешными, рассказал президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев. Из-за свободного доступа к закупкам у иностранных производителей в аренде не было никакой выгоды. Но на фоне осложнений с поставками услуга может стать более востребованной.
  • В августе 2022-го головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что будет постепенно сворачивать деятельность в России «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Тогда же об уходе с российского рынка объявила финская Nokia.
Техника
Маша Цепелева
Уход Nokia и Ericsson из России приведёт к падению скорости мобильного интернета и проблемам со связью — Reuters Статьи редакции

Компании работают в стране до конца 2022 года.

#новость #мтс #ростелеком

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47 комментариев
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 Eva Adams

Лучшие технологии, аналагав нет 7g

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Mr. Anderson

11D

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Александр Романов

А в это время, в Англии, запустили в космос очередную ракету с чипами нулевого размера. Или не запустили?

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Mr. Anderson

Коммерческая компания тестирует новые технологии. А у нас продолжаем использовать советское наследие.

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Покемон

Анало говнет

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Юрий Карташов

шикарный каламбур 10/10

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Сергей Исаков

Недавно узнал, что у нас есть литографы, только под старый техпроцесс. Но в разработке под новый.
Если отбросить повесточку и позицию ресурса — очень много стали реально разрабатывать и делать, а не как раньше переклеивать(хотя это тоже имеет место быть)

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Vasili Kubarev
очень много стали реально разрабатывать и делать

Математически, конечно, рост с нуля до хоть чего-то - это бесконечное количество процентов роста.

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Император Нолимоций

Карту с поддержкой трассировки лучей выпустят вот на днях.

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Stanislav Lem

Прилавки ломятся.

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Vasili Kubarev

Догниём и перегниём Америку!

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Sergeant Ding

Под старый техпроцесс - это какой? 1 микрон?

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Egor Chusov

Уровня селерона 2002 года

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Сергей Исаков

Главное чтобы 3.58 запускались

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Egor Chusov

Так эт просто чипы, в лучшем случае для станков, а не процессоры для мат платы и чипсеты

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Vasili Kubarev

Что за оскорбление патриотических чувств! Наш техпроцесс - самый большой техпроцесс в мире!!! Метры и километры!!!!

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Sergeant Ding

Вроде последнее, что освоили а СССР - 1 микрон. Это пожалуй можно восстановить.

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Vasili Kubarev

-

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Vasili Kubarev

Вот что умиляет в нашем человеке - неистребимая надежда на то, что в стране всё как-то начнёт налаживаться ))) Особенно в моменты, когда в свободном падении дно еще не достигнуто.

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Николай Коллайдер

Дык должно же начаться то уже.

Вроде мы не глупые люди - можем же?

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Vasili Kubarev
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Случайные фотографии

Это не умиляет. Это дебилизм из-за которого и падает страна в свободном падении. Вместо того чтобы выбирать нормальных президентов и как то участвовать в жизни страны 20 лет дрочили на мантры совков что все наладится

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Сергей Исаков

90

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Юрий Б.
очень много стали реально разрабатывать и делать, а не как раньше переклеивать(хотя это тоже имеет место быть)

Вода водой. Что стали разрабатывать? И как отличили разработку от традиционной переклейки?

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Слегка Придурковатый

Ну раз всё так хорошо, тогда пусть запиливают 5G.

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Darth Swordman
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Blackrock

Нельзя, от него коронавирусом говорят можно заболеть

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G.Ramirez

так вроде рак вызывали или уже всё,теперь короновирус?

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Blackrock

https://tass.ru/obschestvo/8388839
Если не слышали читайте полностью)))
По его словам, многие жители республики, в том числе участники незаконной акции протеста, с которыми он встречался, утверждают, что коронавирусной инфекции не существует, и она выдумана для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования.

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Зеленый самолетик

Сервера из Ирана?

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Арбитражный Денис

Летающие

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Император Нолимоций

Опять водка подорожает(

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у нас отмена

B проезд в общественном

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Александр Рюмин

Появилась "веская" причина для очередного повышения тарифов.

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Вадим Д.

В параллельной вселенной всё параллельным стало. Ну да хоть так наладили – и то хлеб.

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Alex Shevchenko

Хлеб вроде пока-что свой)

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Зеленый самолетик

Испеченный на американском оборудовании

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Alex Shevchenko

Упс 🤭 Но русские печи никто не отменял! 😁

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Vasili Kubarev
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MMT

Скажем спасибо большим китайским запасам

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Сидор

"Российским операторам связи удалось наладить стабильные поставки телеком-оборудования, " - но цену на тарифы мы поднимем, конечно.
Потому что "трудные времена"

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Сергей Исаков

Эффект низкой базы имеет место быть. Россия давно в топах самого дешевого интернета. 4 рубля в день за полный безлимит с раздачей — такого не хватает в Турции.

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Alexander

Это у кого такой тариф за 4 рубля в день?

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Vasili Kubarev

У Сергея Исакова, очевидно )

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Сергей Исаков

+

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Сидор

А как это связано? В Турции есть свой Эрдоган. По нему равняться можно, но нужно ли? .
Ибо там тоже страна окружена врагами и надо больше золота, что бы страна могла защищаться от предателей.

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Сергей Д.

Ну вот, а то без связи останемся всё сломается и тд. Всё оборудование возят как и раньше только дороже и дольше. Но ничего кастрюли придумают ещё доводов, что всему придет пипец вот вот.

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