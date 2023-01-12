«Мегафон» начал продавать кнопочные телефоны под собственным брендом Статьи редакции
Это не первая попытка — оператор уже продавал бюджетные смартфоны в 2008 году.
- «Мегафон» разработал линейку кнопочных телефонов под брендом Fontel. Первая модель уже продаётся в интернет-магазине оператора — она стоит 790 рублей. В феврале она появится и в салонах «Мегафона». У телефона есть цветной дисплей, слоты для двух SIM-карт и карты памяти объёмом до 32 ГБ.
- В «Мегафоне» объясняют, что несмотря на популярность смартфонов, оператор видит стабильный спрос на кнопочные телефоны. Fontel разрабатывали с учётом потребностей пользователей — модель должна конкурировать с уже представленными в продаже устройствами и заменить ушедшие бренды.
- В компании надеются, что к концу 2023 года Fontel будет занимать до 50% от продаж всех кнопочных телефонов в розничной сети «Мегафона». Также оператор рассматривает возможность продавать телефоны в других сетях в России и СНГ.
- Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается «дочка» «Мегафона» — Revo Charge. Это единый центр дистрибуции для компаний холдинга USM, — «Мегафон ритейла», «Связного», Yota. Всего в 2023 году выпустят восемь моделей: в линейке будут также раскладные телефоны, водонепроницаемые и противоударные. Стоимость составит от 590 рублей до 2990 рублей.
- Это не первый раз, когда «Мегафон» продаёт устройства под своим брендом. В 2008 году компания продавала бюджетные кнопочные телефоны, которые производила для неё Huawei. В тот же период их начали продавать и конкуренты оператора — «Билайн» и МТС.
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Я обожаю кнопошники.
А самому пошутить?
Где-то это я уже видел...
Что? Кнопочные телефоны всегда актуальны. Ими пользуются либо старики либо те, кому нельзя использовать смартфон
Или в Украине, хахах шутки за 200)
раньше же под брендом "МегаФон" тоже были телефоны
Помню megafon login
Напомни еще password
Это статья пресс-релиз заказной от мегафон
Привет 2023
Бэк ту прекрасная Россия прошлого. В гум лапти завезут наверное скоро ))
Только туда. Ценник потому что явно дороже угг будет
😂
Россия. 2123 год.
вы все равно не доживете
Конечно пользуются спросом, они же одноразовые для деликатных целей, да?:)
Не только. Знаю кучу предприятий, где на рабочие места смартфоны проносить нельзя, а вот кнопочники без камеры можно. Люди, там работающие, и обеспечивают спрос на такие телефоны.
+ старики, хотя старики уже потихоньку переходят на смартфоны
Кучу предприятий? Секретные? Совершенно секретные материалы? Северная Корея однако.
На ОПК работает туево тутуево людей, например
А причём ОПК и частный сотовый оператор импортирующий китайские телефоны и клеющий на них свой лейбл? Я думаю ОПК обсуждать в этом случае явно не стоит
Речь о том, что на эти производства проносить смартфоны нельзя, а вот простые кнопочники без камеры можно, для, к примеру, связи с родственниками во время рабочей смены.
Не только ОПК. Я, к примеру, живу в Краснокамске, и тут есть фабрика Гознака, производящая спецбумагу для печати денег/ документов. Там тоже такие требования, причем они были ещё до присоединения Крыма даже.
Что за мусор ты изверг из глубин своего сознания…
Так по нему все видно
Мегафон на опережение работает – параллельный импорт смартфонов не вечен и на всех не хватит, а дешёвые "кнопки" — вот они.
Наш ответ Apple, которые в 2023 не имеют ни одного кнопочного телефона в продаже! Выкусите!
Ага, скоро к нам приползут эти космические технологии у нас просить.
«В то время, как космические корабли…»
Теперь ждём пейджеров!
Ладно, а производитель кто? Раньше Хуавей был, а сейчас?
какая кнопка шикарная посередине с фонариком
При том, что на обратной стороне никакого фонарика нет)
upd: Он сверху :D
Ништяк же!
Что-то очень похоже на БабаЯгафон, слышимость у него как из бочки..
А где-то к концу 24-го года их, видимо, будут продавать в кредит.
Все просто, они заказали китайский мусор за 3 рубля, наклеили на него свой бренд, и теперь продают.
Очень актуально (нет)
Вы знаете, что это просто китайские звонилки с лого.
Я это тоже знаю.
Зачем мы тут собрались?
Куплю этот телефон и больше никогда не буду онлайн
Эта сенсационная новость уже уронила стоимость акций Тесла? Не успеваю следить за всем, расскажите плиз как на это отреагировал Илон и сможет ли он дать какой то ответ? Если не сложно, добавьте еще реакцию Эпл, наверняка они тоже уже кипят в связи с этим событием. Спасибо.