Техника
Американский фонарь

«Мегафон» начал продавать кнопочные телефоны под собственным брендом Статьи редакции

Это не первая попытка — оператор уже продавал бюджетные смартфоны в 2008 году.

  • «Мегафон» разработал линейку кнопочных телефонов под брендом Fontel. Первая модель уже продаётся в интернет-магазине оператора — она стоит 790 рублей. В феврале она появится и в салонах «Мегафона». У телефона есть цветной дисплей, слоты для двух SIM-карт и карты памяти объёмом до 32 ГБ.
  • В «Мегафоне» объясняют, что несмотря на популярность смартфонов, оператор видит стабильный спрос на кнопочные телефоны. Fontel разрабатывали с учётом потребностей пользователей — модель должна конкурировать с уже представленными в продаже устройствами и заменить ушедшие бренды.
  • В компании надеются, что к концу 2023 года Fontel будет занимать до 50% от продаж всех кнопочных телефонов в розничной сети «Мегафона». Также оператор рассматривает возможность продавать телефоны в других сетях в России и СНГ.
  • Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается «дочка» «Мегафона» — Revo Charge. Это единый центр дистрибуции для компаний холдинга USM, — «Мегафон ритейла», «Связного», Yota. Всего в 2023 году выпустят восемь моделей: в линейке будут также раскладные телефоны, водонепроницаемые и противоударные. Стоимость составит от 590 рублей до 2990 рублей.
  • Это не первый раз, когда «Мегафон» продаёт устройства под своим брендом. В 2008 году компания продавала бюджетные кнопочные телефоны, которые производила для неё Huawei. В тот же период их начали продавать и конкуренты оператора — «Билайн» и МТС.
Телефон Fontel FP200

#новость #мегафон

1383 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
42 комментария
Написать комментарий...
 Максим Данилушкин

Я обожаю кнопошники.

Ответить
Развернуть ветку
Арсен Саакян
Ответить
Развернуть ветку
Максим Данилушкин

А самому пошутить?

Ответить
Развернуть ветку
Арсен Саакян
Ответить
Развернуть ветку
Okna.pro

Где-то это я уже видел...

Ответить
Развернуть ветку
Константин Ивлев

Что? Кнопочные телефоны всегда актуальны. Ими пользуются либо старики либо те, кому нельзя использовать смартфон

Ответить
Развернуть ветку
Игрок

Или в Украине, хахах шутки за 200)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Вялков

раньше же под брендом "МегаФон" тоже были телефоны

Ответить
Развернуть ветку
Серёжа Морару

Помню megafon login

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Напомни еще password

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Широков

Это статья пресс-релиз заказной от мегафон

Ответить
Развернуть ветку
Markus Shebarov

Привет 2023

Ответить
Развернуть ветку
Волоцкой Дмитрий

Бэк ту прекрасная Россия прошлого. В гум лапти завезут наверное скоро ))

Ответить
Развернуть ветку
НеЗнакомка

Только туда. Ценник потому что явно дороже угг будет

Ответить
Развернуть ветку
Kira Kololeikina

😂

Ответить
Развернуть ветку
VladX

Россия. 2123 год.

Ответить
Развернуть ветку
VBZASH

вы все равно не доживете

Ответить
Развернуть ветку
Волоцкой Дмитрий

Конечно пользуются спросом, они же одноразовые для деликатных целей, да?:)

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Не только. Знаю кучу предприятий, где на рабочие места смартфоны проносить нельзя, а вот кнопочники без камеры можно. Люди, там работающие, и обеспечивают спрос на такие телефоны.

Ответить
Развернуть ветку
Константин Ивлев

+ старики, хотя старики уже потихоньку переходят на смартфоны

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

Кучу предприятий? Секретные? Совершенно секретные материалы? Северная Корея однако.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Волков

На ОПК работает туево тутуево людей, например

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Petrov

А причём ОПК и частный сотовый оператор импортирующий китайские телефоны и клеющий на них свой лейбл? Я думаю ОПК обсуждать в этом случае явно не стоит

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Речь о том, что на эти производства проносить смартфоны нельзя, а вот простые кнопочники без камеры можно, для, к примеру, связи с родственниками во время рабочей смены.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Мельник

Не только ОПК. Я, к примеру, живу в Краснокамске, и тут есть фабрика Гознака, производящая спецбумагу для печати денег/ документов. Там тоже такие требования, причем они были ещё до присоединения Крыма даже.

Ответить
Развернуть ветку
Brain Danil

Что за мусор ты изверг из глубин своего сознания…

Ответить
Развернуть ветку
Anhel Amigo

Так по нему все видно

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Мегафон на опережение работает – параллельный импорт смартфонов не вечен и на всех не хватит, а дешёвые "кнопки" — вот они.

Ответить
Развернуть ветку
Аноним Аркадьевич

Наш ответ Apple, которые в 2023 не имеют ни одного кнопочного телефона в продаже! Выкусите!

Ответить
Развернуть ветку
2X.

Ага, скоро к нам приползут эти космические технологии у нас просить.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Yukin

«В то время, как космические корабли…»
Теперь ждём пейджеров!

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.
Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается «дочка» «Мегафона» — Revo Charge. Это единый центр дистрибуции для компаний холдинга USM

Ладно, а производитель кто? Раньше Хуавей был, а сейчас?

Ответить
Развернуть ветку
Ilnur Abbasov

какая кнопка шикарная посередине с фонариком

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов

При том, что на обратной стороне никакого фонарика нет)

upd: Он сверху :D

Ответить
Развернуть ветку
Кит Великан

Ништяк же!

Ответить
Развернуть ветку
Juliusz Baar

Что-то очень похоже на БабаЯгафон, слышимость у него как из бочки..

Ответить
Развернуть ветку
Руссиано Цикорини

А где-то к концу 24-го года их, видимо, будут продавать в кредит.

Ответить
Развернуть ветку
2X.

Все просто, они заказали китайский мусор за 3 рубля, наклеили на него свой бренд, и теперь продают.

Ответить
Развернуть ветку
Дрочук

Очень актуально (нет)

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Котов

Вы знаете, что это просто китайские звонилки с лого.
Я это тоже знаю.
Зачем мы тут собрались?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Жирнов

Куплю этот телефон и больше никогда не буду онлайн

Ответить
Развернуть ветку
Илья Хрустенко

Эта сенсационная новость уже уронила стоимость акций Тесла? Не успеваю следить за всем, расскажите плиз как на это отреагировал Илон и сможет ли он дать какой то ответ? Если не сложно, добавьте еще реакцию Эпл, наверняка они тоже уже кипят в связи с этим событием. Спасибо.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 42 комментария
null