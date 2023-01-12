Apple запланировала выпустить MacBook Pro c сенсорным экраном в 2025 году — Bloomberg Статьи редакции
И Стив Джобс, и Тим Кук изначально были против идеи, но компания решила «не отставать от конкурентов».
- Инженеры компании уже ведут работу над проектом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Производство пока не запущенно, и планы Apple могут измениться, отмечает издание.
- Сенсорный экран может появиться в обновлённом MacBook Pro, который планируют представить в 2025 году. При этом в компании обеспокоены тем, что такой шаг может снизить продажи iPad. Однако действия конкурентов, которые всё чаще добавляют сенсорные дисплеи в свои ноутбуки, вынуждают Apple делать то же самое, отмечает агентство.
- Такие экраны есть в ноутбуках Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung, Acer и других компаний. По данным Bloomberg, в настоящее время Apple остаётся последним из крупных производителей, который не предлагает подобных продуктов.
- Основатель Apple Стив Джобс в 2010 году называл идею сенсорных дисплеев для Mac «эргономически ужасной», приводит агентство. А Тим Кук в 2012-м сравнил концептуальное объединение планшетов и ноутбуков с совмещением тостера и холодильника.
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странно, обычно apple на все говорит, что у нее свой путь и видение, а тут прогибаются получается
еще не видел реализацию, а уже пишешь выводы
Ой да ладно вам, они выпустят макбук с сенсорным экраном и как обычно скажут, что у ни у кого такого сенсорного экрана не нету
Итс эмейзинг!
И Стив Джобс, и Тим Кук изначально были против идеи, но 20 баксов это 20 баксов.
первый наверное теперь в гробу будет вертеться со скоростью газовой центрифуги 😂
Рывок в будущее!
".. но компания решила не отставать от конкурентов"
Самое время, а главное вовремя
😁😁😁
Умеете, могёте.
Была yoga, действительно никогда не пользовался.
Но если сделают супер-легкий + pencil, то может и выстрелит.
Могу сказать про Dell xps 13, там он не более чем игрушка, ну да забавно потыкать. На pencil надежда😁
Это они на iPad Pro накатят полноценную мак ось наконец-то и рескин под тач сделают? хД
Будет iPad Pro с клавиатурой и начинкой, что весьма неплохо