Техника
Дальнейший единорожек88

Apple запланировала выпустить MacBook Pro c сенсорным экраном в 2025 году — Bloomberg Статьи редакции

И Стив Джобс, и Тим Кук изначально были против идеи, но компания решила «не отставать от конкурентов».

  • Инженеры компании уже ведут работу над проектом, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Производство пока не запущенно, и планы Apple могут измениться, отмечает издание.
  • Сенсорный экран может появиться в обновлённом MacBook Pro, который планируют представить в 2025 году. При этом в компании обеспокоены тем, что такой шаг может снизить продажи iPad. Однако действия конкурентов, которые всё чаще добавляют сенсорные дисплеи в свои ноутбуки, вынуждают Apple делать то же самое, отмечает агентство.
  • Такие экраны есть в ноутбуках Dell, HP, Microsoft, Lenovo, Samsung, Acer и других компаний. По данным Bloomberg, в настоящее время Apple остаётся последним из крупных производителей, который не предлагает подобных продуктов.
  • Основатель Apple Стив Джобс в 2010 году называл идею сенсорных дисплеев для Mac «эргономически ужасной», приводит агентство. А Тим Кук в 2012-м сравнил концептуальное объединение планшетов и ноутбуков с совмещением тостера и холодильника.

Сенсорные поверхности не хотят быть вертикальными. По прошествии длительного периода времени ваша рука хочет отвалиться.

Стив Джобс, цитата по Bloomberg

#новость #apple

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13 комментариев
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 Дмитрий

странно, обычно apple на все говорит, что у нее свой путь и видение, а тут прогибаются получается

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Александр Панцерный

еще не видел реализацию, а уже пишешь выводы

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bjorn

Ой да ладно вам, они выпустят макбук с сенсорным экраном и как обычно скажут, что у ни у кого такого сенсорного экрана не нету

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Слегка Придурковатый

Итс эмейзинг!

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Слегка Придурковатый

И Стив Джобс, и Тим Кук изначально были против идеи, но 20 баксов это 20 баксов.

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Поджигатель Vоенкоматов

первый наверное теперь в гробу будет вертеться со скоростью газовой центрифуги 😂

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Sergei Greedusoff

Рывок в будущее!

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just a.

".. но компания решила не отставать от конкурентов"

Самое время, а главное вовремя
😁😁😁

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Мимо проходивший

Умеете, могёте.

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Ware Wow

Была yoga, действительно никогда не пользовался.
Но если сделают супер-легкий + pencil, то может и выстрелит.

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bjorn

Могу сказать про Dell xps 13, там он не более чем игрушка, ну да забавно потыкать. На pencil надежда😁

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Egas Lys

Это они на iPad Pro накатят полноценную мак ось наконец-то и рескин под тач сделают? хД

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Либерал-смузихлёб

Будет iPad Pro с клавиатурой и начинкой, что весьма неплохо

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