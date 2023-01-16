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Техника
DTF

В России выпустили первые отечественные мониторы под брендом «Бештау» Статьи редакции

Иностранные специалисты не принимали участия в создании устройств, заверил производитель.

6004 просмотров

24-дюймовые мониторы «Бештау» M24FHD с IPS-дисплеем производит компания «Бештау электроникс». Она уже выпустила первые партии общим объёмом 10 тысяч устройств и нашла покупателей на них, которыми в основном выступают госучреждения. Монитор также внесли в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга, что поможет наладить реализацию своей техники.

Производитель сообщил, что на разработку монитора ушло около двух месяцев, при этом в процессе не принимали участия зарубежные специалисты. В «Бештау электроникс» не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств, сославшись на коммерческую тайну.

Сперва компания планирует продавать свои мониторы через дистрибьютора. Появятся ли эти модели в рознице, неясно. Компания также пока не разглашает стоимость мониторов.

15 января 2023 года «Бештау электроникс» также начала производство мышек и клавиатур под брендом «Бештау». В будущем компания рассчитывает наладить выпуск 27-дюймовых мониторов и материнских плат.

Характеристики монитора «Бештау» M24FHD

  • Диагональ: 24 дюйма
  • Матрица и разрешение: IPS, 1920х1080 пикселей
  • Частота обновления: 75 Гц
  • Контрастность: 1000:1
  • Яркость: 250 кд/кв. м
  • Угол обзора: 178 градусов
  • Подключение: VGA, HDMI и DisplayPort

#новость

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212 комментариев
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 Palundra

Где собран и из чьих комплектующих собран отечественный монитор? Китайские наклейки уже убрали сзади корпуса?

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Стерлядка Вяленая

Начинается дерьмо по трубам) А по вашей логике "отечественный монитор" это тот, который полностью сделан в рф, из рф компонентов, которые, в свою очередь тоже сделаны в рф из ресурсов, которые добыты в рф, российской техникой, которая тоже полностью сделана в рф?))))

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90 комментариев
Юрий Валетов

Все так и есть ,что они еще могут придумать

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6 комментариев
Профессиональный Влад

Да какая разница, дело сделано: попали в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.
Можно только порадоваться, это было, наверное, непросто.

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1 комментарий
nanochat.ru

Я ржу как прикроватная лошадь с этих "из чьих комплектующих" - челиков, рассекающих с ипхоне, собранном там же, где этот монитор. Хотя этот монитор возможно даже собран ближе к МСК, чем их "американский" ипхоне. Эти, которые про "наценка 200%" - тоже угарные ребятки: сами покупают алюминевую эппл синема-подставку для моника за 100500 денег. Бугага, надо признать. Щас вы умрете вообще: матрица в вашем телеке Samsung и LG - она не произведена самсунгом, а с вероятностью примерно 1 - компанией AUO Corporation. Надо ж так на глобализацию и разделение труда быковать...

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2 комментария
Антон Иванов

Бештау с татарского Пятигорск)))) или пять гор....

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6 комментариев
Илья М

почитайте как устроено производство высокотехнологичных изделий .... если взять тот же айфон, то вы поймете, что производство его комплектующих происходит в разных локациях и разными компаниями ... эти компании заказывают материалы в разных точках мира... и т.д. вот и получается, что китай их только собирает их комплектующих, которые свозят со всего мира...
+ у них есть своя уникальная ОС .... которая разработана программистами разных национальностей....

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Денис Вершинин

. В «Бештау электроникс» не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств, сославшись на коммерческую тайну.

Разве после этих слов можно верить, что это не китайская поделка с российским названием )

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Sergeant Ding

Джентельменам принято верить на слово

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nanochat.ru

Как эппл ипхоне прямо, да?

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4 комментария
Петр Громов

да без разницы какие комплектующие, мы раньше времени продукт хороним. Если это как нас тут уверяют, качественно соберут, это ли не хорошо?

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1 комментарий
Poul Komar'

Full hd 75гц ips монитор в 24 дюйма стоимостью в 25к. У них сколько % накрутка на этот oem хлам?

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Илья

Процентов 200 получается.

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4 комментария
SMD

Откуда инфа про цену?

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1 комментарий
Ярослав Рыбалка

Интересное название) Следующие мониторы Юца и Машук, видимо, будут называться.
Ну а вообще здорово, если правда свои мониторы сделали

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Александра Борош

Действительно здорово что развивают внутренний рынок и делают что то свое

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Sergei Timofeyev

Чуть выше ссылка на алибабу с этим монитором.

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5 комментариев
Древний огонь

самое главное что название отечественное

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Александр Соар

Да, для меня название конечно родное. Но большинство людей вообще не поймут.

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1 комментарий
Dimitri

Ждем разбор монитора где выяснится что все комплектующие из Китая и максимум что там отечественное это корпус и сборка.

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Джон уик

Какой корпус, тебе китайцы и лого наклеют и коробку с русским названием сделают. Только деньги плати.

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Bronyus Velmunskas

Шильдик Бештау отечественный, который сделан на китайском оборудовании и из китайского сырья

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1 комментарий
Киприан Лейн

Да если бы корпус отечественный был - то это уже было бы офигенное достижение. Но нет, я уверен, что даже корпус там импортный.

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1 комментарий
Dmitry

Корпус дешевле у китайцев на OEM-фабе купить, там же и пресс-форму по скидону подгонят, содранную у какого-нибудь Asus или Aoc

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User User

ну хоть бы китайские были а не спички и желуди…

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Михаил

"ГК БЕШТАУ производит электронику в России с максимально возможной локализацией". Создана в сентябре 21 года, куча связанных лиц, уставняк 15000. За 21 год чистая прибыль отрицательная. Фиг знает че они там делают, но собственными производственными мощностями там не пахнет. Баланс бы поглядеть

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Pavel Loginov

За полгода успели наладить выпуск матриц, литье корпусов — просто красавчики. Это подобно подвигу с Москвичом!

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1 комментарий
Боевой бокал

Сокрее всего,сборку

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Sergei Timofeyev

Попилочная?

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Karl
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Цифровые комплексы

Отлично! Законнектить с истинно белорусским ноутбуком , да на базе российского процессора байкал писать в астра-линуксе программы на 1с. Ухх, лепота!

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Никита

Так г****м мы ещё никогда не обмазывались)

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Jack Sparrow

BolgenOS в помошь

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Криптопенсионер

" В «Бештау электроникс» не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств, сославшись на коммерческую тайну."

Тайна покрытая мраком... До первого вскрытия монитора

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Dennis Prochko

Мештау о бештау!

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Император Нолимоций

Молча нужно говном подобным с AliExpress торговать, параллельно сгорая от стыда. А не пресс-релизы выпускать и комментарии давать для СМИ.

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Sergei Timofeyev

Это же государственная компания!

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2 комментария
Vasya Aksyonov
В «Бештау электроникс» не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств, сославшись на коммерческую тайну

Ждём алиэкспрессовские ссылки на детали «коммерческой тайны»

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Leonidas

Так выше в комментариях уже всплывала эта картинка:

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1 комментарий
Доктор Богомол Тобогган
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Руслан Агаев

Если стоит дороже 10 тыс то хлам

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Игорь Протасов

23 тысячи

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Алексей Skyfish Кузнецов

Написано же русским языком 1) Под брендом Бештау отчественных мониторов раньше не выпускалось, это первые (никто не говорит что это ваще первые отечественные, только под этим брендом). 2) иностранные специалисты не принимали участия в создании, только граждане РФ ( эта формулировка чисто документальная чтобы продавать в госорганы ибо требования) 3) список поставщиков комплектующих и дистрибьюторов тоже секретный чтобы не докапывались физлица со своим "ой-ей-ей, отверточная сборка в России, качество будет говно".
И таки очень грамотный пресс релиз, прям каждое слово выверено и продумано. Прям молодцы. Ко всем кто считает по другому : ваше право делать какие угодно выводы, но иногда между строк написано больше чем в тексте, просто надо прочесть правильно не то что показывают, а то о чем умалчивает.

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Владислав

Компания зарегистрирована в сентябре 2021-го и летом 2022-го уже начала выпуск компьтеров? якобы у нее 300 сотрудников - но при этом по базам ЕГРЮЛ всего один?

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Dmitry Shmakov

это настолько кринжово, что даже хорошо

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FigarrrrrrrRo Butchinini

Монитор выше гор!
Ауф!

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Стерлядка Вяленая

а че название такое исконно кавказкое?) Где наши названия? Например, "глядило" или "экран"?

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Хэппи милф

Это ж Пятигорск

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Игорь Протасов

Плоскосмотр

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Верховный Спецоператор

Зерцало.

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Thom322

*Глядило*
До слез
Ждём презентацию Глядило 2 в сентябре

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Российские аналоги

😳

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Pavel S

Ждём комментарии на тему "они наняли актёров и нарисовали фон, чтобы снять сюжет про производство"

https://gkbeshtau.ru/news/gk-beshtau-zapustila-serijnyj-vypusk-plat-dlya-pk-monitorov-klaviatur-i-myshej-v-rostove-na-donu-na-zapuske-novoj-proizvodstvennoj-linii-prisutstvoval-glava-administraczii-goroda-aleksej-lo/

ГК "Бештау" запустила серийный выпуск плат для…
Новости компании ГК БЕШТАУ. Самое последнее события ГК БЕШТАУ в сфере радиоэлектронной продукции…
gkbeshtau.ru
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Дмитрий Кузнецов

Не мешайте моськам лаять.

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Дмитрий Кораблёв

Ну судя по всему это Китайский моник.
https://detaik.en.alibaba.com/product/60727128936-807754850/OEM_24_Inch_LED_Display_Computer_Monitor_24_1080P_IPS_Full_HD_Gaming_LCD_Monitor_with_DC_12V.html
Хотя разница есть, мб просто скопировали все по договоренностям и в России делают такой же, поэтому и не хотят говорить детали

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High Stakes

Я твой HDMI-пайплайн Бештау!

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BLVCK SQUARE

Звучит сука символично просто..
Типо Башкирский ракета-носитель "БЕШТАУ М100РУ",
или еще пиздаче какое нибудь орудие опять...

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oc5 abah

В статье же прямо написано - покупают госучреждения. Тут и 500% маржи не грех, «импортозамещение» которое мы заслужили. Кто по фотке определит оригинал с алибабы стоимостью три копейки?

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Ияза Гара

Хейтеры, фас!

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Партийный пришелец

В мире 2.5 производителя матриц, ладно уж называть российским, но ведь кроме дизайна, что матрица что плата управления явно не свои. Стыдно говорить что это сво разработка.

Да и в 2023 24 - 1080, за что они так с людьми?

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Zoringer

Чем-то напоминает белорусский ноут, который исчез через 2 дня после презентации

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Дмитрий Кораблёв

это ложь, он не исчезал. Автор статьи на VC не удосужился проверить информацию перед тем, как запилить новость. Ноут пропал в ТЦ, где его анонсировали, но появился в других магазинах и в онлайн магазинах.

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Аман Калбеков

Само компания не Российское, судя по названию.

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Sergei Timofeyev

Гора на Кавказе

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4 комментария
Mr Black

Чет название совсем не Российское,в Монголии чтоли собирали?)

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Аман Калбеков

«Бештау» звучит как-то по Казахски

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1 комментарий
ААА

Вот то что "разработали за два месяца" - бред полный, лучше молчали бы, тучу лет не могли ... а тут два месяца... А то что наладили выпуск - хорошо!

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Kirill Kulagin

Дружок, давай остановимся на том, что ты профан или же считаешь коррупцию на гос закупках нормальной вещью, выбирай свой вариант сам, я за то что ты 1+2 )

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Stanislav

Это выглядит хуже чем самые подвальные китайские моники.

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О Маркетинге просто

Очередное пробие дна под эгидой собственного производства.

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Игорь Протасов

А почему первые?
Помнится был вьюсоник. Наверняка еще куча.
Или первые в этом году?

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Верховный Спецоператор

Еще был Thompsonic.

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Кирилл Паркс

Название бренда, ведь так себе, или мне одному так кажется?

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Верховный Спецоператор

Кто-то назвал для себя, а то, что для 95% населения это название дичь — проигнорировали. Ну и хyли, Минпромторг обяжет покупать эту поделку госкомпании и бюджетников.

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Stanislav Lem

Уставной капитал компании 15 000 ₽. Классика.

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Нёс добро, не донёс

Шел 2023-й год, и в Росси наконец-то устроили прорыв промеж мониторов: 24 дюйма, full HD и 75 герц :D с истинно российским названием "Бештау". Есть в нем что-то от одинокой березки в поле и широкой русской души. Никакого татаро-монгольства!

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Тимофей Слепченко

Очевидно, что "российское" - это корпус. Но... Что обозначено синим на задней панели? USB B? Зачем такой форм-фактор? Логотип "Бештау" на лицевой панели для чего такого размера? Вот это прям не понятно... А то что это Китай - ну так все делают. Какая матрица - скоро узнаем. А остальное не сильно и важно.

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Mike Elkin

про размер логотипа как раз понятно - чтобы заклеить следы логотипа который там был до этого

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Замело Порошин

Бештау - а это не на казахском?

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О Маркетинге просто

Дно госраспила пробито снова.
Отечественный монитор - такой же отечественный как и автомобиль москвич 3

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Степан Панекин

Не думаю, что он долго прослужит)

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Замело Порошин

"не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств"
Из российского там только черный цвет

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О Маркетинге просто

А можно было шрифт для лого выбрать более убогий? Как то не очень отражает суть.

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Stanislav

Это что новый мир VC.ru?

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Кот Василий

Это уже прорыв или еще только рывок?

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Дима Венглинский

Шутка про пададокс корабля Тесея

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BLVCK SQUARE

Иностранные специалисты не принимали участия в создании устройств, заверил производитель.

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Confoederatio Helvetica

Что за пятигорье?

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Mike Elkin
что на разработку монитора ушло около двух месяцев, при этом в процессе не принимали участия зарубежные специалисты.
Компания также пока не разглашает стоимость мониторов.
10 тысяч устройств и нашла покупателей на них, которыми в основном выступают госучреждения

хороший распил за 2 месяца...

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Владислав

"Производитель сообщил, что на разработку монитора ушло около двух месяцев, при этом в процессе не принимали участия зарубежные специалисты."

А иностранные это какие? белорусы? японцы? казахи?

Что вообще за странная формулировка "не принимали"?

Я уж не говорю о том - что не разрабатывается сложная вещь вроде монитора за два месяца

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Dmitriy Zorin

А я то дурень - думал, что первые отечественные мониторы были DNS.

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BLVCK SQUARE

Чем не монитор))

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Вячеслав Грачунов

Примерно такие же отечественные как Москвич 3?

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Алла Комова

В них, походу, из отечественного только одно название.. и то под вопросом

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MMT

Отечественный радиатор

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