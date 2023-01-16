В России выпустили первые отечественные мониторы под брендом «Бештау» Статьи редакции
Иностранные специалисты не принимали участия в создании устройств, заверил производитель.
24-дюймовые мониторы «Бештау» M24FHD с IPS-дисплеем производит компания «Бештау электроникс». Она уже выпустила первые партии общим объёмом 10 тысяч устройств и нашла покупателей на них, которыми в основном выступают госучреждения. Монитор также внесли в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга, что поможет наладить реализацию своей техники.
Производитель сообщил, что на разработку монитора ушло около двух месяцев, при этом в процессе не принимали участия зарубежные специалисты. В «Бештау электроникс» не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств, сославшись на коммерческую тайну.
Сперва компания планирует продавать свои мониторы через дистрибьютора. Появятся ли эти модели в рознице, неясно. Компания также пока не разглашает стоимость мониторов.
15 января 2023 года «Бештау электроникс» также начала производство мышек и клавиатур под брендом «Бештау». В будущем компания рассчитывает наладить выпуск 27-дюймовых мониторов и материнских плат.
Характеристики монитора «Бештау» M24FHD
- Диагональ: 24 дюйма
- Матрица и разрешение: IPS, 1920х1080 пикселей
- Частота обновления: 75 Гц
- Контрастность: 1000:1
- Яркость: 250 кд/кв. м
- Угол обзора: 178 градусов
- Подключение: VGA, HDMI и DisplayPort
Где собран и из чьих комплектующих собран отечественный монитор? Китайские наклейки уже убрали сзади корпуса?
Начинается дерьмо по трубам) А по вашей логике "отечественный монитор" это тот, который полностью сделан в рф, из рф компонентов, которые, в свою очередь тоже сделаны в рф из ресурсов, которые добыты в рф, российской техникой, которая тоже полностью сделана в рф?))))
Все так и есть ,что они еще могут придумать
Да какая разница, дело сделано: попали в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга.
Можно только порадоваться, это было, наверное, непросто.
Я ржу как прикроватная лошадь с этих "из чьих комплектующих" - челиков, рассекающих с ипхоне, собранном там же, где этот монитор. Хотя этот монитор возможно даже собран ближе к МСК, чем их "американский" ипхоне. Эти, которые про "наценка 200%" - тоже угарные ребятки: сами покупают алюминевую эппл синема-подставку для моника за 100500 денег. Бугага, надо признать. Щас вы умрете вообще: матрица в вашем телеке Samsung и LG - она не произведена самсунгом, а с вероятностью примерно 1 - компанией AUO Corporation. Надо ж так на глобализацию и разделение труда быковать...
Бештау с татарского Пятигорск)))) или пять гор....
почитайте как устроено производство высокотехнологичных изделий .... если взять тот же айфон, то вы поймете, что производство его комплектующих происходит в разных локациях и разными компаниями ... эти компании заказывают материалы в разных точках мира... и т.д. вот и получается, что китай их только собирает их комплектующих, которые свозят со всего мира...
+ у них есть своя уникальная ОС .... которая разработана программистами разных национальностей....
. В «Бештау электроникс» не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств, сославшись на коммерческую тайну.
Разве после этих слов можно верить, что это не китайская поделка с российским названием )
Джентельменам принято верить на слово
Как эппл ипхоне прямо, да?
да без разницы какие комплектующие, мы раньше времени продукт хороним. Если это как нас тут уверяют, качественно соберут, это ли не хорошо?
Full hd 75гц ips монитор в 24 дюйма стоимостью в 25к. У них сколько % накрутка на этот oem хлам?
Процентов 200 получается.
Откуда инфа про цену?
Интересное название) Следующие мониторы Юца и Машук, видимо, будут называться.
Ну а вообще здорово, если правда свои мониторы сделали
Действительно здорово что развивают внутренний рынок и делают что то свое
Чуть выше ссылка на алибабу с этим монитором.
самое главное что название отечественное
Да, для меня название конечно родное. Но большинство людей вообще не поймут.
Ждем разбор монитора где выяснится что все комплектующие из Китая и максимум что там отечественное это корпус и сборка.
Какой корпус, тебе китайцы и лого наклеют и коробку с русским названием сделают. Только деньги плати.
Шильдик Бештау отечественный, который сделан на китайском оборудовании и из китайского сырья
Да если бы корпус отечественный был - то это уже было бы офигенное достижение. Но нет, я уверен, что даже корпус там импортный.
Корпус дешевле у китайцев на OEM-фабе купить, там же и пресс-форму по скидону подгонят, содранную у какого-нибудь Asus или Aoc
ну хоть бы китайские были а не спички и желуди…
"ГК БЕШТАУ производит электронику в России с максимально возможной локализацией". Создана в сентябре 21 года, куча связанных лиц, уставняк 15000. За 21 год чистая прибыль отрицательная. Фиг знает че они там делают, но собственными производственными мощностями там не пахнет. Баланс бы поглядеть
За полгода успели наладить выпуск матриц, литье корпусов — просто красавчики. Это подобно подвигу с Москвичом!
Сокрее всего,сборку
Попилочная?
Отлично! Законнектить с истинно белорусским ноутбуком , да на базе российского процессора байкал писать в астра-линуксе программы на 1с. Ухх, лепота!
Так г****м мы ещё никогда не обмазывались)
BolgenOS в помошь
" В «Бештау электроникс» не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств, сославшись на коммерческую тайну."
Тайна покрытая мраком... До первого вскрытия монитора
Мештау о бештау!
Молча нужно говном подобным с AliExpress торговать, параллельно сгорая от стыда. А не пресс-релизы выпускать и комментарии давать для СМИ.
Это же государственная компания!
Ждём алиэкспрессовские ссылки на детали «коммерческой тайны»
Так выше в комментариях уже всплывала эта картинка:
Если стоит дороже 10 тыс то хлам
23 тысячи
Написано же русским языком 1) Под брендом Бештау отчественных мониторов раньше не выпускалось, это первые (никто не говорит что это ваще первые отечественные, только под этим брендом). 2) иностранные специалисты не принимали участия в создании, только граждане РФ ( эта формулировка чисто документальная чтобы продавать в госорганы ибо требования) 3) список поставщиков комплектующих и дистрибьюторов тоже секретный чтобы не докапывались физлица со своим "ой-ей-ей, отверточная сборка в России, качество будет говно".
И таки очень грамотный пресс релиз, прям каждое слово выверено и продумано. Прям молодцы. Ко всем кто считает по другому : ваше право делать какие угодно выводы, но иногда между строк написано больше чем в тексте, просто надо прочесть правильно не то что показывают, а то о чем умалчивает.
Компания зарегистрирована в сентябре 2021-го и летом 2022-го уже начала выпуск компьтеров? якобы у нее 300 сотрудников - но при этом по базам ЕГРЮЛ всего один?
это настолько кринжово, что даже хорошо
Монитор выше гор!
Ауф!
а че название такое исконно кавказкое?) Где наши названия? Например, "глядило" или "экран"?
Это ж Пятигорск
Плоскосмотр
Зерцало.
*Глядило*
До слез
Ждём презентацию Глядило 2 в сентябре
😳
Ждём комментарии на тему "они наняли актёров и нарисовали фон, чтобы снять сюжет про производство"
https://gkbeshtau.ru/news/gk-beshtau-zapustila-serijnyj-vypusk-plat-dlya-pk-monitorov-klaviatur-i-myshej-v-rostove-na-donu-na-zapuske-novoj-proizvodstvennoj-linii-prisutstvoval-glava-administraczii-goroda-aleksej-lo/
Не мешайте моськам лаять.
Ну судя по всему это Китайский моник.
https://detaik.en.alibaba.com/product/60727128936-807754850/OEM_24_Inch_LED_Display_Computer_Monitor_24_1080P_IPS_Full_HD_Gaming_LCD_Monitor_with_DC_12V.html
Хотя разница есть, мб просто скопировали все по договоренностям и в России делают такой же, поэтому и не хотят говорить детали
Я твой HDMI-пайплайн Бештау!
Звучит сука символично просто..
Типо Башкирский ракета-носитель "БЕШТАУ М100РУ",
или еще пиздаче какое нибудь орудие опять...
В статье же прямо написано - покупают госучреждения. Тут и 500% маржи не грех, «импортозамещение» которое мы заслужили. Кто по фотке определит оригинал с алибабы стоимостью три копейки?
Хейтеры, фас!
В мире 2.5 производителя матриц, ладно уж называть российским, но ведь кроме дизайна, что матрица что плата управления явно не свои. Стыдно говорить что это сво разработка.
Да и в 2023 24 - 1080, за что они так с людьми?
Чем-то напоминает белорусский ноут, который исчез через 2 дня после презентации
это ложь, он не исчезал. Автор статьи на VC не удосужился проверить информацию перед тем, как запилить новость. Ноут пропал в ТЦ, где его анонсировали, но появился в других магазинах и в онлайн магазинах.
Само компания не Российское, судя по названию.
Гора на Кавказе
Чет название совсем не Российское,в Монголии чтоли собирали?)
«Бештау» звучит как-то по Казахски
Вот то что "разработали за два месяца" - бред полный, лучше молчали бы, тучу лет не могли ... а тут два месяца... А то что наладили выпуск - хорошо!
Дружок, давай остановимся на том, что ты профан или же считаешь коррупцию на гос закупках нормальной вещью, выбирай свой вариант сам, я за то что ты 1+2 )
Это выглядит хуже чем самые подвальные китайские моники.
Очередное пробие дна под эгидой собственного производства.
А почему первые?
Помнится был вьюсоник. Наверняка еще куча.
Или первые в этом году?
Еще был Thompsonic.
Название бренда, ведь так себе, или мне одному так кажется?
Кто-то назвал для себя, а то, что для 95% населения это название дичь — проигнорировали. Ну и хyли, Минпромторг обяжет покупать эту поделку госкомпании и бюджетников.
Уставной капитал компании 15 000 ₽. Классика.
Шел 2023-й год, и в Росси наконец-то устроили прорыв промеж мониторов: 24 дюйма, full HD и 75 герц :D с истинно российским названием "Бештау". Есть в нем что-то от одинокой березки в поле и широкой русской души. Никакого татаро-монгольства!
Очевидно, что "российское" - это корпус. Но... Что обозначено синим на задней панели? USB B? Зачем такой форм-фактор? Логотип "Бештау" на лицевой панели для чего такого размера? Вот это прям не понятно... А то что это Китай - ну так все делают. Какая матрица - скоро узнаем. А остальное не сильно и важно.
про размер логотипа как раз понятно - чтобы заклеить следы логотипа который там был до этого
Бештау - а это не на казахском?
Дно госраспила пробито снова.
Отечественный монитор - такой же отечественный как и автомобиль москвич 3
Не думаю, что он долго прослужит)
"не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств"
Из российского там только черный цвет
А можно было шрифт для лого выбрать более убогий? Как то не очень отражает суть.
Это что новый мир VC.ru?
Это уже прорыв или еще только рывок?
Шутка про пададокс корабля Тесея
Иностранные специалисты не принимали участия в создании устройств, заверил производитель.
Что за пятигорье?
Компания также пока не разглашает стоимость мониторов.
10 тысяч устройств и нашла покупателей на них, которыми в основном выступают госучреждения
хороший распил за 2 месяца...
"Производитель сообщил, что на разработку монитора ушло около двух месяцев, при этом в процессе не принимали участия зарубежные специалисты."
А иностранные это какие? белорусы? японцы? казахи?
Что вообще за странная формулировка "не принимали"?
Я уж не говорю о том - что не разрабатывается сложная вещь вроде монитора за два месяца
А я то дурень - думал, что первые отечественные мониторы были DNS.
Чем не монитор))
Примерно такие же отечественные как Москвич 3?
В них, походу, из отечественного только одно название.. и то под вопросом
Отечественный радиатор