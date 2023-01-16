Иностранные специалисты не принимали участия в создании устройств, заверил производитель.

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24-дюймовые мониторы «Бештау» M24FHD с IPS-дисплеем производит компания «Бештау электроникс». Она уже выпустила первые партии общим объёмом 10 тысяч устройств и нашла покупателей на них, которыми в основном выступают госучреждения. Монитор также внесли в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга, что поможет наладить реализацию своей техники.

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Производитель сообщил, что на разработку монитора ушло около двух месяцев, при этом в процессе не принимали участия зарубежные специалисты. В «Бештау электроникс» не уточнили, какие компании поставляли комплектующие для их устройств, сославшись на коммерческую тайну.

Сперва компания планирует продавать свои мониторы через дистрибьютора. Появятся ли эти модели в рознице, неясно. Компания также пока не разглашает стоимость мониторов.

15 января 2023 года «Бештау электроникс» также начала производство мышек и клавиатур под брендом «Бештау». В будущем компания рассчитывает наладить выпуск 27-дюймовых мониторов и материнских плат.

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Характеристики монитора «Бештау» M24FHD

Диагональ: 24 дюйма

Матрица и разрешение: IPS, 1920х1080 пикселей

Частота обновления: 75 Гц

Контрастность: 1000:1

Яркость: 250 кд/кв. м

Угол обзора: 178 градусов

Подключение: VGA, HDMI и DisplayPort