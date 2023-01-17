Apple представила MacBook Pro на базе новых процессоров M2 Pro и M2 Max Статьи редакции
И новые Mac mini с процессорами M2 и M2 Pro.
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- Apple представила новые процессоры M2 Pro и M2 Max. У M2 Pro пропускная способность — 200 ГБ/сек, в два раза больше, чем у M2, до 32 ГБ объединённой памяти. У M2 Max пропускная способность — 400 ГБ/сек, объём объединённой памяти — до 96 ГБ.
- Кроме того, компания показала MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max. Время автономной работы ноутбука составляет до 22 часов, он оборудован HDMI-разъёмом, который поддерживает работу дисплеев с разрешением 8K с частотой до 60 Гц и дисплеев с разрешением 4K и частотой до 240 Гц.
- Дисплей — Liquid Retina XDR, есть два размера — 14 и 16 дюймов. Также MacBook Pro получил камеру FaceTime HD с разрешением 1080p.
- MacBook Pro с M2 Pro оснащён 10- или 12-ядерным процессором, с M2 Max — 12-ядерным процессором. Оба ноутбука уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят 24 января. Стоимость 14-дюймового MacBook Pro с M2 Pro начинается с $1999, 16-дюймового MacBook Pro с M2 Pro — с $2499.
- Ещё одно новое устройство — Mac mini. Оно получило процессоры M2 и M2 Pro. Модель с M2 оснащена двумя разъёмами Thunderbolt 4 и поддерживает до двух дисплеев. Модель M2 Pro — четыре разъёма Thunderbolt 4 и поддерживает до трёх дисплеев. Кроме того, модель M2 Pro может поддерживать один дисплей с разрешением 8K.
- Также у обеих моделей есть по два разъёма USB-A и один HDMI-разъём. Цена начинается от $599. В продажу устройство поступит также 24 января.
Если есть сейчас на м1 про макбук, это поколение можно скипать
Минорное обновление для тех, кто сейчас сидит на M1 Pro. Но в целом непонятно, почему адекватных альтернатив на Windows за те же деньги до сих пор нет.
если реально 22 (!) часа автономной работы — то не соглашусь, что обновление минорное; мой М1 больше 7-8 часов не держит
Да навряд ли. Будут под нагрузкой те же 6-8 часов. У меня сегодня базовая четырка прошка сожрала 50% батареи всего часа за 3-4, при том что я не запускал ничего действительно ресурсоемкого.
я работая в final cut / Aftere на М1 max 14шка живет часа 3-4
Ну так у вас там медиа энкодеры. А у меня в основном браузер, видеоконференции, vscode.
22 часа? У меня м1 макс 14 тоже говорили 22 часа - с энергосбережением живет 3 часа среньк
У меня на руках 14 дюймовый на М1 Pro. Для предыдущего поколения там было заявлено 21 час, по факту, в моих сценариях часов 6 край. Так что отличаться будет минут на 10-15 максимум.
кто из икзпердов может наглядно объяснить, почему эпловский ARM в щепки рвёт x86? и рвёт ли вообще?
Да
Потому что ARM 2023 года сравнивают с i9 2018 года?
ноутбучным i9 18го года, с сомнительным охлаждением)
Оптимизация и целостность процессорного чипа со всем: обычно всё отдельно (графика, процессор, оперативка), а за счёт «единения» процессы работают намного быстрее и энергоэффективнее
И да, рвёт всё, что есть другое
Да
У жены Прошка на эпловском процессоре, как минимум, по автономности он сильно опережает мой на ай7
Херня это все. У меня два макбук про 16 2021 на M1 Pro 16 и 32гб рам, один рабочий, другой мой. По призводильности и рабочему времени такой же как мой относительно старый ноутбук Lenovo на амд 5800H. Могу сказать что никакой революции арм нет, по бытовым характеристикам камни от Intel, Amd, Apple равны. В презентациях они сравнивают с динозаврами от Интел в своих же маках, что не очень то наглядно и честно.
пиздеж, отец, лютый пиздеж.
Скоро в России такие выпускать будут.
Больше памяти, больше ядер, больше процентов на графиках. Все по плану
Иц эмэйзинг!
Apple says the M2 Pro has double the amount of transistors the M2 shipped with and nearly 20 percent more than the M1 Pro. It also features 200GB/s of unified memory bandwidth, twice what’s available on the regular M2. All of this power should result in better performance in apps like Adobe Photoshop and Xcode. Apple claims the MacBook Pro with M2 Pro “is able to process images in Adobe Photoshop up to 40 percent faster than with M1 Pro, and as much as 80 percent faster than MacBook Pro with an Intel Core i9 processor.”
Неплохая прибавка
А я всё жду обновления пухляшного дизайна, но что ж.
лол м1 макс на 4ка мониках закипает и выходит из строя (приходится Энерго-режим включать) а они про 8к поют песни. 40 процентов сильнее ну да ну да ну да. Бля какой бред