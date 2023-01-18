Техника
Маша Цепелева

Apple перенесла выпуск «удобных» очков дополненной реальности на неопределённый срок — Bloomberg Статьи редакции

Это связано с техническими проблемами, рассказали источники издания.

  • Apple по-прежнему планирует представить гарнитуру смешанной реальности в 2023 году, но запуск «более важного продукта» — лёгких очков дополненной реальности — отложили из-за технических проблем, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с процессом источники.
  • Выход очков дополненной реальности компания намечала на 2023 год. Вместо этого она теперь сосредоточится на разработке более дешёвой версии гарнитуры смешанной реальности. Она может выйти в 2024-2025 году.
  • Гарнитура смешанной реальности от Apple будет оснащена дисплеями для создания виртуальной среды и камерами для имитации эффекта дополненной реальности. Apple для устройства похожего на обычные очки нужны более сложные технологии, пишет издание.
  • Устройство смешанной реальности будет стоить около $3000. Высокая цена связана с использованием новейших дисплеев с высоким разрешением, установкой более десяти камер, датчиков для определения направления взгляда, процессора M2, как в Mac, и специального чипа для обработки визуальных эффектов, объяснил источник. В следующих моделях Apple будет использовать чипы, подобные установленным в iPhone, чтобы снизить цену до $1500.
  • Компания рассматривает лёгкие очки дополненной реальности как устройство, которое сможет взять на себя основные функции iPhone — видеть входящие уведомления, прокладывать маршруты на карте, совершать телефонные звонки и делать фотографии. Представитель Apple отказался комментировать планы компании.
  • Apple работает над гарнитурой с 2015 года. Компания представила совету директоров прототип гарнитуры смешанной реальности в мае 2022 года.

#новость #apple

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43 комментария
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 Артем Иванов

Пусть лучше выйдут в 2025 году, но в отполированном виде, чем выпускать неудобное странное устройство, производство которого свернут через пару лет

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Анна Семенова

доработать продукт всегда хорошее решение

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Mikhail Filippov

@ выпускают те же очки которые выпустила nonameandroid компания под видом революции ))

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Замело Порошин

А что Apple вообще сделал за последние 15 лет, кроме улучшений того, что уже есть?

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Илья Волочков

M1

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Замело Порошин

Так это оптимизация...

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Илья Волочков

Ну а другие производители что принципиально нового сделали? Тоже почти у всех одни оптимизации и улучшения. Время чего-то принципиально нового осталось в прошлом.

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Артем Иванов

Samsung сделали складные смартфоны. Но по сути это единственный пример, который приходит на ум.

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Котеджо

После раскладушек следующий шаг - сделать слайдер

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Александр

Это тоже улучшение того, что уже было, причем очень спорное

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Замело Порошин

Другие то не позицинируют себя, как инновационная компания

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Артем Иванов

Другие позиционируют себя как мешок с картошкой? Почитайте пресс-релизы хуавея или самсунга — там тоже инновации на инновациях.

Apple действительно иногда выпускают продукты, которые меняют рынок. Даже банальные беспроводные наушники до выхода Airpods были говном, которым невозможно пользоваться.

Планшеты до iPad были непонятным нечтом, ультрабуков до MacBook Air по сути не было на рынке, а что-то похожее на M1 до сих пор никто не выпустил, хотя уже прошло три года.

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Мимо проходивший

плюсую за наушники, другими пользоваться не смог и пользовался прододными до 18-го года, до первых AirPods

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Мимо проходивший

шумоподавление вообще киллер фича

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Igor Chimbur

Вычислительная фотография от Google.

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Драка вегетарианца с людоедом

За 15 лет?
Эм, iPad, который по факту создал категорию планшетов, не?

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Замело Порошин

Ок, за последние 12 лет :-)

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Antonio Margheriti

Стала лидером в производстве часов. Во всем рынке часов, включая классические

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Antonio Margheriti

Произвела революцию в процессорах, теперь остальные пытаются догнать

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Antonio Margheriti

И в целом толкает индустрию: отказ от дисководов, отказ от симкарт, thunderbolt и тд

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Замело Порошин

это все улучшения... другие через месяц подтянутся

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Артем Иванов

До M1 уже три года тянутся, все никак не дотянутся

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Замело Порошин

Спроса особо на это нет, вот и не торопятся

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Antonio Margheriti

То-то майки с куалкомом уже больше 5 лет не могут в арм винду, все вбухивают, да никак не получается. Windows RT именно для ARM процессоров была. Сколько лет прошло?

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Кирилл Макеев

Кто эти чудо процессоры на сервером рынке использует? (Никто)
Так что это революция произошла только в кружке эплоебов города Петрозаводска.

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Артем Иванов

Всем бы так улучшать то, что уже есть)

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Рома Кунашко

Ну например первые true wireless наушники, ipad air (и ipad в целом), retina, m1, thunderbolt...

Это вечный треп про отсутствие инноваций, а по факту все производители эти 15 лет просто пытаются догнать эппл и сделать что-то похожее по уровню, но в основном срут себе в штаны

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Вадим Д.

Видимо, «удобные» очки оказали недостаточно удобными.

чтобы снизить цену до $1500

Вот это действительно неожиданно.

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Ирина Макеева

Скорее всего, к тому времени уже выпустят аналог таких очков, который будет дешевле стоить, всё может быть

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Вадим Д.

У Google вышло так, что не вышло. Будем посмотреть, как говорится.

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Алина Головина

есть много техники дешевле эплсковой,но при этом спрос на нее не падает

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Handsome

Чёт поскромничали. Могли бы обычные очки делать с аккумулятором и светящимся яблочком, и народ бы скупал как сумасшедший за $2999, чтобы повыебываться.

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DosRaven

Не понятно от куда пошли такие шутки… ну допустим, приведите пример такого продукта у Apple?)

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Виктор Гришин

Это, конечно, не 2999$, но суть ясна)

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Artur Kuramshin

Очень ждал коммерческого предложения Google Glass, к сожалению не получилось опробовать. Надеюсь эти не подведут

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Ilya Zelenskiy

Не знаю, почему про Oculus обычно говорят VR, а про Apple смешанная реальность. Хотя и Apple и Oculus шлем последний - это про VR, а смешанной называют потому что камеры спереди.
Интересно, что Apple все время говорила, что VR ей не интересен, и вот теперь выпускает шлем за 3000$.

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Артем Иванов

Вы, видимо, сидите в совете директоров Apple и уже видели шлем?

Я погуглил — официальных заявлений о том, что Apple не интересен VR, никто не делал

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Ilya Zelenskiy

Вам надо быть в совете директоров, чтобы видеть? Вы видимо плохо разбираетесь в этой теме и не следите за AR и VR.

https://abcnews.go.com/Technology/exclusive-apple-ceo-tim-cook-prefers-augmented-reality/story?id=42064913
https://imsts.com/tim-cook-sees-a-bigger-future-for-ar-than-vr
https://www.cnbc.com/2022/10/03/apple-ceo-tim-cook-doesnt-like-metaverse-prefers-augmented-reality.html
https://www.techradar.com/news/apple-vr-ar-headset

они всегда заявляли что их больше интересует AR. Про выпуск VR шлемов они не заикались до недавнего времени. Говорили что

Они всегда говорили что делают AR
https://slate.com/technology/2018/04/what-we-know-about-apples-ar-and-vr-headset-plans.html
А по сути, то что они называют гарнитурой AR, которая сейчас выйдет - это VR шлем с камерами. Это просто маркетинг.

Apple точно так же говорит, что у будущих Apple AR-очков будут лидары, а не камеры. Почему? Потому что было много шума с Google Glass насчет приватности с их внешними камерами и Apple сразу подстраховалась назвав их лидарами. Это все просто маркетинг. когда одни и те же вещи называют по другому.

Это не хорошо и не плохо, черным маркетингом грешат все компании Microsoft, Google, Apple. Magic Leap, Tesla и т.д. Чтобы об этом говорили, чтобы подогреть аудиторию. Но в реальности от того что Вася продает мышей в клетке и написал "Продажа Мышей", а Коля продает таких же мышей но написал "Продаю Batman-ов". Вот Коля и занимается черным маркетингом. Когда Коля придумывает свой термин и выдает его за конкурентное преимущество.

What We Know About Apple’s Reported Plans for an…
It wouldn’t debut until 2020—so there’s still time for plans to change or fall apart.
slate.com
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Wadson D

Это Фил Спенсер говорил что шлем не интересен

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Всевозможный Данила

Вот я сразу говорил, что пока рано. Технологии еще не доросли.
Думаю лет 5-7 надо на что-то вменяемое в стандартах Apple.

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Вася Пражкин

Ростех, у тебя есть шанс! Очки смешной реальности на процессорах Байкал порвут рынок.

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Драка вегетарианца с людоедом
Очки смешной реальности

страшной

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Руслан Бофт

ну и ладно, ждали с 2015 года, подождем и до 2025

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