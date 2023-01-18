Apple перенесла выпуск «удобных» очков дополненной реальности на неопределённый срок — Bloomberg Статьи редакции
Это связано с техническими проблемами, рассказали источники издания.
- Apple по-прежнему планирует представить гарнитуру смешанной реальности в 2023 году, но запуск «более важного продукта» — лёгких очков дополненной реальности — отложили из-за технических проблем, сообщил Bloomberg со ссылкой на знакомые с процессом источники.
- Выход очков дополненной реальности компания намечала на 2023 год. Вместо этого она теперь сосредоточится на разработке более дешёвой версии гарнитуры смешанной реальности. Она может выйти в 2024-2025 году.
- Гарнитура смешанной реальности от Apple будет оснащена дисплеями для создания виртуальной среды и камерами для имитации эффекта дополненной реальности. Apple для устройства похожего на обычные очки нужны более сложные технологии, пишет издание.
- Устройство смешанной реальности будет стоить около $3000. Высокая цена связана с использованием новейших дисплеев с высоким разрешением, установкой более десяти камер, датчиков для определения направления взгляда, процессора M2, как в Mac, и специального чипа для обработки визуальных эффектов, объяснил источник. В следующих моделях Apple будет использовать чипы, подобные установленным в iPhone, чтобы снизить цену до $1500.
- Компания рассматривает лёгкие очки дополненной реальности как устройство, которое сможет взять на себя основные функции iPhone — видеть входящие уведомления, прокладывать маршруты на карте, совершать телефонные звонки и делать фотографии. Представитель Apple отказался комментировать планы компании.
- Apple работает над гарнитурой с 2015 года. Компания представила совету директоров прототип гарнитуры смешанной реальности в мае 2022 года.
1393 просмотров
Пусть лучше выйдут в 2025 году, но в отполированном виде, чем выпускать неудобное странное устройство, производство которого свернут через пару лет
доработать продукт всегда хорошее решение
@ выпускают те же очки которые выпустила nonameandroid компания под видом революции ))
А что Apple вообще сделал за последние 15 лет, кроме улучшений того, что уже есть?
M1
Так это оптимизация...
Ну а другие производители что принципиально нового сделали? Тоже почти у всех одни оптимизации и улучшения. Время чего-то принципиально нового осталось в прошлом.
Samsung сделали складные смартфоны. Но по сути это единственный пример, который приходит на ум.
После раскладушек следующий шаг - сделать слайдер
Это тоже улучшение того, что уже было, причем очень спорное
Другие то не позицинируют себя, как инновационная компания
Другие позиционируют себя как мешок с картошкой? Почитайте пресс-релизы хуавея или самсунга — там тоже инновации на инновациях.
Apple действительно иногда выпускают продукты, которые меняют рынок. Даже банальные беспроводные наушники до выхода Airpods были говном, которым невозможно пользоваться.
Планшеты до iPad были непонятным нечтом, ультрабуков до MacBook Air по сути не было на рынке, а что-то похожее на M1 до сих пор никто не выпустил, хотя уже прошло три года.
плюсую за наушники, другими пользоваться не смог и пользовался прододными до 18-го года, до первых AirPods
шумоподавление вообще киллер фича
Вычислительная фотография от Google.
За 15 лет?
Эм, iPad, который по факту создал категорию планшетов, не?
Ок, за последние 12 лет :-)
Стала лидером в производстве часов. Во всем рынке часов, включая классические
Произвела революцию в процессорах, теперь остальные пытаются догнать
И в целом толкает индустрию: отказ от дисководов, отказ от симкарт, thunderbolt и тд
это все улучшения... другие через месяц подтянутся
До M1 уже три года тянутся, все никак не дотянутся
Спроса особо на это нет, вот и не торопятся
То-то майки с куалкомом уже больше 5 лет не могут в арм винду, все вбухивают, да никак не получается. Windows RT именно для ARM процессоров была. Сколько лет прошло?
Кто эти чудо процессоры на сервером рынке использует? (Никто)
Так что это революция произошла только в кружке эплоебов города Петрозаводска.
Всем бы так улучшать то, что уже есть)
Ну например первые true wireless наушники, ipad air (и ipad в целом), retina, m1, thunderbolt...
Это вечный треп про отсутствие инноваций, а по факту все производители эти 15 лет просто пытаются догнать эппл и сделать что-то похожее по уровню, но в основном срут себе в штаны
Видимо, «удобные» очки оказали недостаточно удобными.чтобы снизить цену до $1500
Вот это действительно неожиданно.
Скорее всего, к тому времени уже выпустят аналог таких очков, который будет дешевле стоить, всё может быть
У Google вышло так, что не вышло. Будем посмотреть, как говорится.
есть много техники дешевле эплсковой,но при этом спрос на нее не падает
Чёт поскромничали. Могли бы обычные очки делать с аккумулятором и светящимся яблочком, и народ бы скупал как сумасшедший за $2999, чтобы повыебываться.
Не понятно от куда пошли такие шутки… ну допустим, приведите пример такого продукта у Apple?)
Это, конечно, не 2999$, но суть ясна)
Очень ждал коммерческого предложения Google Glass, к сожалению не получилось опробовать. Надеюсь эти не подведут
Не знаю, почему про Oculus обычно говорят VR, а про Apple смешанная реальность. Хотя и Apple и Oculus шлем последний - это про VR, а смешанной называют потому что камеры спереди.
Интересно, что Apple все время говорила, что VR ей не интересен, и вот теперь выпускает шлем за 3000$.
Вы, видимо, сидите в совете директоров Apple и уже видели шлем?
Я погуглил — официальных заявлений о том, что Apple не интересен VR, никто не делал
Вам надо быть в совете директоров, чтобы видеть? Вы видимо плохо разбираетесь в этой теме и не следите за AR и VR.
https://abcnews.go.com/Technology/exclusive-apple-ceo-tim-cook-prefers-augmented-reality/story?id=42064913
https://imsts.com/tim-cook-sees-a-bigger-future-for-ar-than-vr
https://www.cnbc.com/2022/10/03/apple-ceo-tim-cook-doesnt-like-metaverse-prefers-augmented-reality.html
https://www.techradar.com/news/apple-vr-ar-headset
они всегда заявляли что их больше интересует AR. Про выпуск VR шлемов они не заикались до недавнего времени. Говорили что
Они всегда говорили что делают AR
https://slate.com/technology/2018/04/what-we-know-about-apples-ar-and-vr-headset-plans.html
А по сути, то что они называют гарнитурой AR, которая сейчас выйдет - это VR шлем с камерами. Это просто маркетинг.
Apple точно так же говорит, что у будущих Apple AR-очков будут лидары, а не камеры. Почему? Потому что было много шума с Google Glass насчет приватности с их внешними камерами и Apple сразу подстраховалась назвав их лидарами. Это все просто маркетинг. когда одни и те же вещи называют по другому.
Это не хорошо и не плохо, черным маркетингом грешат все компании Microsoft, Google, Apple. Magic Leap, Tesla и т.д. Чтобы об этом говорили, чтобы подогреть аудиторию. Но в реальности от того что Вася продает мышей в клетке и написал "Продажа Мышей", а Коля продает таких же мышей но написал "Продаю Batman-ов". Вот Коля и занимается черным маркетингом. Когда Коля придумывает свой термин и выдает его за конкурентное преимущество.
Это Фил Спенсер говорил что шлем не интересен
Вот я сразу говорил, что пока рано. Технологии еще не доросли.
Думаю лет 5-7 надо на что-то вменяемое в стандартах Apple.
Ростех, у тебя есть шанс! Очки смешной реальности на процессорах Байкал порвут рынок.
страшной
ну и ладно, ждали с 2015 года, подождем и до 2025