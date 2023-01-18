Правительство урезало расходы на развитие искусственного интеллекта до 2030 года Статьи редакции
Его созданием в основном будет заниматься «Сбер», который вложит почти 100 млрд рублей.
- Правительство пересмотрело бюджеты на разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта, пишет «Ъ» со ссылкой на «дорожную карту» Минэкономразвития до 2030 года. В документе указано, что на эти цели выделят 24,6 млрд рублей в течение семи лет.
- В предыдущем варианте «дорожной карты», утверждённом Минцифры в 2019 году, на развитие ИИ до 2024 года планировалось направить 56,8 млрд рублей из бюджета, а также привлечь 334 млрд рублей внебюджетного финансирования.
- Согласно новой концепции, отечественные ИИ-технологии будут развивать по четырём направлениям: обработка языка и синтез речи, компьютерное зрение, «перспективные методы искусственного интеллекта» и «интеллектуальная поддержка принятия решений».
- Каждое из направлений предполагает проведение исследований, регистрацию патентов, выпуск прототипов и готовых продуктов. Основным разработчиком станет «Сбер», который планирует вложить в развитие ИИ 99,7 млрд рублей собственных средств. В числе исполнителей также названы Российский фонд прямых инвестиций, Фонд «Сколково», МГУ — всего порядка 30 вузов и органов власти.
- Затормозить отечественные разработки могут санкции против исполнителей и ограничения на поставки высокотехнологичномго оборудования из-за рубежа. Сказаться может и отток из страны научных кадров. При этом в «Сбере» утверждают, что компания «практически бесшовно» адаптировалась к новым условиям и видит в уходе иностранных компаний «окно возможностей».
1335 просмотров
Ему бы свой собственный развить для начала
Толковое решение.
Частные компании все сделают лучше и быстрее.
Рыночнк порещает.
Россия и так не отстает в области ИИ и двигают его у нас частные компании.
Чувствуешь запах? Это напалм, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
Я люблю запах напалма поутру. Однажды мы бомбили одну высоту, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я поднялся на неё. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего трупа. Но запах! Весь холм был им пропитан. Это был запах… победы!
Когда-нибудь эта война закончится.
Когда у слабаков нет аргументов спорить - смотрят дату регистрации. Я знаю. За ними прикольно наблюдать.
Частенько из своей ботофермы наблюдаешь такие комментарии в свой адрес? Понимаю.
Сильный что ли? Почему не на фронте?
Я окажусь там тогда, когда наша армия уже будет брать Берлин. У меня ВУС специфическая.
Не знал, что пиздабол это теперь ВУС.
Пехотинцы на передке всегда нужны, вус поменяют без проблем. Так что вперёд.
Не. На меня потратили много денег и лет, что бы обучить тому, как правильно расхерачить весь мир в труху.
Давно наблюдаешь ? 😃
Да вот сколько тут нахожусь, столько и ржу с недалеких, которые в случае подгорания у них задней полусферы, сразу смотрят дату регистрации.
Слова не новорега, но старожила. Аж с 17 июня 2022 года коптите тут.
Проорался знатно))))
Можно примеры?
Можно.
Яндекс в России.
Тесла в США
Правильно
Даже обычного интеллекта маловато, куда уж искусственный развивать.
Кто бы говорил 🤡
Кто бы говорил 🤡
В стране с обычным интеллектом беда…. Куда уж тут то искусственного…
Убирают конкурентов
Прекрасные новости! Точно станем на шаг ближе к технологической державе
так курс то обратно в СССР
Я бы так не сказал, по моему курс на какую-то невиданную доселе залупу. Кажется они хотят взять все минусы капитализма смешать их с минусами ссср и надеятся что эта хуита не рухнет.
Технологической державе 19-го века.
Потом возьмут что придумали китайцы и назовут ИИ Ванюша
Греф на душу взяли
А теперь сравните эту сумму с выделяемыми на западе средствами на развитие ИИ.
А если соавнить их средства выделяемые на развитие ледокольного флота или атомные электростанции? Причем в области ИИ Россия явно не отстает.
А много ли в России компаний беспилотники которых уже по дорогам катаются?
Да. Много.
Не из смехопанорамы новость случайно?
А что случилось?
Для минусов
Для скачиваний
Там Сбер решил официально в Крым зайти, какое еще тут ваше ИИ, поигрались и хватит. Никто новые ДГХ для Кристофари не продаст
Ну наконец то!
Давно пора было это сделать.
Слабо разработки делать доступными людям, как у омереки?)
Все равно ни своим, ни чужим умом жить не умеют🤣 Или поели, можно и поспать. Или украл, выпил, в тюрьму🤣
Хрен с ним с выделением или нет.
Как оценить профит от внедрения ии в деньгах?