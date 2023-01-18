Техника
Частый коктейль

Правительство урезало расходы на развитие искусственного интеллекта до 2030 года Статьи редакции

Его созданием в основном будет заниматься «Сбер», который вложит почти 100 млрд рублей.

  • Правительство пересмотрело бюджеты на разработку и внедрение технологий искусственного интеллекта, пишет «Ъ» со ссылкой на «дорожную карту» Минэкономразвития до 2030 года. В документе указано, что на эти цели выделят 24,6 млрд рублей в течение семи лет.
  • В предыдущем варианте «дорожной карты», утверждённом Минцифры в 2019 году, на развитие ИИ до 2024 года планировалось направить 56,8 млрд рублей из бюджета, а также привлечь 334 млрд рублей внебюджетного финансирования.
  • Согласно новой концепции, отечественные ИИ-технологии будут развивать по четырём направлениям: обработка языка и синтез речи, компьютерное зрение, «перспективные методы искусственного интеллекта» и «интеллектуальная поддержка принятия решений».
  • Каждое из направлений предполагает проведение исследований, регистрацию патентов, выпуск прототипов и готовых продуктов. Основным разработчиком станет «Сбер», который планирует вложить в развитие ИИ 99,7 млрд рублей собственных средств. В числе исполнителей также названы Российский фонд прямых инвестиций, Фонд «Сколково», МГУ — всего порядка 30 вузов и органов власти.
  • Затормозить отечественные разработки могут санкции против исполнителей и ограничения на поставки высокотехнологичномго оборудования из-за рубежа. Сказаться может и отток из страны научных кадров. При этом в «Сбере» утверждают, что компания «практически бесшовно» адаптировалась к новым условиям и видит в уходе иностранных компаний «окно возможностей».

#новость #ии

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43 комментария
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 Zloy Marketolog
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Виктория Никанорова

Ему бы свой собственный развить для начала

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Роман Ростовский

Толковое решение.
Частные компании все сделают лучше и быстрее.
Рыночнк порещает.
Россия и так не отстает в области ИИ и двигают его у нас частные компании.

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Невкусно и грустно
На проекте с 13 янв 2023

Чувствуешь запах? Это напалм, сынок. Больше ничто в мире не пахнет так.
Я люблю запах напалма поутру. Однажды мы бомбили одну высоту, двенадцать часов подряд. И когда всё закончилось, я поднялся на неё. Там уже никого не было, даже ни одного вонючего трупа. Но запах! Весь холм был им пропитан. Это был запах… победы!
Когда-нибудь эта война закончится.

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Роман Ростовский

Когда у слабаков нет аргументов спорить - смотрят дату регистрации. Я знаю. За ними прикольно наблюдать.

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Невкусно и грустно

Частенько из своей ботофермы наблюдаешь такие комментарии в свой адрес? Понимаю.

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JewelRunner

Сильный что ли? Почему не на фронте?

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Роман Ростовский

Я окажусь там тогда, когда наша армия уже будет брать Берлин. У меня ВУС специфическая.

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JewelRunner

Не знал, что пиздабол это теперь ВУС.

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Иван Помидоров

Пехотинцы на передке всегда нужны, вус поменяют без проблем. Так что вперёд.

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Роман Ростовский

Не. На меня потратили много денег и лет, что бы обучить тому, как правильно расхерачить весь мир в труху.

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Михаил

Давно наблюдаешь ? 😃

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Роман Ростовский

Да вот сколько тут нахожусь, столько и ржу с недалеких, которые в случае подгорания у них задней полусферы, сразу смотрят дату регистрации.

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C. Steel

Слова не новорега, но старожила. Аж с 17 июня 2022 года коптите тут.

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Bastard
Россия и так не отстает в области ИИ

Проорался знатно))))

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Алекс

Можно примеры?

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Роман Ростовский

Можно.
Яндекс в России.
Тесла в США

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дибиров гаджи

Правильно

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Pavel Cree

Даже обычного интеллекта маловато, куда уж искусственный развивать.

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Сергей Я

Кто бы говорил 🤡

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Алекс

Кто бы говорил 🤡

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Sato мать его Nakomura

В стране с обычным интеллектом беда…. Куда уж тут то искусственного…

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Александр

Убирают конкурентов

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Roman Kamushken

Прекрасные новости! Точно станем на шаг ближе к технологической державе

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Александр Фокин

так курс то обратно в СССР

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Eli
так курс то обратно в СССР

Я бы так не сказал, по моему курс на какую-то невиданную доселе залупу. Кажется они хотят взять все минусы капитализма смешать их с минусами ссср и надеятся что эта хуита не рухнет.

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Алекс

Технологической державе 19-го века.

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George Warhol

Потом возьмут что придумали китайцы и назовут ИИ Ванюша

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Михаил Кузнецов
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Anton S

Греф на душу взяли

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Григорий Орлов

А теперь сравните эту сумму с выделяемыми на западе средствами на развитие ИИ.

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Роман Ростовский

А если соавнить их средства выделяемые на развитие ледокольного флота или атомные электростанции? Причем в области ИИ Россия явно не отстает.

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Eli
Причем в области ИИ Россия явно не отстает.

А много ли в России компаний беспилотники которых уже по дорогам катаются?

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Роман Ростовский

Да. Много.

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Eli

Не из смехопанорамы новость случайно?

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VLAD

А что случилось?

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Nice Man

Для минусов

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C. Steel

Для скачиваний

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Невкусно и грустно

Там Сбер решил официально в Крым зайти, какое еще тут ваше ИИ, поигрались и хватит. Никто новые ДГХ для Кристофари не продаст

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Роман Ростовский

Ну наконец то!
Давно пора было это сделать.

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Nice Man

Слабо разработки делать доступными людям, как у омереки?)

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Наталья Антошина

Все равно ни своим, ни чужим умом жить не умеют🤣 Или поели, можно и поспать. Или украл, выпил, в тюрьму🤣

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Дмитрий Рявкин

Хрен с ним с выделением или нет.
Как оценить профит от внедрения ии в деньгах?

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