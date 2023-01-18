Apple представила «умную» колонку HomePod второго поколения Статьи редакции
По цене от $299.
- В новой версии HomePod есть поддержка стандарта «умного» дома Matte и чип S7, впервые представленный в часах Apple Watch Series 7. Также в колонке установлен низкочастотный динамик, который может определить своё расположение в комнате и регулировать звук в зависимости от этого.
- Благодаря встроенным датчикам, устройство может определять температуру и влажность в помещении. Также оно отправит уведомление на iPhone, iPad и Apple Watch, если в доме сработают противопожарные датчики.
- HomePod доступен для заказа с 18 января, поставки начнутся 3 февраля. Колонка второго поколения будет продаваться в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Италии, Японии, Испании и других.
- Компания выпустила HomePod в 2018 году, она стоила дороже аналогов и не смогла завоевать массовый рынок. В 2019 году Apple снизила стоимость с $349 до $299, а в 2021 году прекратила выпуск колонок.
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Если она не будет так же отвечать, то не нужна
Ещё одна предательница) ну, программисты, ну с….ы сыны!)
сколько предателей развелось то
Не нужны такие бездарные авторы жаб.
Она что-то недоговаривает
это безграмотный фотошоп
Для России пожалуй и Яндекс Станции достаточно будет. С умным домом она может также уведомлять о ситуациях разных. Только лишь нет низкочастотных динамиков, чтобы своё место определить. А в остальном, та же Алиса намного релевантнее и интереснее Сири работает. Субъективно мое мнение.
Еще на первой Станции от Яндекса был HDMI, потом отказались, чтобы отдельно продавать тв-модули, а зря.
Вопрос в языке. HomePod вроде как не понимает русиш
Насчет релевантности спорно. Просто ответы Алисы более выраженно озвучены, но она не "умнее" чем та же Алекса или Сири (или Бигсби с Гугл Ассистентом).
Стоит отметить, что Сири на английском имеет большую вариативность в функциях чем ее урезанная версия на русском языке.
Ну и если не пользуетесь яндекс сервисами и яндексом в целом то от Алисы толка как от больной лошади.
Ну как не вбросить-то тут? Как удержаться? Я слишком слаб
Пояснительную бригаду, плиз.
Бригада выехала
Dirty Sanchez
Скоро такие в России будут выпускать тоже.
Только не в, а из России, и не будут выпускать, а выпускать не будут.
Оптимист
Только под другим названием?
Для продукции Apple очень даже и недорого. И функциональность вроде неплохая, только вот сколько от неё останется у нас?
Очередной оценочный комментарий Вадика. Скачаю на память.
Все и останется, сири в колонках умеет по русски. Правда она туповата по сравнению с лидерами рынка. Но включить музыку или поуправлять умным домом сможет. Кстати эпловые колонки в отличие от гугловых или яндексовых поддерживают больше музыкальных сервисов. Яндекс вообще кроме своей музыки ничего не поддерживает
Когда прочитал заголовок поста подумал что она будет стоить огромных денег, но действительно цена более менее приемлема
very excited