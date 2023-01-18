Техника
Маша Цепелева

Apple представила «умную» колонку HomePod второго поколения Статьи редакции

По цене от $299.

  • В новой версии HomePod есть поддержка стандарта «умного» дома Matte и чип S7, впервые представленный в часах Apple Watch Series 7. Также в колонке установлен низкочастотный динамик, который может определить своё расположение в комнате и регулировать звук в зависимости от этого.
  • Благодаря встроенным датчикам, устройство может определять температуру и влажность в помещении. Также оно отправит уведомление на iPhone, iPad и Apple Watch, если в доме сработают противопожарные датчики.
  • HomePod доступен для заказа с 18 января, поставки начнутся 3 февраля. Колонка второго поколения будет продаваться в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Италии, Японии, Испании и других.
  • Компания выпустила HomePod в 2018 году, она стоила дороже аналогов и не смогла завоевать массовый рынок. В 2019 году Apple снизила стоимость с $349 до $299, а в 2021 году прекратила выпуск колонок.

#новость #apple

1891 просмотров
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22 комментария
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 Ale K

Если она не будет так же отвечать, то не нужна

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iPhone SM

Ещё одна предательница) ну, программисты, ну с….ы сыны!)

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Диана Полякова

сколько предателей развелось то

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Дмитрий

Не нужны такие бездарные авторы жаб.

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Порридж Смузиевич

Она что-то недоговаривает

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Full Name

это безграмотный фотошоп

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Иван Владимирович

Для России пожалуй и Яндекс Станции достаточно будет. С умным домом она может также уведомлять о ситуациях разных. Только лишь нет низкочастотных динамиков, чтобы своё место определить. А в остальном, та же Алиса намного релевантнее и интереснее Сири работает. Субъективно мое мнение.

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Stanislav Lem

Еще на первой Станции от Яндекса был HDMI, потом отказались, чтобы отдельно продавать тв-модули, а зря.

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Mansplaining

Вопрос в языке. HomePod вроде как не понимает русиш
Насчет релевантности спорно. Просто ответы Алисы более выраженно озвучены, но она не "умнее" чем та же Алекса или Сири (или Бигсби с Гугл Ассистентом).
Стоит отметить, что Сири на английском имеет большую вариативность в функциях чем ее урезанная версия на русском языке.
Ну и если не пользуетесь яндекс сервисами и яндексом в целом то от Алисы толка как от больной лошади.

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Алексей Лисовицкий

Ну как не вбросить-то тут? Как удержаться? Я слишком слаб

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Копчик

Пояснительную бригаду, плиз.

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Алексей Лисовицкий

Бригада выехала

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Arthur Kushmantsev

Dirty Sanchez

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Stanislav Lem

Скоро такие в России будут выпускать тоже.

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Pavel Cree

Только не в, а из России, и не будут выпускать, а выпускать не будут.

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Владислав

Оптимист

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Илья Разбашин

Только под другим названием?

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Вадим Д.

Для продукции Apple очень даже и недорого. И функциональность вроде неплохая, только вот сколько от неё останется у нас?

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Igor Chimbur

Очередной оценочный комментарий Вадика. Скачаю на память.

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Gogi Jan

Все и останется, сири в колонках умеет по русски. Правда она туповата по сравнению с лидерами рынка. Но включить музыку или поуправлять умным домом сможет. Кстати эпловые колонки в отличие от гугловых или яндексовых поддерживают больше музыкальных сервисов. Яндекс вообще кроме своей музыки ничего не поддерживает

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Юрий Карташов

Когда прочитал заголовок поста подумал что она будет стоить огромных денег, но действительно цена более менее приемлема

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Aleks B

very excited

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