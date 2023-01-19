Производитель «умных» устройств SberDevices занялся компьютерами и планшетами Статьи редакции
Он также оформил документы на поставку техники в страны ЕАЭС, но пока говорит, что только для внутреннего пользования.
- Владелец бренда SberDevices — ООО «СалютДевайсы» — подал документы на поставку планшетов и ноутбуков собственной разработки в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда наряду с Россией входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Об этом рассказал «Ъ» со ссылкой на Единый реестр сертификатов соответствия.
- Ещё в сентябре 2022 года компания зарегистрировала сертификаты на персональные компьютеры и ноутбуки, в декабре — на серверы Centrum и программно-аппаратные комплексы SmartRack, а 16 января 2023 года — на планшеты под маркой Tab.
- Согласно документам, задекларированные устройства делают в Китае. Например, планшеты производит Shenzhen iNet Mobile Internet Technology, которая, помимо прочего, выпускала их, а также ноутбуки Inferit. Среди производственных площадок для новых устройств указан и московский адрес, который совпадает с юридическим адресом «СалютДевайсов», пишет «Ъ».
- Компьютеры компании нужны для «собственных нужд», чтобы «своевременно обеспечивать сотрудников оборудованием», заявили в пресс-службе SberDevices. Источник газеты также рассказал, что в конце 2022-го она поставила несколько тысяч планшетов «Сберу» — для тестирования и использования в розничных отделениях. Однако это, по его словам, шаг к тому, чтобы в будущем поставлять устройства и на открытый рынок.
- В российской рознице «избыток компаний, ввозящих технику под своим брендом», говорит аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. Но SberDevices может помочь связь с крупнейшим банком страны. «Если [устройства] будут продавать на "СберМегаМаркете", они наверняка займут первые места на страницах», — отметил он.
- Аналитики F+ tech считают, что одной связи с известным банком мало — техника должна «оправдывать ожидания по производительности», в частности при просмотре медиаконтента. Перспективы на b2b-рынке, а также рынке госзаказа тоже есть, но там клиентам будут важны не только технические характеристики, но также страна сборки и операционная система.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США — это максимально возможные ограничения и фактическая изоляция от долларовой системы. В мае банк вышел из состава акционеров Okko, «СберЗвука» (теперь «Звук»), «Эвотора», SberCloud и ЦРТ. В июне новый владелец активов тоже попал под санкции.
- В августе «Сбер» убрал название банка из юрлица разработчика SberDevices и переименовал его в «СберДевайсы». В январе 2023 года CNews сообщило, что SberDevices получил 100% ООО «Элпитех», которое производит компьютеры и материнские платы на Baikal, а также больше не входит в группу банка, но продолжит использовать бренд Sber.
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Слышим "занялся компьютерами и планшетами", читаем что как всегда просто наклеивают свой лейбл на китайские поделки, пишем - "SberDevices занялся очередным распилом денег"
Найди-ка мне китайский референс сберпортала: https://sberdevices.ru/sberportal/
SberMac & SberPad 🤪
Может не нужно, а?«Если [устройства] будут продавать на "СберМегаМаркете", они наверняка займут первые места на страницах»
На страницах сбермегамаркета точно займут, факт.
iSber
Не взлетит. Этим уже беларусы занимаются. У них дешевле "производство" будет из за расходников на пилу.
«Производитель» умных устройств SberDevices
Fixed!
Ещё больше СТМ, Богу СТМ!
Согласен со строчкой в начале слишком много их и лучше выбрать Dexp, который годами отстраивал DNS или Digma от Ситилинк. Потому что годами отлаженные процессы и поставщики, это меньший шанс страдать потом с этим подделием.
И ещё момент, пара друзей покупала ноуты недавно - брали mac pro на всю котлету, либо выгребали dell, hp, Huawei. Доверия к чуви и прочим, в районе 0.
И про продвижение устройств у себя на платформе, так не работает. Даже когда сбер пытался быть "единой экосистемой", никто ни с кем не дружил и преференций не делал.
Они же понимают, что люди не будут приобретать из продукт. И скорее всего они и не будут дешевле, чем фавориты в этой сфере
заставят сотрудников купить
Вот так и выглядит отставание в технологической сфере (ну или начло отставания). Все равно что 100 лет назад производить автомобили, пытаться их популяризовать и т.п., а в какой то момент под влиянием сторонних факторов заняться сборкой телег.
Сборная солянка из китайских/корейских/японских комплектующих под лейблом Iphone - это конечно другое?
Уровень контроля и интеграции в производство и софт удобно не учтены в сравнении Сбера и Apple.
О, банк теперь занимается контрабандой.
Чёй то сразу контрабанда?
Контраба́нда (итал. contrabando от contra «против» + bando «правительственный указ») — незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов. Объектом контрабанды являются интересы либо общественные отношения, связанные с защитой внешнеэкономической деятельности.
У нормальных стран это называется контрабанда, а в России это называется «параллельный импорт компонентов с последующей сборкой».