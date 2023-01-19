Техника
Дорогой коктейль

Apple начала работу над похожим на iPad экраном для управления «умным» домом — Bloomberg Статьи редакции

Но выпустит его компания не раньше 2024 года, говорят источники.

  • Applе разрабатывает целую линейку устройств для «умного» дома, включая дисплеи и новую ТВ-приставку, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Первое устройство, которое собирается выпустить компания — экран для управления «умным» домом, который будет похож на «бюджетный iPad» с урезанными функциями. Выйдет дисплей не раньше 2024 года.
  • Хотя в iPad уже есть функции для управления «умным» домом, домашние устройства набирают большую популярность — например, Echo Show от Amazon и Nest Hub от Google, отмечает Bloomberg.
  • Экран будет позиционироваться именно как домашнее устройство. С помощью него пользователи смогут управлять термостатами и освещением, а также воспроизводить видео и общаться в FaceTime. Его также оснастят магнитами — чтобы прикрепить на стену или к другому предмету.
  • Кроме того, Apple разрабатывала проект, который совместил бы в себе ТВ-приставку Apple TV, «умную» колонку HomePod и камеру для FaceTime — однако он «потерпел неудачу», пишет Bloomberg. Но полностью от идеи не отказались, разработки продолжаются.
  • 18 января Apple представила новую версию «умной» колонки HomePod, которая получила датчик температуры и влажности.

#новость #apple #умныйдом

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40 комментариев
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 пешка

Apple начал работу над похожим на VC сайтом, но с нормальной системой кармы

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Евгений Фрост

Убрав старую систему оценки материалов, троллей тало больше. Оценка просто теперь не объективна. Сообщество VC скатывается.

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Denis Uvarov

щас Маск увидит и купит вместо Apple

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пешка

Щас Маск купит Apple

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Владимир К

Продолжай, я заинтересован...

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High Stakes

Граждане смогут экономить на аксессуарах для умного дома, если изъять у граждан дом.

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Вадим Д.

А не потому ли экран для управления «умным» домом похож на «бюджетный iPad» с урезанными функциями, что так оно и есть?

Чуть изменить корпус и можно продавать как "новый" нишевый продукт.

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Порридж Смузиевич

Если это так, то на XDA-Developers и 4PDA уже потирают ручки для превращения этого «экрана» в «планшет» 😏

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Pavel Cree

Васяны в восторге.

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Дима К.

думаю вы полностью правы, похоже это все на очередной лёгкий доход в компанию

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Иван Егоров

как буд-то это что-то плохого

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Кирилл Артюхов

конечно это не плохо

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Дмитрий

Так и есть скорее всего, можно будет даже детали со старых моделей использовать для удешевления.

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Владимир К

А почему просто нельзя сделать приложение для управление умным домом с телефона?

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Симпатичный Женя

Представь, оно есть) существует кучу лет. Это лишь ответ конкурентам, у которых уже есть свои хабы. Просто раньше "умные дома" не были такой попсой как сейчас, ставишь лампочки и оп, "алиса, выключи свет".

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Cyril Ruzanov

Так вроде есть же «Дом» от Apple для управления умным домом, для телефонов и планшетов.

Но я, честно, не пользовался им поэтому не знаю, насколько оно функционально.

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John Doe

Оно есть - Home. Установлено по умолчанию на все устройства Apple (телефоны, ноуты, планшеты, Apple TV). Удобное. Особенно если сравнивать с тем же приложением от Alexa. У меня есть smart девайсы(розетки, лампочки, камин, система полива, камеры, замки, колонки(пока еще зоопарк), гараж, датчики на дверях и тп) от разных производителей, но все сведено в home.
Что до экрана - думаю было бы неплохо иметь экран в одном месте. В доме телефон не всегда под рукой. Ну и иногда проще с большим экраном.

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Кирилл Артюхов

на приложении не возможно столько заработать сколько с нового девайса

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Дмитрий

https://www.apple.com/home-app/
И да, доп экран нужен, чтобы, внезапно, управлять всем без телефона.

Home app
The new Home app is secure and simple to set up, and it unlocks the full potential of your smart…
www.apple.com
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Владимир К

а, точно, это же Apple

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Алексей Попов

Потому что деньги надо зарабатывать, а не только удобства создавать. Но вот в чем можно точно быть увренным, купертиновцы сделают это хорошо.

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Иван Егоров

сравнительно честный способ отъёма денег у всех желающих )

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Виктория Коц

потому что можно сделать отдельный гаджет который можно продавать

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Верховный Спецоператор

А с Айпада никак нельзя управлять? Опять готовят эмейзинг и энтайели реинжинид.

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Yury Grinev

Такой "экран" будет всяко дешевле iPad, я думал это логично и понятно, однако...

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Дмитрий

Можно https://www.apple.com/home-app/

Home app
The new Home app is secure and simple to set up, and it unlocks the full potential of your smart…
www.apple.com
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33_rublya

Похоже на аналог мертворожденной пепяки Portal от Facebook

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Качан Водки

а чем iPad не подходит?

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Юрий Б.

Тем, что сидишь играешь в асфальт на планшете ну или пишешь умный камент на виси (ведь в интернете всегда кто-то неправ), а кому-то надо в доме поменять температуру или выполнить другие функции умного дома. А такой экран висит на стене и не поиграеш и не попишешь

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Качан Водки

а второй iPad купить нельзя?

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Дмитрий

Он явно дороже будет, чем этот "экранчик".

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Дмитрий

Выглядит уныло, плюс дороговато.

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Качан Водки

так будет еще дороже. Я знал учаков, котоыре специальные кейсы делали, вообще было круто

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Светский Влад

Есть какие-то сайты/каталоги где представлены все устройства совместимые с Apple HomeKit?
И доступные в России?

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John Doe

Сейчас, с новым протоколом почти все новые девайсы станут совместимы. Да и старые с zwave - там вроде обещают с прошивкой решить. Ну а так - хаб на малинке и практически все работает с HomeKit.

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Дмитрий

https://www.apple.com/home-app/accessories/

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Stanislav Lem

В России такой скоро первее эпол выпустят.

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Замело Порошин

Я знаю, что они хотят сделать и почему. Жду пока в России появится достойная компания, которая готова реализовать подобные проекты

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Dimitri

на вряд ли тут кто-то доживет до такого события.

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Lexx Sky

А зачем именно от яббл, если есть тонна производителей с реально умным домом, а не только "свет, температура, камера, кинцо"?

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