Apple начала работу над похожим на iPad экраном для управления «умным» домом — Bloomberg Статьи редакции
Но выпустит его компания не раньше 2024 года, говорят источники.
- Applе разрабатывает целую линейку устройств для «умного» дома, включая дисплеи и новую ТВ-приставку, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
- Первое устройство, которое собирается выпустить компания — экран для управления «умным» домом, который будет похож на «бюджетный iPad» с урезанными функциями. Выйдет дисплей не раньше 2024 года.
- Хотя в iPad уже есть функции для управления «умным» домом, домашние устройства набирают большую популярность — например, Echo Show от Amazon и Nest Hub от Google, отмечает Bloomberg.
- Экран будет позиционироваться именно как домашнее устройство. С помощью него пользователи смогут управлять термостатами и освещением, а также воспроизводить видео и общаться в FaceTime. Его также оснастят магнитами — чтобы прикрепить на стену или к другому предмету.
- Кроме того, Apple разрабатывала проект, который совместил бы в себе ТВ-приставку Apple TV, «умную» колонку HomePod и камеру для FaceTime — однако он «потерпел неудачу», пишет Bloomberg. Но полностью от идеи не отказались, разработки продолжаются.
- 18 января Apple представила новую версию «умной» колонки HomePod, которая получила датчик температуры и влажности.
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Apple начал работу над похожим на VC сайтом, но с нормальной системой кармы
Убрав старую систему оценки материалов, троллей тало больше. Оценка просто теперь не объективна. Сообщество VC скатывается.
щас Маск увидит и купит вместо Apple
Щас Маск купит Apple
Продолжай, я заинтересован...
Граждане смогут экономить на аксессуарах для умного дома, если изъять у граждан дом.
А не потому ли экран для управления «умным» домом похож на «бюджетный iPad» с урезанными функциями, что так оно и есть?
Чуть изменить корпус и можно продавать как "новый" нишевый продукт.
Если это так, то на XDA-Developers и 4PDA уже потирают ручки для превращения этого «экрана» в «планшет» 😏
Васяны в восторге.
думаю вы полностью правы, похоже это все на очередной лёгкий доход в компанию
как буд-то это что-то плохого
конечно это не плохо
Так и есть скорее всего, можно будет даже детали со старых моделей использовать для удешевления.
А почему просто нельзя сделать приложение для управление умным домом с телефона?
Представь, оно есть) существует кучу лет. Это лишь ответ конкурентам, у которых уже есть свои хабы. Просто раньше "умные дома" не были такой попсой как сейчас, ставишь лампочки и оп, "алиса, выключи свет".
Так вроде есть же «Дом» от Apple для управления умным домом, для телефонов и планшетов.
Но я, честно, не пользовался им поэтому не знаю, насколько оно функционально.
Оно есть - Home. Установлено по умолчанию на все устройства Apple (телефоны, ноуты, планшеты, Apple TV). Удобное. Особенно если сравнивать с тем же приложением от Alexa. У меня есть smart девайсы(розетки, лампочки, камин, система полива, камеры, замки, колонки(пока еще зоопарк), гараж, датчики на дверях и тп) от разных производителей, но все сведено в home.
Что до экрана - думаю было бы неплохо иметь экран в одном месте. В доме телефон не всегда под рукой. Ну и иногда проще с большим экраном.
на приложении не возможно столько заработать сколько с нового девайса
https://www.apple.com/home-app/
И да, доп экран нужен, чтобы, внезапно, управлять всем без телефона.
а, точно, это же Apple
Потому что деньги надо зарабатывать, а не только удобства создавать. Но вот в чем можно точно быть увренным, купертиновцы сделают это хорошо.
сравнительно честный способ отъёма денег у всех желающих )
потому что можно сделать отдельный гаджет который можно продавать
А с Айпада никак нельзя управлять? Опять готовят эмейзинг и энтайели реинжинид.
Такой "экран" будет всяко дешевле iPad, я думал это логично и понятно, однако...
Можно https://www.apple.com/home-app/
Похоже на аналог мертворожденной пепяки Portal от Facebook
а чем iPad не подходит?
Тем, что сидишь играешь в асфальт на планшете ну или пишешь умный камент на виси (ведь в интернете всегда кто-то неправ), а кому-то надо в доме поменять температуру или выполнить другие функции умного дома. А такой экран висит на стене и не поиграеш и не попишешь
а второй iPad купить нельзя?
Он явно дороже будет, чем этот "экранчик".
Выглядит уныло, плюс дороговато.
так будет еще дороже. Я знал учаков, котоыре специальные кейсы делали, вообще было круто
Есть какие-то сайты/каталоги где представлены все устройства совместимые с Apple HomeKit?
И доступные в России?
Сейчас, с новым протоколом почти все новые девайсы станут совместимы. Да и старые с zwave - там вроде обещают с прошивкой решить. Ну а так - хаб на малинке и практически все работает с HomeKit.
https://www.apple.com/home-app/accessories/
В России такой скоро первее эпол выпустят.
Я знаю, что они хотят сделать и почему. Жду пока в России появится достойная компания, которая готова реализовать подобные проекты
на вряд ли тут кто-то доживет до такого события.
А зачем именно от яббл, если есть тонна производителей с реально умным домом, а не только "свет, температура, камера, кинцо"?